Le nouveau changement d’App Store d’Apple permettra à certains développeurs d’éviter les frais d’Apple

Cela a été quelques jours tumultueux pour les magasins d’applications numériques qui fournissent aux utilisateurs de smartphones toutes sortes de contenus. Apple vient d’annoncer un accord avec les développeurs américains. Le changement le plus important de l’App Store qui en découle est de permettre aux développeurs de collecter des informations de contact à partir d’applications. Ensuite, les législateurs sud-coréens ont adopté un projet de loi interdisant à Apple et Google de forcer les applications à utiliser leurs systèmes de paiement intégrés. Enfin, Apple a réglé une affaire antitrust avec la Japan Fair Trade Commission (JFTC). Cela apportera un changement significatif à la façon dont les applications « lecteur » de l’App Store comme Netflix, Spotify et d’autres fonctionnent.

Apple a annoncé que la JFTC avait clos son enquête sur l’App Store dans un communiqué de presse. Par ailleurs, le régulateur japonais a publié une annonce confirmant l’accord.

Le règlement n’affectera que les applications de lecture, que les clients utilisent pour accéder au contenu nécessitant une adhésion ou un abonnement. Ces applications ne proposent pas d’achats intégrés, mais elles sont inutiles sans compte et abonnement actif. Ces applications incluent Netflix et toutes les applications de streaming vidéo, Spotify et les applications de streaming musical, ainsi que les applications Kindle et lecteurs de livres électroniques.

Ce que le nouveau changement de l’App Store signifie pour votre expérience Netflix

Apple a accepté d’autoriser ces applications de lecture à afficher un seul lien dans leurs applications iPhone. Les utilisateurs pourront visiter le site Web du développeur pour s’inscrire.

Par exemple, une application comme Netflix peut désormais proposer un lien vers le site Web de Netflix. L’utilisateur peut y accéder pour obtenir un nouvel abonnement. L’application Netflix vous permet uniquement de vous connecter à votre compte actuellement. Cette passerelle permettra aux acheteurs d’acheter un nouvel abonnement directement auprès de Netflix, en contournant la commission de l’App Store.

Encore une fois, ce n’est pas seulement Netflix qui verra un impact. La nouvelle règle de l’App Store affectera tous les streamers, explique Apple :

Pour garantir une expérience utilisateur sûre et transparente, les directives de l’App Store exigent que les développeurs vendent des services numériques et des abonnements à l’aide du système de paiement intégré à l’application d’Apple. Étant donné que les développeurs d’applications de lecture ne proposent pas de biens et services numériques intégrés à l’application à l’achat, Apple a convenu avec la JFTC de permettre aux développeurs de ces applications de partager un lien unique vers leur site Web pour aider les utilisateurs à configurer et à gérer leur compte.

Les nouvelles règles n’affectent que les nouveaux abonnés

Si vous avez des abonnements actifs avec des services de streaming, il est peu probable que vous voyiez des changements.

Mais si vous êtes un nouvel utilisateur de Netflix qui télécharge l’application depuis l’App Store sur iPhone et iPad, vous trouverez un lien qui vous permet de vous inscrire au service à partir du site Web de Netflix.

Le changement entrera en vigueur au début de 2022, a déclaré Apple. Les directives et le processus de révision de l’App Store recevront des mises à jour pour “s’assurer que les utilisateurs d’applications de lecture continuent d’avoir une expérience sûre sur l’App Store”.

Apple insiste sur le fait que les achats intégrés « via le système de commerce App Store restent les méthodes de paiement les plus sûres et les plus fiables pour les utilisateurs ». Mais la société “aidera également les développeurs d’applications de lecture à protéger les utilisateurs lorsqu’ils les relient à un site Web externe pour effectuer des achats”. Cependant, ce que cela signifie n’est pas clair.