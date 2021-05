Le nouveau casino de crypto-monnaie BetGalaxy.io annonce la date de lancement officielle

Compartir

BetGalaxy.io est le casino de crypto-monnaie en ligne de nouvelle génération entrant sur le marché pour tous les passionnés de crypto-monnaie et les joueurs de casino. BetGalaxy.io Casino propose une large gamme de jeux pour les propriétaires, les utilisateurs, les joueurs ou les parieurs de crypto-monnaie du monde entier. Il commencera officiellement à fonctionner 21 mai à 00 h 00 HNE . L’histoire de BetGalaxy.io remonte beaucoup plus loin. Au cours des derniers mois, le nouveau casino Crypto BetGalaxy.io s’est appuyé sur l’expérience précédente de l’équipe BetGalaxy en exploitant le casino en chaîne TRON (TRX), TronTopia.co, qui a pu rassembler une audience de jeu importante et un incroyable et communauté toujours dévouée de TOPIA. Nous pensons maintenant que BetGalaxy est sur le point de lancer son nouveau produit qui captivera les oreilles et les yeux de tout joueur sérieux de Crypto Casino et de communautés de crypto-monnaie beaucoup plus larges!

BetGalaxy.io est une plate-forme clé en main qui prend actuellement en charge 16 crypto-monnaies pour les dépôts et les retraits et propose plus de 1500 jeux des principaux fournisseurs de logiciels de Crypto Casino. De plus, il offre des bonus premium lucratifs, y compris des promotions exclusives pour les nouveaux clients.

Ce qui distingue BetGalaxy.io des autres, c’est la combinaison de son interface attrayante et conviviale, modèles de récompense unique, Système Galaxy Boost , bord de la maison très compétitif et tokenomics de jetons UTO strictement défini. Au total, seulement 1 million (1 000 000) de jetons UTO sera en circulation. Sur le nombre total de jetons, exactement 900000 jetons UTO ont déjà été vendus et / ou distribués parmi les premiers investisseurs et il est programmé que les 100 000 jetons UTO les autres sont proposés à la vente finale au cours des 10 derniers jours avant le lancement du casino BetGalaxy.io.

Jeux offerts

le Crypto Casino nouvelle génération de BetGalaxy.io propose des jeux orientés crypto populaires et prouvés équitables: DICE, CRASH, WHEEL et HI-LO, ce dernier sera incorporé peu de temps après la date de lancement officielle.

En plus de cela, BetGalaxy.io Crypto Casino est livré avec l’offre standard, qui comprend plus de 1500 machines à sous vidéo et jeux de table en ligne. Les clients pourront également jouer à des jeux de casino avec croupiers en direct comme le Blackjack, le Baccarat, la Roulette et bien plus encore, fournis par des studios de développement de jeux populaires comme Evolution Gaming. En plus de cela, BetGalaxy.io propose une sélection de jeux télévisés dans sa section Casino en direct.

Résumé des fonctionnalités uniques dans BetGalaxy.io

Outre de nombreux jeux divertissants, BetGalaxy.io offre plusieurs fonctionnalités intéressantes et très compétitives qui le rendent unique.

Tout d’abord, il a un système de classement VIP robuste . Les joueurs peuvent progresser dans le rangs En jouant à des jeux sur le site, tous les paris placés seront reportés à la prochaine acquisition de rang. Chaque fois qu’un joueur atteint un nouveau niveau, il recevra un récompense unique , le plus haut niveau reçoit 62 500 $ . Aussi, chaque nouveau rang vient avec des jackpots, comme le meilleur offres de remboursement , bonus supplémentaires pour les parrainages , Galaxy Boost et de plus. Ce schéma VIP interactif est destiné à ajouter une autre couche d’immersion à la plate-forme.

Le Casino aura un Programme de référence qui peut aider les joueurs à gagner des bonus supplémentaires en invitant d’autres personnes à rejoindre et à jouer sur BetGalaxy.io Casino. Cependant, ce qui le rend unique, c’est le fait que les deux paris de parrainage comment vos pertes comptent récompenses de référence . En conséquence, le parrainage peut gagner jusqu’à 15% des retours de House Edge des paris du parrain.

BetGalaxy.io offre également un bonus de cashback pour au-dessus de la norme qui suit la même formule. Un total de 15% du bord de la maison sera retourné au solde du joueur peu importe si vous gagnez ou perdez ! C’est très différent, inégalé par rapport aux bonus de remise en argent des autres casinos Crypto, où les joueurs sont généralement censés perdre leurs paris pour être éligibles à une telle promotion!

BetGalaxy.io casino adopte également un système sophistiqué de vérification des paris , qui vérifie chacun des paris effectués. Par conséquent, les utilisateurs peuvent proclamer la plus grande confiance que BetGalaxy.io offrira le maximum niveau d’impartialité afin que tout participant puisse profiter et avoir confiance.

Enfin, BetGalaxy.io présente une énorme base de connaissances sous la forme d’un section des questions fréquemment posées . En plus de cela, les visiteurs peuvent demander de l’aide sur le site en utilisant la fonction de chat en direct. Ils peuvent également envoyer un message par e-mail ou par télégramme.

Fonction GalaxyBoost

GalaxyBoost est une caractéristique spéciale et unique qui a le potentiel de fournir revenu passif à ses participants. En bref, sur la base du montant total des paris de la semaine précédente, la plateforme attribuera des bonus hebdomadaires aux utilisateurs qui forme fait partie de GalaxyBoost. Au total, le 11% du bord de la maison est accordé à Participants GalaxyBoost .

Promotions de lancement de casino

Tous les nouveaux joueurs qui s’inscrivent sur BetGalaxy.io casino aura la possibilité de réclamer des promotions exclusives.

C’est un La promotion de démarrage offrira aux 2000 premiers nouveaux utilisateurs un bonus gratuit de 10 $ en Ether , qui sera instantanément crédité sur le solde du compte de l’utilisateur lors de l’inscription. Le Casino ouvrira officiellement ses portes virtuelles sur 21 mai à 00 h 00 HNE .

le casino BETGALAXY.io a préparé d’autres récompenses pour ses fidèles utilisateurs. Par exemple, le premier Remise en argent de 72 heures de fonctionnement ils récompenseront 1,5 fois la quantité normale.

Les cinq premiers utilisateurs à obtenir 100 références recevront un bonus unique de 5000 $ chacun . Ce même montant sera récompensé au les cinq premiers utilisateurs à atteindre le rang VIP 9.

Enfin, les 15 meilleurs joueurs qui ont misé le plus d’argent au cours des 14 premiers jours se partageront un prize pool de 25 000 $.

Dividendes pour les détenteurs de jetons

Le token qui fait partie de l’écosystème Casino s’appelle un token UTO UniTopia. Tous les Porte-jetons UTO ils gagneront des dividendes des paris que les utilisateurs placent sur la plate-forme. Le jeton peut être échangé sur Hoo.com à l’heure actuelle de cet article, et l’équipe du casino travaille activement pour le lister sur d’autres bourses de crypto-monnaie populaires.

Comme décrit ci-dessus, la vente publique finale des Les jetons UTO restants (100000) commenceront le 11 mai, dix jours avant le lancement officiel du casino le 21 mai. Voir https://unitopia.network pour plus d’informations.

Beaucoup de choses à venir

La prochaine vente de jetons UTO et le lancement officiel ne sont que le début d’un long voyage planifié par l’équipe derrière BetGalaxy.io.

Tout d’abord, la plate-forme introduira de nouveaux jeux Galaxy internes, qui ne BetGalaxy.io offrira . Le jeu interne qui en est actuellement à sa dernière étape de développement est Fil , et ce sera le premier titre à élargir le portefeuille du Casino peu de temps après son lancement.

BetGalaxy.io se concentrera initialement et lancera des jeux de casino, mais les prochaines étapes de ses plans d’expansion sont l’intégration du Sportsbook Sur la plateforme.

Enfin, l’équipe derrière BetGalaxy.io travaille activement sur l’acquisition et l’opération sous le Autorité des licences de jeux électroniques de Curaçao pour amener votre entreprise au plus haut niveau concurrentiel.

Qui est derrière BetGalaxy?

BetGalaxy.io est détenu et exploité par l’équipe de Réseau Topia , une application décentralisée et une plate-forme de jeu basée à l’origine sur TRX Blockchain qui fait partie de l’industrie des jeux de crypto-monnaie depuis 2018. Topia Network est responsable de TronTopia.co dApp Casino qui fonctionne sur la TRX Blockchain. L’équipe est composée de développeurs, d’ingénieurs, d’experts en blockchain et en gestion de casino.