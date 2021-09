Le nouveau challenger Galaxy S21 de Vivo est là avec un Snapdragon 888+, technologie d’appareil photo Zeiss

Le fabricant chinois de smartphones Vivo a dévoilé un nouveau téléphone phare qui succède au X60 Pro+ qu’il a lancé plus tôt cette année. Comme son prédécesseur, le Vivo X70 Pro+ propose une configuration de caméra impressionnante avec l’optique Zeiss et la technologie de stabilisation du cardan.

Le dernier téléphone phare de Vivo dispose d’un écran OLED WQHD de 6,78 pouces et est alimenté par le chipset Snapdragon 888 Plus de Qualcomm. La configuration de la caméra à quatre objectifs à l’arrière du téléphone comprend un capteur Samsung ISOCELL GN1 de 50 MP et une caméra à cardan de 48 MP avec la technologie de stabilisation de nivellement de l’horizon à 360 degrés, ce qui lui donne l’avantage sur les meilleurs téléphones Android.

Garder les lumières allumées est une batterie de 4 500 mAh avec prise en charge FlashCharge filaire 55 W et 50 W sans fil. Le X70 Pro+ est également classé IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière.

Outre le nouveau X70 Pro+, Vivo a également annoncé les X70 et X70 Pro standard. Les deux téléphones sont alimentés par le chipset Dimensity 1200 de MediaTek et disposent d’un écran de 6,56 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux de réponse de 240 Hz. Dans le département des caméras, le X70 Pro dispose d’une configuration à quatre caméras avec un capteur principal de 50MP et un objectif ultra-large de 12MP. Le vanilla X70, quant à lui, dispose d’un réseau à trois lentilles avec un capteur principal de 40 MP.

Source : Vivo

Contrairement au X70 Pro+, cependant, les X70 et X70 Pro ne prennent pas en charge le chargement sans fil. Le X70 standard est livré avec une batterie de 4 400 mAh, tandis que le X70 Pro a une cellule légèrement plus grande de 4 450 mAh. Les deux téléphones prennent en charge la technologie FlashCharge 44W de Vivo.

Du côté logiciel, la série Vivo X70 sera livrée avec Funtouch OS 12 basé sur Android 11 prêt à l’emploi. Funtouch OS 12 apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités, notamment de nouveaux widgets et un lecteur de musique Nano qui offre aux utilisateurs un accès rapide à leurs morceaux préférés à partir de services de streaming musical comme Spotify.

Les détails sur les prix et la disponibilité des nouveaux téléphones de la série X70 n’ont pas encore été publiés.

