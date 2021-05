Le nouveau champion des poids légers de l’UFC, Charles Oliveira, déclare que Conor McGregor “ n’est qu’un de ces gars qui parle beaucoup ” et pense qu’il l’assommerait

Charles Oliveira a hérité du trône laissé par Khabib Nurmagomedov.

Le Brésilien est le nouveau champion des poids légers grâce à son élimination de Michael Chandler au deuxième tour de l’événement principal de l’UFC 262.

Oliveira a arrêté Chandler pour devenir le nouveau roi à 155 lb

Le combat ne semblait pas se dérouler de cette façon au premier tour, cependant. Chandler a dominé Oliveira sur tous les fronts, mais particulièrement sur le sol.

Ensuite, il n’a fallu que 19 secondes à Oliveira pour mettre Chandler à l’écart au deuxième tour.

Alors, quelle est la prochaine étape pour l’homme qui a officiellement connu le plus long voyage vers un titre de l’histoire de l’UFC?

Eh bien, il y a de fortes chances que Khabib sorte de sa retraite pour le défier, mais il y a beaucoup de grands noms à l’horizon.

Oliveira a surmonté l’adversité pour assommer Chandler

Le match le plus évident serait le vainqueur de Conor McGregor et Dustin Poirier III le 10 juillet à l’UFC 264.

Poirier a raté une chance au titre pour affronter à nouveau McGregor et qui peut lui en vouloir quand on pense à l’argent en jeu. Leur combat en janvier à l’UFC 257 était le deuxième plus vendu à la carte dans l’histoire de l’UFC.

Le vainqueur de ce combat est un prétendant numéro un évident à la ceinture d’Oliviera, mais Justin Gatheje attend également dans les coulisses et si Poirier ou McGregor veulent du temps libre après leur victoire potentielle, Gaethje a tout son sens.

Pourtant, McGregor est le combat pour l’argent pour qui est le champion et il reste la plus grande sensation au box-office de tout le MMA.

Conor McGregor doit remporter une grosse victoire

Lorsque le nouveau champion a été interrogé sur la possibilité d’affronter McGregor et de défendre le titre dans son pays d’origine, le Brésil, il était visiblement excité.

«Ce serait fantastique», a-t-il déclaré. «Conor, puisque vous êtes si dur, d’abord, battez Dustin et ensuite venez au Brésil et je vous mettrai sur le cul.

«Premièrement, il doit dépasser Dustin. C’est juste l’un de ces gars qui parle beaucoup. Il doit d’abord dépasser Dustin.

Un affrontement saisissant entre Oliveira et McGregor intrigue certainement et l’Irlandais a déjà suggéré sur Twitter que s’il battait Poirier, il vise à regagner un titre mondial lors de son prochain combat.

Oliveira est à l’UFC depuis plus de 10 ans, depuis l’âge de 20 ans. C’était sa première chance pour le titre. Avec un record de 31-8, le Brésilien a maintenant remporté neuf victoires consécutives et détient une foule de records à l’UFC, y compris le plus grand nombre de victoires de soumission à l’UFC (14), le plus de bonus de performance dans l’histoire de la promotion (10) et le la plupart des finitions dans l’histoire de l’UFC (16).