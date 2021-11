Le nouveau casque Kaira Pro de Razer apportera la basse à la PS5

Après avoir sorti une flotte de produits de jeu destinés à la Xbox et au PC, Razer donne enfin un peu d’amour à la PS5 avec deux nouveaux casques sans fil Kaira, le Kaira à 99,99 $ et le Kaira Pro à 199,99 $. Ce ne sont pas non plus des copies carbone des versions Xbox. Razer a remplacé la palette de couleurs par un coloris blanc / noir, et il y a du similicuir recouvrant les oreillettes, par opposition à un morceau de tissu en maille respirant. Mais ce n’est pas tout.

Le Kaira Pro, plus cher, est le seul des deux modèles à avoir l’haptique HyperSense, qui fournira des secousses de vibration pour rendre vos jeux et autres contenus plus immersifs. Razer a récemment annoncé que cette fonctionnalité arriverait sur le nouveau Kraken V3 Pro (au prix similaire) qui est également conçu pour prendre en charge les consoles PlayStation, en plus du PC et de la station d’accueil Nintendo Switch. Je n’ai pas encore fait l’expérience de l’haptique HyperSense moi-même, mais cela pourrait constituer une fonctionnalité séduisante empilée sur la technologie audio 3D de Sony sur la PS5.

Le Kaira et le Kaira Pro pour PS5 prennent tous deux en charge le sans fil 2,4 GHz et le Bluetooth.Image : Razer

Razer prétend avoir trempé les pilotes TriForce 50 mm dans du titane pour une qualité audio améliorée dans le Kaira Pro. Concernant le microphone, vous obtiendrez un micro supercardioïde HyperClear avec le Kaira Pro par rapport à un micro cardioïde avec le Kaira standard.

Outre les avantages liés au fait de payer plus cher pour Kaira Pro, ces casques ont plusieurs caractéristiques en commun, notamment une fonction sans fil SmartSwitch qui leur permet de se connecter à un dongle 2,4 GHz ou à un Bluetooth à faible latence et une prise 3,5 mm pour le mode filaire. Ils incluent tous deux l’émetteur audio USB-C HyperSpeed, avec un adaptateur USB-A pour une compatibilité plus large. J’aime ce que Razer a fait ici avec son nouvel émetteur USB-C ; il a déplacé la prise du milieu (où elle se trouvait dans une itération précédente) presque entièrement d’un côté, de sorte que vous pouvez utiliser l’autre port USB-A frontal de la PS5 pour un accessoire différent.

Le placement de la prise USB-C signifie que ce dongle ne s’étendra pas sur le port USB-A de la PS5.Image : Razer

Je prévois de les tester bientôt, et nous verrons s’ils donnent un bon rapport qualité-prix au casque Pulse 3D de Sony à 100 $. Le marché des casques conçus pour PlayStation se réchauffe enfin, alors que SteelSeries a récemment lancé son Arctis 7P Plus à 169,99 $ avec chargement USB-C et une meilleure autonomie de la batterie. Cependant, cette ligne Kaira pourrait avoir l’avantage sur les deux si vous souhaitez une double connectivité sans fil via 2,4 GHz et Bluetooth. Le Kaira est disponible dès maintenant. Quant au Kaira Pro, Razer commencera à prendre des précommandes le 30 novembre et vise à les expédier en décembre.