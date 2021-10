Le nouveau chargeur GaN de 245 W d’Hyper peut charger rapidement tous vos appareils mobiles à la fois

Hyper, qui a dévoilé le premier chargeur 100W GaN au monde en 2019, a maintenant mis au point deux nouveaux produits HyperJuice « 245W ». Le nouveau chargeur HyperJuice GaN de 245 W peut charger deux gros ordinateurs portables, une tablette et un smartphone en même temps. Il comprend un total de quatre ports USB-C de 100 W, ce qui permet aux utilisateurs de charger rapidement quatre MacBook Pro 13 pouces.

La batterie HyperJuice 245W sans danger pour les compagnies aériennes comprend deux ports PD USB-C de 100W et deux de 60W. Cela signifie que vous pouvez facilement charger rapidement votre ordinateur portable, votre tablette et votre téléphone lors de vos déplacements. Grâce à sa capacité massive de 27 000 mAh (100 Wh), la batterie peut charger un MacBook Air jusqu’à deux fois et un Galaxy S21 plus de six fois. La dernière batterie HyperJuice comprend également un écran OLED qui vous permet de visualiser facilement l’état de la batterie, le mode d’entrée, le mode de sortie et le temps restant pour qu’elle soit complètement chargée.

Les nouveaux produits HyperJuice sont compatibles avec une large gamme d’appareils, y compris les ordinateurs portables, les tablettes, les montres intelligentes, les drones, les appareils photo numériques, GoPro, les haut-parleurs portables, la Nintendo Switch, les iPhones et les meilleurs téléphones Android.

Le chargeur HyperJuice 245W USB-C GaN et la batterie 245W sont désormais disponibles pour être sauvegardés sur Indiegogo. Vous pouvez obtenir le chargeur à 99 $ avec une tarification anticipée, tandis que la batterie est disponible pour 149 $. Les produits devraient se vendre respectivement à 199 $ et 299 $. Hyper dit que les deux produits commenceront à être expédiés en décembre.