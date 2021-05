Le nouveau casque sans fil d’Apple vient de fuir dans une mise à jour logicielle – .

Apple ferait apparemment un effort concerté pour arrêter les fuites dans ses usines, mais la société voudra peut-être essayer de comprendre d’abord comment arrêter les fuites de ses propres produits via des mises à jour logicielles.

Peu de temps après que Apple a annoncé que l’audio sans perte pour Apple Music et iOS 14.6 RC avait été déployé auprès des développeurs lundi, . a plongé dans les fichiers de la mise à jour et a trouvé des références et des images d’un appareil inopiné appelé Beats Studio Buds. Sur la base des images, ce seront les premiers écouteurs Beats à ne pas avoir de fils, de tiges et de protège-oreilles, et ils seront livrés avec un étui de chargement qui ressemble étonnamment à celui des AirPods Pro.

En parcourant les fichiers de la version candidate d’iOS 14.6, . a découvert que les nouveaux écouteurs sans fil Beats auront une puce Apple qui leur permettra de prendre en charge l’appairage instantané avec l’iPhone et la fonction «Hey, Siri». Ils auront également une annulation du bruit comme les AirPods Pro, ainsi qu’un design plus compact.

Fait intéressant, la conception des Beats Studio Buds est similaire à ce que nous attendions des AirPods Pro de deuxième génération. Des rumeurs ont suggéré que le prochain AirPods Pro d’Apple éliminerait complètement la tige afin de rendre les écouteurs encore plus petits, mais Beats semble avoir revendiqué sa revendication en premier.

Sur la base du fait que nous savons maintenant que le niveau audio sans perte d’Apple Music sera lancé en juin, nous ne serions pas surpris de voir les Beats Studio Buds faire également leurs débuts officiels le mois prochain. Vraisemblablement, les nouveaux écouteurs Beats prendront en charge toutes les nouvelles fonctionnalités Apple Music annoncées lundi par Apple.

Steve Moser, contributeur de MacRumors, a partagé quelques tweets contenant des animations des Beats d’iOS 14.6:

Animations de Beats Studio Buds: 🧵 pic.twitter.com/XYVvYP7ez3 – Steve Moser (@SteveMoser) 17 mai 2021

Selon les fouilles effectuées par MacRumors, les Beats Studio Buds seront disponibles dans les coloris rouge, noir et blanc. Si et quand nous en apprendrons plus sur les écouteurs inopinés, nous vous le ferons savoir.

