Le nouveau chemin de Ricky Rubio

Il n’y a pas eu de miracle. Le principe du rasoir d’Occam dit que l’explication la plus simple est généralement la plus probable et, malheureusement, ce fut le cas depuis que Ricky Rubio a été abattu au Smoothie King Center de la Nouvelle-Orléans, avec 140 secondes restantes d’un jeu déjà maudit pour le Meneur espagnol, un Pélicans-Cavaliers dans lequel il était parti à toute allure (10 des 15 premiers points de son équipe) et dans lequel il a récolté 27 points, 13 rebonds et 9 passes décisives lorsqu’il s’est blessé. Il tentait d’éviter l’effondrement de son équipe et le retour des Pélicans, quand lors d’une pénétration, il a glissé et est tombé sur la ligne des lancers francs. Il essayait de dépasser Devonte ‘Graham, ce qu’il a raté, et son genou s’est tordu dans un mouvement contre nature. Ses gestes de douleur furent immédiats. Il partit sans reposer son genou, aidé de ses compagnons. Et un vétéran comme Kevin Love s’est présenté plus tard, après avoir été dans les vestiaires et avoir vu Ricky et le personnel des Cavs, absolument dévasté.

Le rasoir d’Occam, même s’il y avait de l’espoir, était presque un miracle en attendant les tests au Cleveland Clinic Sports Health Center. Mais la réalité était ce qu’elle était, têtue : une déchirure du ligament croisé antérieur du genou gauche. Le pire présage, aussi le plus probable après avoir vu la pièce et tout ce qui s’est passé après. Le 28 décembre, à la Nouvelle-Orléans, un nouveau chapitre de la carrière de Ricky Rubio s’ouvrait, en l’occurrence malheureusement. Celui qui remonte au 9 mars 2012, lorsqu’il a subi la même blessure lors de sa saison recrue. Il a joué pour les Timberwolves, également aux côtés de Kevin Love (qui était absent ce jour-là), et a défendu Kobe Bryant lors d’un match contre les Kobe Lakers… et Pau Gasol. Des mois plus tard, Pau était aux Jeux de Londres mais Ricky n’a pas pu. Cette blessure l’a arrêté jusqu’au 15 décembre, date à laquelle il est revenu jouer pour les Wolves. Plus de neuf mois après son dernier match.

Il n’y a pas beaucoup de cas dans la NBA de la même blessure aux ligaments croisés du même genou. La base de données Jeff Stotts, l’une des sources d’informations les plus complètes en matière de blessures en NBA, ne collecte que deux cas : Michael Redd et Jabari Parker. Ils ont tous les deux rejoué, ni pleinement. Il y a beaucoup plus de cas de blessures aux deux genoux, ou d’accidents avant (institut, Collège…) et pendant la carrière professionnelle. Et, bien sûr, il y a aussi d’autres joueurs dans le passé qui ont également eu de terribles problèmes de genou. Il est impossible de ne pas se souvenir de Danny Manning, le numéro 1 du projet de 1988 et un prodige qui n’a pas pu atteindre où il visait mais qui, au moins, a été eIl est le seul capable de prendre sa retraite en jouant, sur les pistes, après trois opérations croisées.

Ricky a 31 ans et la chose normale est qu’il a déjà eu 32 ans (le 21 octobre) la prochaine fois que je marche sur un terrain de basket. C’est un vétéran de la NBA, dans laquelle il en est à sa onzième saison, une Ligue dans laquelle il cumule des chiffres qui le placent parmi les vrais bons meneurs d’une compétition qui a aujourd’hui 75 ans. Sa carrière va plus loin, bien sûr, et elle nous rend éternels car Il a fait ses débuts dans l’ACB sans avoir eu 15 ans (14, 11 mois, 24 jours) le 15 octobre 2005. À 17 ans, il était le titulaire d’une finale olympique., et pas n’importe lequel : celui Espagne-USA à Pékin qui est de loin le meilleur match de l’histoire du basket FIBA. Avec 20 il avait remporté l’Euroligue, l’Eurocup FIBA, l’ULEB, l’ACB, la Coupe et la Super Coupe. Et avec 21 et 66 jours, il a fait ses débuts en NBA avec les Wolves qui l’ont reçu comme une rock star.

Alors si quelque chose ne manque pas à Ricky Rubio, c’est la perspective, la vision. Et son premier message après avoir connu la gravité des liens de blessure avec Kobe Bryant, un autre qui a consacré sa carrière à surmonter l’adversité pour continuer à jouer, à continuer à gagner : « Il faut toujours continuer. Toujours. À un moment donné, l’orage finit par passer ».

Un coup dur pour les Cleveland Cavaliers

Cette blessure, en ce moment, est certainement un coup dur pour Ricky. Egalement pour ses Cavs, l’équipe dans laquelle il avait retrouvé de manière inattendue son sourire et son enthousiasme, où il jouait à l’un des meilleurs niveaux de toute sa vie en NBA. Pour beaucoup, le meilleur depuis cette saison recrue qui a stoppé la première blessure au genou, au cours de laquelle il a récolté en moyenne plus de 10 points et 8 passes décisives par nuit et a terminé deuxième du vote de recrue de l’année, derrière Kyrie Irving. Les Cavs étaient sa quatrième équipe en quatre ans (Jazz, Suns, Wolves, Cavaliers). Il a atteint une franchise théoriquement faible lors de ce qui était son troisième transfert en neuf mois (de Phoenix à OKC, puis expressément au Minnesota et enfin à l’Ohio). Il a découvert le mouvement à Tokyo, aux Jeux, et a montré publiquement sa lassitude avec le système NBA, un système dans lequel il pleut des millions mais dans lequel on peut faire ses valises n’importe quel jour. Parfois pour le meilleur, parfois pour le pire. Ricky, avec un salaire de 17,8 millions de dollars, clôt cette saison le contrat à trois qu’il a signé avec les Phoenix Suns en 2019 (51 millions au total). Et en été, s’il n’y a pas de nouvelles, il ira sur le marché en tant qu’agent libre. Donc, pour beaucoup, Cleveland était une destination temporaire, sûrement éphémère pour Ricky : le marché d’hiver sentait la sortie puisque, en théorie, il allait être pour le travail et les Cavaliers n’allaient pas risquer qu’il parte en été pour ne change rien. En théorie.

Mais la réalité a été bien différente : le directeur général Koby Altman et l’entraîneur JB Bickerstaff ont accueilli Ricky à bras ouverts, Ils l’ont traité comme une signature stratégique et lui ont donné des galons de vétéran, dans les vestiaires et sur le terrain., pour aider à réorienter la situation d’une franchise qui se cherchait depuis la deuxième sortie de LeBron, à l’été 2018. Celle qui est devenue la révélation de la saison et une équipe qui se dirigeait tout droit vers les playoffs depuis l’Est… du moins jusqu’à ce que les malheurs l’aient frappé de toutes parts.

Les Cavs ont trouvé leur avenir dans le meneur Darius Garland (21 ans, n°5 au repêchage 2019) et le centre Evan Mobley (20, n°3 au dernier repêchage). A leurs côtés, d’autres jeunes paris fonctionnent, notamment le centre Jarrett Allen (23 ans) mais aussi Lauri Markkanen (24 ans) et Isaac Okoro (20 ans, numéro 5 en 2020). Collin Sexton (22 ans), premier projet vedette à venir après le départ de LeBron, a subi en novembre une blessure au ménisque qui l’a laissé absent toute la saison, mais est en tout cas un joueur moins stratégique que Garland et Mobley. Ensuite, la pandémie s’est aggravée, comme dans de nombreuses autres franchises, et maintenant les Cavs se retrouvent sans Ricky.

C’est une victime sensible. Pour sa présence en tant que stabilisateur vétéran, le rôle qu’il partage avec Kevin Love, son ancien coéquipier du Minnesota et seul rescapé dans l’Ohio du ring 2016. Un joueur, l’attaquant californien, qui a également ressuscité cette saison après avoir été porté disparu les deux derniers. Mais aussi, et c’est le plus important, pour sa production en piste. Ricky affichait en moyenne 13,1 points (identique au sommet de sa carrière, lors de la saison 2017-18 avec le Jazz) et 6,6 passes décisives. Il a joué près de 29 minutes par nuit, généralement en tant que remplaçant mais en tant que titulaire si nécessaire. D’une manière ou d’une autre, il a beaucoup joué et était sur le terrain dans les minutes chaudes. Généralement à côté de Garland pour donner de la cohésion et de la fluidité au grand ballon, ce gros ballon de contre-style qui fonctionnait pour Bickerstaff et qui semble aller à contre-courant de la NBA actuelle, avec trois tours comme Markkanen (2.11), Allen (2, 08 ) et Mobley (2,11).

Ricky était le ciment, la cohésion, le gardien de la circulation. Avec lui sur le terrain, remplissant les espaces et lisant les mouvements, Garland pourrait se concentrer sur être plus agressif en tant que buteur, faire ce qu’il fait le mieux et oublier le reste. Le jeune meneur, qui vise le All Star, va beaucoup manquer à Ricky : les deux ensemble sur le terrain avaient une note nette de +16.1 en 512 minutes. Aucune paire de la NBA n’avait de meilleures données que celles qui accumulent plus de 500 minutes sur le terrain.

Un été Eurobasket… et un nouveau contrat

Alors Ricky, quand même un éventuel retour en Europe était suspecté pour la saison prochaine, J’avais trouvé un foyer, un rôle et une équipe : j’étais heureux. La blessure est cruelle, après tant de transfert et tant de sentiment d’instabilité. Aussi, si vous pensez à l’équipe nationale, dont Ricky Rubio a été le leader incontesté des deux derniers championnats, où il a joué le meilleur basket de sa vie : la Coupe du monde 2019, champion et MVP, et les derniers Jeux de Tokyo. Altman et Bickerstaff lui ont dit qu’ils voulaient voir « Ricky de l’équipe nationale espagnole » dans les Cavs., et il n’y avait sûrement, à l’époque, pas de meilleur message pour un joueur avec des doutes, le geste naturellement tordu. La façon dont les choses s’étaient passées, la roue avait tourné et ce qui semblait être un court passage pour les Cavs sentait comme un nouveau contrat. L’équipe voulait continuer à compter sur Ricky et le meneur avait des raisons légitimes de vouloir rester, sous les ordres d’un Bickerstaff avec qui il s’entendait à merveille et avec un noyau jeune qui semble capable de grandir au plus haut niveau de la NBA. A Cleveland, en effet, il y a des voix appelant à un renouveau même après la blessure. Ceux qui le font ont confiance que Ricky peut revenir et contribuer dans les mêmes domaines qu’il le faisait.

Les analystes contractuels ont évalué sa performance dans ce cours à l’estimation pour un joueur avec un salaire de 19,8 millions de dollars, contre 17,8 millions de dollars. Et les mathématiques parlaient d’un nouveau contrat à l’été de deux ans et 41,5 millions. Un cadre fantastique pour Ricky, bien que ces mathématiques n’aient pas à se marier, dans le monde réel, avec la loi du marché. Cela pourrait être plus d’argent total avec plus d’années ajoutées, cela pourrait être moins jusqu’à ce que nous ayons conclu un contrat d’une saison … Nous ne le savions pas avant la blessure et nous ne le savons pas maintenant, mais dans la presse de Cleveland, ils suggèrent un Une offre de deux ans et environ 25 millions de dollars serait un bon coup pour les Cavs, même après cette grave blessure. C’est une bonne perspective de départ pour Ricky, quoi qu’il en soit.

Pour l’équipe espagnole, cette blessure est aussi un revers, juste au moment où l’espoir que Ricky dirigerait l’équipe lors du prochain Eurobasket 2022 (1-18 septembre) se faisait jour. Sa présence, qui après les Jeux semblait exclue, était à nouveau une option, comme le rapporte AS. Carlos Jiménez, nouveau team manager de l’absolu, comptait au moins lui parler. En février, ils savent que Ricky est content de Sergio Scariolo, qui lui a donné le commandement de l’équipe et a sorti sa meilleure version, comme il l’a lui-même reconnu: « Je pense que c’était l’été 2019 au cours duquel je me suis consolidé en tant que grande star de l’équipe nationale après des années non pas dans l’ombre mais en aidant d’autres joueurs à briller individuellement. » Même dans les meilleurs termes, ceux-ci Neuf mois qu’il était sans travail en 2012, l’Eurobasket est hors de portée de Ricky, qui mettra probablement plus de temps que ça pour revenir sur les pistes cette fois.La question, en tout cas, c’est qu’il le fasse, le plus tôt possible et au niveau merveilleux où il était avant cette foutue nuit à la Nouvelle-Orléans. Le compte à rebours a déjà commencé. Il est déjà tombé, il est déjà en train de monter. Comme il le dit toujours lui-même, jamais trop haut, jamais trop meugler.