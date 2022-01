Le nouveau chargeur GaN 100 W d’Anker est le seul adaptateur mural dont vous aurez besoin

Anker continue de fabriquer certains des meilleurs chargeurs USB-C sur le marché, et au CES 2022, la société ajoute à son répertoire d’adaptateurs muraux impressionnants avec son nouveau chargeur Anker 736.

Également connu sous le nom de Nano II 100W, le nouvel adaptateur est capable de charger trois appareils à la fois grâce à ses deux ports USB-C et un seul port USB-A, ce qui le rend assez polyvalent. Cependant, bien qu’il puisse prendre en charge jusqu’à 100 W, ce chiffre ne concerne qu’un seul appareil, vous pouvez donc vous attendre à une puissance inférieure lorsque vous chargez plusieurs appareils.

Anker affirme que son nouveau chargeur est le « plus petit chargeur mural 100 W au monde en nitrure de gallium (GaN) ». C’est assez impressionnant, étant donné qu’il existe de nombreux concurrents parmi les meilleurs chargeurs 100W. Pourtant, l’avantage du nitrure de gallium est qu’il peut permettre aux fabricants de fabriquer des adaptateurs muraux plus puissants et toujours plus petits au lieu des monstruosités encombrantes auxquelles nous sommes habitués.

Heureusement, le nouveau Nano II 100W prend en charge l’alimentation programmable (PPS) et la charge ultra-rapide Samsung, c’est donc un adaptateur de charge idéal pour à peu près n’importe quel appareil et devrait convenir à la prochaine série Galaxy S22. Et à 100 W, vous pourrez peut-être recharger facilement des tablettes et même certains ordinateurs portables.

Le nouvel adaptateur de charge est disponible en noir ou blanc et présente une conception de prise dépliable. Il coûtera 79 $ lors de sa mise en vente en mars. C’est peut-être à surveiller maintenant que de plus en plus de smartphones augmentent leur vitesse de charge tout en retirant les adaptateurs de charge murale de la boîte.

