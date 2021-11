Le nouveau casque des Cowboys de Dallas suscite des réactions mitigées (Photos)

Pour la première fois depuis 1976, les Cowboys de Dallas porteront une bande rouge sur leurs casques ce week-end pour honorer les forces armées américaines et les récipiendaires de la médaille d’honneur.

Dallas devrait affronter les Broncos de Denver dimanche dans un « Salute to Service » pour l’épreuve de force.

« Ce sera vraiment un jour spécial pour nous tous alors que nous saluons les hommes et les femmes du monde entier qui protègent et défendent notre pays », a déclaré le propriétaire de l’équipe Jerry Jones dans un communiqué de presse. « Nous sommes honorés d’avoir nos récipiendaires de la médaille d’honneur, représentant les 3 508 récipiendaires de la décoration militaire la plus prestigieuse du pays, qui ont fait des sacrifices héroïques, dont beaucoup sont le sacrifice ultime, tout en préservant notre liberté.

« La bande rouge sur le casque fournit un magnifique ruban pour enrouler ce salut à ceux qui servent actuellement l’armée de notre pays – et l’amour patriotique et l’appréciation que nous partageons tous pour ceux qui les ont précédés. »

Pour la première fois depuis la saison 1976, les Cowboys porteront une bande rouge sur leurs casques pour honorer les forces armées de notre pays et les récipiendaires de la médaille d’honneur lors du Salute to Service lors du match de dimanche contre les Broncos. pic.twitter.com/mQtrDb2doo – Calvin Watkins (@calvinwatkins) 3 novembre 2021

Les fans ont immédiatement répondu à l’annonce. Les réactions ont été extrêmement mitigées :

L’Amérique à l’avant

La France dans le dos https://t.co/CiFW862j2t – ✭C✭ (@_CRC_04) 3 novembre 2021

Beau! #DallasCowboys #AmericasTeam 🇺🇲💪🏻 https://t.co/g9PMYE1V9C – TheReal Tim McIntyre (@t_macintuc) 3 novembre 2021

Les Cowboys de Paris affronteront les Broncos dimanche : https://t.co/L5FvhwIzaY – Sameer (@skinsballr) 3 novembre 2021

LITTÉRALEMENT RIEN NE PEUT ME RENDRE PLUS HEUREUX QUE CELA EN CE MOMENT https://t.co/C0maRCOdW6 – Kam (@KameronDennis12) 3 novembre 2021

W move par la franchise https://t.co/ocak8qeaLJ – Leo Terrazas (@leoterrr2) 3 novembre 2021

Aime ça. https://t.co/7Hx026jKme – Alyssa Thurlow (@AlyssaJThurlow) 3 novembre 2021

Ehhh… je suppose… https://t.co/gAFpkF4yK2 – Petty Hardaway+ (@WolfpackLGND) 3 novembre 2021

Le statut du quart-arrière Dak Prescott mérite également d’être surveillé avant ce week-end. Il a raté le match de dimanche dernier et les Cowboys ont attendu qu’il s’entraîne légitimement jusqu’à jeudi. À ce stade, il devrait devenir plus clair s’il sera disponible pour le match de Denver.

Le week-end dernier, Prescott et sa petite amie sont devenus viraux avec leurs costumes d’Halloween – mais les fans avaient faim de le voir revenir sur le terrain.

C’est un costume d’Halloween. https://t.co/WVK6W11K9M – Jeu 7 (@game7__) 1er novembre 2021

Sera-t-il sur le pont lorsque les Cowboys sortiront leurs nouveaux casques élégants dimanche? Le temps nous le dira.

