Le nouveau chef du DUP, Donaldson, s’engage à « réparer le tort » du protocole d’Irlande du Nord

ir Jeffrey Donaldson s’est engagé à « réparer le tort » du protocole d’Irlande du Nord en devenant officiellement le chef désigné du DUP.

Le député de Lagan Valley a déclaré que la suppression des barrières post-Brexit au commerce entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni serait l’une de ses principales priorités dans ce rôle.

Son engagement est intervenu après que sa candidature à la direction a obtenu le soutien de la majorité du collège électoral des députés et députés du parti du DUP.

Sir Jeffrey a reçu le soutien de 32 des 36 membres du collège lors d’une réunion dans un hôtel de Co Antrim samedi.

De manière significative, le leader sortant Edwin Poots – qui a démissionné après seulement trois semaines de travail – n’a pas assisté à la réunion.

Après avoir reçu ce qu’il a décrit comme “l’approbation retentissante” du collège électoral, Sir Jeffrey a promis de réunir à nouveau le parti après deux mois chaotiques.

Les divisions internes ont été mises à nu après des révoltes successives qui ont renversé l’ancienne dirigeante Arlene Foster et son successeur, M. Poots.

Sir Jeffrey, le chef du parti à Westminster, âgé de 58 ans, a été le seul candidat à proposer son nom à la direction du DUP après la démission dramatique de M. Poots la semaine dernière.

“Je pense que la décision d’aujourd’hui est une première étape importante dans la construction de l’unité de mon parti, dans la reconstruction de la force de mon parti, en fournissant le leadership dont l’Irlande du Nord a besoin en ce moment”, a-t-il déclaré.

«Ça a été une période difficile et meurtrière pour le DUP, nous le reconnaissons tous et nous avons tous joué notre rôle dans cela.

“Mais ce matin, nous voyons notre groupe se réunir à nouveau.”

Commentant le controversé protocole d’Irlande du Nord du Brexit, qui a créé une frontière économique entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord, Sir Jeffrey a déclaré : « L’Irlande du Nord a le droit, en vertu de l’Acte d’Union, de commercer librement avec le reste de notre propre pays et tout cela. nous demandons, c’est que ce droit soit rétabli, que nous puissions commercer librement avec le reste du Royaume-Uni et continuer à commercer avec nos voisins », a-t-il déclaré.

« Et il doit y avoir une solution à cela. Nous devons trouver cette solution.

Sir Jeffrey a déclaré qu’il souhaitait également s’attaquer aux listes d’attente en spirale de l’Irlande du Nord, aux résultats scolaires insuffisants et à se concentrer sur la reconstruction de l’économie après Covid-19.

“Notre priorité sera également de réparer le tort causé par l’imposition de ce protocole et de restaurer pleinement la place de l’Irlande du Nord au sein du marché intérieur britannique”, a-t-il ajouté.

«Et je continuerai à m’engager avec le gouvernement. Beaucoup de travail a été fait, mais il reste encore beaucoup à faire pour trouver des solutions à ces problèmes qui aideront à remettre l’Irlande du Nord sur les rails, à remettre notre économie sur les rails et à garantir que nous avoir la stabilité politique, la stabilité que je sais que la grande majorité des gens veulent voir.

Le chef du DUP nouvellement élu désigne Sir Jeffrey Donaldson et le chef adjoint Paula Bradley / PA Wire

La disparition de M. Poots est survenue quelques semaines seulement après avoir battu de justesse Sir Jeffrey dans la course à la direction pour succéder à Mme Foster.

Ayant reçu l’approbation majoritaire du collège électoral, composé de 28 députés et de huit députés, Sir Jeffrey est devenu chef désigné.

Il deviendra le chef officiel du parti la semaine prochaine lorsque l’exécutif au pouvoir du DUP se réunira pour ratifier sa nomination.

Sir Jeffrey a salué les quatre membres qui ont voté contre sa candidature à la direction.

« Quatre de mes collègues ont décidé aujourd’hui de ne pas voter en faveur de ma direction et je respecte cela, je respecte leur droit de le faire et ma tâche, le défi pour moi, est de gagner la confiance de l’ensemble de notre parti, y compris les quatre qui a décidé de ne pas voter aujourd’hui en ma faveur », a-t-il déclaré.

Commentant l’absence de M. Poots à la réunion, Sir Jeffrey a déclaré qu’il avait des “engagements antérieurs” et qu’il était un “homme occupé” et qu’il avait des fonctions ministérielles à Stormont.

La démission de M. Poots est intervenue après qu’il a poursuivi la reconstitution de l’exécutif de partage du pouvoir de Stormont aux côtés du Sinn Fein, malgré le fait qu’une majorité importante de ses députés et députés s’y soient farouchement opposés.

La colère du parti contre la promesse du gouvernement britannique d’accorder au Sinn Fein une concession clé sur les lois sur la langue irlandaise était à l’origine de l’opposition interne à la décision de M. Poots de nommer un premier ministre pour diriger l’administration aux côtés du parti républicain.

S’adressant aux médias après avoir reçu l’approbation du collège électoral, on a demandé à Sir Jeffrey quelle serait sa position sur le mouvement du gouvernement sur la langue irlandaise.

«Je suis très clair que si le gouvernement accepte les demandes du Sinn Fein et dépasse la tête de l’Assemblée sur ces questions et, en même temps, ne répond pas aux préoccupations des syndicalistes sur le protocole, ce n’est pas une position durable – pour utiliser les mots du gouvernement – ​​ce n’est pas une position défendable », a-t-il déclaré.

«Et par conséquent, nous devons voir le gouvernement avancer sur le protocole. Et puis nous examinerons les problèmes de la NDNA (accord de nouvelle décennie pour la nouvelle approche) à Stormont et comment nous les faisons avancer.

«Je ne veux pas voir des choses imposées au peuple d’Irlande du Nord qu’il ne peut pas soutenir. Je ne veux pas voir Westminster agir au-dessus de la tête du peuple d’Irlande du Nord. Les gens ici ont élu leurs représentants pour faire un travail. Ils ont un mandat et ils devraient être autorisés à faire ce travail.

De sérieux points d’interrogation pèsent désormais sur le futur Premier ministre nommé par M. Poots, Paul Givan. M. Givan, qui a exprimé son soutien au leadership de Sir Jeffrey, a assisté à la réunion de samedi.

Le Premier ministre d’Irlande du Nord Paul Givan arrive pour la réunion du parti à l’hôtel Hilton de Templepatrick / PA Wire

Sir Jeffrey a clairement indiqué son intention de revenir de Westminster pour assumer le poste de premier ministre.

Cependant, le calendrier de ce déménagement reste incertain.

Il devrait déclencher une élection parlementaire partielle dans la vallée de Lagan pour réintégrer l’Assemblée et il n’est pas clair s’il voudrait déclencher un tel concours dans un avenir proche, étant donné les récentes mauvaises notes du DUP dans les sondages.

Sir Jeffrey a déclaré que les décisions sur l’avenir du premier ministre Paul Givan n’avaient pas encore été prises.

« Paul reste pour le moment au poste de Premier ministre. Je vais m’asseoir avec mon équipe d’officiers du parti après notre AGA la semaine prochaine et nous examinerons les décisions que nous devons prendre, nous examinerons ce qui est dans le meilleur intérêt du peuple d’Irlande du Nord », a-t-il déclaré.

En ce qui concerne le moment où il déclencherait une élection partielle, Sir Jeffrey a déclaré: “Mes priorités les plus immédiates sont de stabiliser la situation, d’obtenir ce dont nous avons besoin en ce qui concerne le protocole et de restaurer notre place au sein du marché intérieur britannique.”

Sir Jeffrey a déclaré qu’il passerait la “semaine et les prochains mois” à visiter chaque circonscription d’Irlande du Nord et à dialoguer avec les membres de la communauté.

“Ensuite, je chercherai une opportunité si elle se présente de revenir à Stormont”, a-t-il ajouté.

«Je suis très clair – un leader doit diriger depuis le front, le principal endroit où le leadership est requis aujourd’hui en Irlande du Nord est dans nos institutions décentralisées.

«Je veux diriger ces institutions décentralisées au nom de mon parti, au nom du peuple d’Irlande du Nord et je chercherai donc l’opportunité de le faire, que ce soit lors des élections à l’Assemblée en mai prochain ou si une opportunité se présente avant cela. . “