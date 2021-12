Le nouveau capteur mobile de Sony capture deux fois la lumière

20/12/2021 à 22:08 CET

Sony a introduit un nouveau type de capteur CMOS empilé qui utilise des « pixels à transistors à deux couches » pour doubler la capacité de collecte de lumière. Les capteurs d’image typiques ont des photodiodes sensibles à la lumière et des transistors à pixels qui contrôlent et amplifient le signal sur la même couche. Cependant, le nouveau design place les photodiodes en haut et les transistors de pixels en bas, « doubler les niveaux de signal de saturation », assure de Sony.

Sony a été le pionnier capteurs empilés qui placent une mémoire rapide et d’autres composants électroniques directement sous le capteur, permettant des vitesses de lecture plus rapides et donc une prise de vue en rafale rapide et un obturateur rotatif réduit sur les appareils photo et les smartphones. Ce dernier capteur utilise une idée similaire, mais emballez les transistors de pixels sur un substrat séparé sous la couche de photodiode.

Cela signifie que chaque couche peut être optimisée, permettant Sony double la saturation lumineuse du capteur ou la quantité de charge que chaque pixel peut contenir. Cela, à son tour, permet approximativement deux fois la capacité de capture de la lumière.