Le nouveau chef de la division grand public de Huawei Espagne, Fred Wang, parle de première main du système d’exploitation HarmonyOS | La technologie

“HarmonyOS n’est pas un clone d’Android”. C’est ainsi que Fred Wang, chef de la division grand public de Huawei dans notre pays, a été retentissant lors d’une interview avec Business Insider Espagne après le lancement de son propre système d’exploitation. Le manager, qui s’est adressé à un média pour la première fois depuis son entrée en fonction – il y a six mois, après la promotion de Pablo Wang en Europe – est déterminé lorsqu’il s’agit de parler de sa stratégie pour attirer les utilisateurs, et il pense que cela nouveau logiciel – conçu pour tous les types d’appareils – triomphera auprès des clients grâce à sa compatibilité et son intégration.

est le système d’exploitation a commencé à se développer en 2016, après que l’entreprise a réalisé que l’équipement utilisé par chaque utilisateur a commencé à augmenter de façon exponentielle. “Au début, les clients utilisaient un ou deux appareils au maximum, généralement un téléphone portable et un ordinateur, mais maintenant, en plus de ces appareils, ils ont des écouteurs sans fil, une montre connectée et peut-être un écran intelligent”, explique-t-il.

Cependant, aucun d’entre eux ne travaille sur la même plate-forme, et c’est à ce moment-là qu’ils ont pensé que ce serait une bonne idée de développer un logiciel pour les gouverner tous. Autrement dit, pourquoi aurais-je un PC Windows, des AirPods, un mobile Android et une montre connectée avec WearOS ? Ne serait-il pas plus facile pour tous de se réunir sous le même système d’exploitation (OS) ?

Bien dit et fait. “C’était le bon moment pour y travailler, et nous avons décidé de nous mettre au travail, mais avec un peu de calme”, ​​détaille Wang. Cependant, peu de temps après, ils ont dû accélérer ce travail. En 2019, l’administration Trump les a accusés d’espionnage via leurs appareils et leur a interdit de faire des affaires avec des entreprises américaines. Malgré le fait qu’à ce jour ils n’ont pas été en mesure de fournir des preuves, le veto est toujours actif, bien qu’avec certaines nuances.

De cette façon, toutes les entreprises qui ont collaboré avec eux ont dû paralyser leurs futurs contrats. La collaboration la plus célèbre qui a été gelée est peut-être celle de Google, car, à partir de ce moment, les appareils présentés à l’avenir n’avaient plus les services de ceux de Mountain View.

L’exécutif révèle qu’il n’a pas peur des sanctions américaines car, bien qu’il reconnaisse qu’elles ont “un grand défi à relever”, il considère également qu’elles sont capables de se battre contre vents et marées grâce à leur grande capacité technologique. En fait, l’entreprise investit à l’échelle mondiale 19 000 millions d’euros de R&D, soit 15,9 % du chiffre d’affaires total.

“Nous serions ravis de pouvoir collaborer avec des entreprises américaines, mais pour l’instant nous ne pouvons rien faire. Donc en tant que multinationale, ce que nous avons décidé, c’est de continuer à innover avec la meilleure technologie”, souligne-t-il.

HarmonyOS est déjà présent dans 3 appareils présentés en Espagne : la Watch GT3, le MatePad 11, le MatePad Pro et le Vision S, mais aucun signe du mobile – plus ou moins, il y avait un avant-goût du P50, son vaisseau amiral, mais rien de confirmé -.

HarmonyOS est vraiment présenté pour gérer n’importe quel système d’exploitation, pas seulement Android, iOS, WearOS ou Windows, mais tous. La clé qui plaira à l’utilisateur, c’est justement cela, sa flexibilité lorsqu’il s’agit de s’intégrer aux différentes plateformes, puisque, selon la firme, il n’y en a pas aussi vite.

Mais l’utilisateur est-il prêt pour d’autres logiciels ? “HarmonyOS est sorti après de nombreuses années de tests. Donc, si vous voulez une meilleure synchronisation et expérience entre les appareils, il serait intéressant que vous l’essayiez.. Pouvez-vous imaginer commencer à écouter une chanson à la maison, sur un écran intelligent, puis continuer sur votre mobile, puis utiliser vos écouteurs et, enfin, la terminer dans la voiture sans plus d’interaction que celle du début ? Cela avec HarmonyOS sera aussi simple que possible. Cela améliorera énormément l’expérience », explique Wang.

Cependant, le défi est relevé : dans le secteur mobile, il y a déjà 2 grands leaders -Android (Google) et iOS (Apple)-, et tous ceux qui ont essayé avant sont tombés à l’eau -il suffit de regarder en arrière pour se souvenir du défunt Windows Phone (Microsoft), Blackberry OS (Blackberry) et Firefox OS (Mozilla), entre autres. Et ils ne sont pas les seuls. Dans chacun des secteurs, il y a plusieurs plantages et tentatives infructueuses.

Malgré cela, il est également vrai qu’aucun d’entre eux n’a été avant le muscle d’investissement de Huawei, et c’est pourquoi ils peuvent réussir malgré les difficultés et les défis, qui ne sont pas rares.

Espagne : un marché complexe de par sa taille et sa distribution

“Je travaille pour Huawei depuis plus de 10 ans, et je dois admettre que l’Espagne est un marché très difficile en raison de la grande complexité en termes de distribution et de dimensions”, reconnaît Wang.

En ce sens, il faut dire que notre pays est le quatrième qui mène – avant de passer par la Roumanie, la Hongrie et l’Autriche -, il connaît donc bien le consommateur européen. Cependant, il précise que l’entreprise a la même stratégie sur tous les marchés, et se concentre sur 5 points stratégiques : SmartHome, SmartOffice, EasyTravel, Fitness & Health et Entertainment.

“Avec cela, nous entendons nous remettre des ravages subis par la pandémie, ainsi que réagir aux sanctions des États-Unis”, explique-t-il.

À l’échelle mondiale, l’entreprise est entrée de 3,8% de plus dans l’année de la pandémie, principalement grâce aux appareils intelligents. “COVID-19 a affecté tout le monde, et nous n’allions pas faire exception”, explique-t-il. Cependant, le premier trimestre 2021 a été un peu plus difficile, la société ayant enregistré une baisse de 17% de ses ventes dans le monde.

“Nous sommes conscients du veto américain, mais nous avons une stratégie claire pour le combattre et nous continuerons d’aller de l’avant”, a-t-il déclaré.

A ces difficultés s’ajoute la pénurie de puces qui a provoqué le confinement et dont souffrent de nombreuses entreprises – de l’automobile aux consoles vidéo – et qu’elles entendent également résoudre en développant leurs propres processeurs (HiSilicon) afin de ne pas dépendre d’autres entreprises . “C’est un grand défi, et nous l’avons subi, mais nous restons optimistes”, dit-il.

En tout cas, ce qui est clair, c’est que Huawei ne baisse pas les bras et continue de se battre pour dominer les secteurs dans lesquels il opère. Comme l’explique le PDG : “Ce qui est clair et reste stable au fil des années, c’est que le monde évolue, et nous voulons lui offrir notre meilleure évolution”.

