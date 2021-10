Le nouveau casque Pulse 3D noir minuit de Sony pour PS5 est maintenant disponible

Le deuxième coloris de Sony pour le casque Pulse 3D pour PS5 et PS4, vêtu de noir minuit au lieu de blanc, sort cette semaine. C’est le même prix de 99,99 $ qu’avant, et rien n’est différent que j’ai remarqué, à part le bandeau noir mat. Si vous êtes du genre à adopter le mode sombre dans vos applications et vos appareils, vous savez probablement déjà si vous le souhaitez.

Le casque Pulse 3D a été conçu pour être une vitrine technique pour le moteur audio Tempest 3D de Sony intégré à la PS5 – et c’est le cas. À son prix, ce modèle offre une qualité sonore supérieure à la moyenne et un bon son de position. Les jeux créés par PlayStation Studios, comme Returnal, Demon’s Souls, Astro’s Playroom et d’autres, semblent tirer le meilleur parti de la technologie audio 3D, alors essayez-les si vous recherchez des démos technologiques particulièrement impressionnantes.

Le Pulse 3D n’est pas le seul casque qui peut le faire (ou même le faire bien), et vous pouvez même obtenir des résultats passables en utilisant des écouteurs que vous possédez déjà, branchés sur votre contrôleur DualSense. Mais pour les personnes qui veulent un casque sans fil solide qui se charge via USB-C et ne fait aucun compromis sur la conception, les performances ou le confort (sa sangle en silicone empêche tout son poids d’appuyer sur votre tête), le Pulse 3D est un choix facile et un peu abordable. Et, maintenant, il est disponible dans un noir svelte.

Sony

En ce qui concerne la disposition des boutons, cela peut prendre un certain temps à apprendre, mais j’aime ce qu’il y a ici. Le long du bord de son oreillette gauche, il dispose d’une bascule de volume et d’une bascule pour ajuster le mix audio du jeu et du chat. Vous pouvez activer la surveillance du micro pour entendre votre propre voix sortir du micro, et il y a un bouton de sourdine. En plus de fonctionner via 2,4 GHz sans fil via son dongle USB-A inclus, il comprend un câble de 3,5 mm que vous pouvez utiliser avec le DualSense ou tout autre appareil doté d’une prise casque.

Sony a été plus lent à introduire de nouvelles couleurs de ses casques que pour son contrôleur DualSense, qui a obtenu des options noir minuit et cramoisi quelques mois après le lancement de la PS5. Mais maintenant, avec un casque pouvant correspondre à votre contrôleur tout noir, il ne manque plus que Sony libère ses propres plaques interchangeables pour que la PS5 complète l’ensemble.

Je m’en voudrais de ne pas saisir cette occasion pour considérer à haute voix que Sony a désormais créé plusieurs coloris pour sa manette et son casque, mais pas pour les coques remplaçables de sa console. Vous savez, ceux que vous devez apprendre à supprimer afin d’ajouter un lecteur M.2 à votre PS5 pour un stockage supplémentaire. Je ne refuserais certainement pas l’opportunité de coordonner les couleurs de toute ma suite de goodies PS5.

C’est un casse-tête pour moi pourquoi Sony n’a pas déjà publié ses propres plaques pour la PS5, mais les choses n’ont pas été totalement calmes à ce sujet. Au cours du week-end, dbrand a partagé avec The Verge qu’il avait mis fin à la vente de ses Darkplates après que Sony ait menacé de poursuivre la société si elle ne se conformait pas à une ordonnance de cesser et de s’abstenir. Cela peut ou non signifier que Sony est sur le point de sortir ses propres plaques, mais à court terme, cela pourrait signifier qu’il peut devenir plus difficile de trouver des alternatives tierces.