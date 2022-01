Le nouveau chargeur de Satechi fournit 165 W à quatre ports et dispose d’un joli support

Satechi a annoncé un chargeur avec des caractéristiques intéressantes : il dispose de quatre ports USB-C capables de fournir 165 watts de puissance à la fois, et il se vendra 120 $. Il est capable de pomper 100 W de puissance pour un seul appareil et peut même le faire tout en chargeant un ou deux autres appareils, en fonction de la puissance qu’ils consomment.

C’est impressionnant, étant donné que la brique Anker 120W dont nous avons parlé le mois dernier (qui avait également quatre ports) n’était pas capable de faire la même chose – elle ne pouvait charger qu’à une répartition 60W / 30W / 20W, là où le Satechi peut faire 100W / 30W / 30W. Il peut également fournir deux appareils de 60 W et donner au troisième 45 W si vous préférez charger quelques ordinateurs plus légers à la fois, par exemple un MacBook Pro 13 pouces, un Chromebook et un MacBook Air.

L’arrière du chargeur présente les différentes configurations dans lesquelles vous pouvez l’utiliser. Image : Satechi

Cette charge de 100 W disparaîtra si vous branchez quatre appareils, à partir de là, elle passera à 60 W / 45 W / 30 W / 30 W. Pourtant, ce n’est pas mal pour un appareil qui pèse 12 onces (ou environ 340 grammes), selon sa fiche technique. Si vous êtes du genre à transporter de nombreux appareils USB-C avec vous en voyage, le Satechi pourrait être un bon moyen de les charger tous en même temps sans avoir à jongler avec plusieurs briques et prises.

Tout ce jus est excellent et tout, mais ma caractéristique préférée doit être le petit support qui l’accompagne pour le tenir debout sur un bureau. Non seulement cela rendrait le chargeur plus facile à utiliser comme station de charge domestique, mais cela le ferait également ressembler à un joli petit robot (du moins à mes yeux). Cela peut également aider avec des choses ennuyeuses comme la gestion des câbles, en gardant le câble de charge détachable à l’écart des quatre câbles USB-C sortant par l’avant.

Satechi a vraiment fait ressortir ce chargeur.Image : Satechi

Le chargeur est disponible en précommande sur le site Web de Satechi pour 120 $, mais la société dit que vous pouvez obtenir 20 % de réduction en utilisant le code « CES20 » jusqu’au 13 janvier, ramenant le prix à 96 $ avant les taxes applicables et les frais d’expédition. Selon la page du produit, la version américaine sera expédiée d’ici le 14 janvier.

Si vous n’avez pas besoin d’autant de puissance et de portage, Satechi vend un chargeur à trois ports USB-C de 66 W pour 55 $. Anker a également annoncé un chargeur 100 W à 79 $ avec deux ports USB-C et un port USB-A au CES, affirmant qu’il s’agirait du « plus petit chargeur mural au nitrure de gallium 100 W au monde ».