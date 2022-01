le nouveau Chromecast de Google pour 58€

De un tiempo a esta parte, nuestra forma de consumir contenido audiovisuel ha cambiado para siempre. Por eso mismo, lo mejor es adaptarse a estos nuevos tiempos para no quedarnos atrás. Algo en lo que, sin duda, nos ayudará el Chromecast avec Google TV que hoy os traemos a un precio increíble.

El modelo en cuestión es el último modelo del famosísimo reproducteur multimédia de Google. Es versátil, sencillo, intuitivo, cómodo y, por si fuera poco, cuenta con el respaldo y la garantía que una empresa del calibre de Google se ha ganado a pulso año tras año. Pero si quieres conocer al detalle todo lo que este gadget no ofrece, te recomendamos que sigas leyendo.

Disfruta del entretenimiento como nunca

Gracias a este Chromecast con Google TV tendremos a nuestra disposición toda la oferta de entretenimiento que podamos encontrar en una resolución de hasta 4K avec HDR. Para ello, tan solo tendremos que conectar nuestro teléfono móvil -o cualquier otro dispositivo que queramos, como una tablet- para poder enviar desde allí el contenido que queramos reproducir.

De esta forma, no habrá plateforma de streaming que no podamos reproducir gracias a este aparato tan útil: desde la típica TV online hasta sitios como Netflix, Twitch, HBO, DAZN, YouTube y cientos de lugares más. Así que, ya sabes, nunca antes había sido tan fácil disfrutar del entretenimiento digital como hasta ahora y, si aún así, esto no es suficiente para ti, siempre puedes sacarle más partido gracias a los mejores accesorios.

Pero esto no es todo, ya que con este Chromecast también podremos recibir offres personnalisées en función de nuestras suscripciones, nuestro historial o el contenido que hayamos consumido, en general. Y si tenemos en cuenta que, ahora mismo, hay tanta oferta de películas y series que es difícil elegir solo una, esta función nos vendrá de perlas para ahorrarnos quebraderos de cabeza.

Por último, conviene destacar que nuestro protagonista de hoy viene con el assistance de Google intégrée. Gracias a él, podremos buscar contenido en base a nuestro estado de ánimo o el género que mejor se adapte a nosotros en ese momento. También podremos pedir a nuestro asistente funciones tan variadas como el manejo de nuestras luces, que compruebe quién ha llamado a la puerta y, in definitiva, todo lo que tenga que ver con el resto los dispositivos inteligentes de nuestra casa. Y todo desde la comodidad absoluta de nuestro sofa.

Un prix de locos

Como sabéis los que nos leéis de forma habitual, en Topes de Gama siempre intentamos traeros los productos más top al mejor precio. Hoy hemos vuelto a hacer, gracias a una jugosa oferta de hasta el 28% de descuento que encontramos fr Composants PC pour Chromecast avec Google TV.

Pues bien, si por lo general el precio de venta recomendado de este producto es de 82 euros, gracias a esta oferta conseguiremos ahorrarnos la nada desdeñable cifra de 24 euros. Por tanto, si restamos esta diferencia, el Chromecast puede venirse a casa con nosotros pour bronzer en solo 58 euros. Desde luego, se trata de una oferta más que tentadora y, más aún, si tenemos en cuenta las facilidades de las que nos va a prouver.