Le nouveau clavier sans fil Samsung Dex est sorti discrètement

Samsung vient de lancer tranquillement un nouveau clavier sans fil Samsung Dex.Le clavier est spécialement conçu pour Dex, même avec un bouton Dex dédié.Malheureusement, il n’y a pas de date de sortie, de disponibilité ou de détails de prix disponibles.

La plate-forme Dex de Samsung est probablement la solution de bureau Android la plus complète. Avec les derniers téléphones et tablettes Samsung, vous pouvez utiliser sans fil votre appareil comme s’il s’agissait d’un ordinateur de bureau, avec un accès complet à toutes vos applications et fichiers.

Bien que vous puissiez connecter à peu près n’importe quel clavier Bluetooth à votre appareil alimenté par Dex, il n’y a pas eu de produit officiel spécialement conçu pour Dex. Cela a changé maintenant, car Samsung vient de lancer tranquillement un clavier sans fil Samsung Dex.

Le clavier – officiellement connu sous le nom de Samsung Smart Keyboard Trio 500 – dispose d’un bouton Dex dédié dans le coin supérieur droit. Il comporte également des clés de connectivité qui vous permettent de basculer rapidement entre les appareils connectés. Par exemple, vous pouvez connecter le clavier à votre téléphone, tablette et ordinateur de bureau. D’un simple toucher, vous pouvez basculer entre les trois à tout moment.

Le clavier Samsung Dex comprend également des raccourcis clavier personnalisables que vous pouvez utiliser pour lancer rapidement vos applications préférées.

Pour les fans de Dex, ce clavier est probablement une aubaine. Malheureusement, Samsung n’a pas encore annoncé d’informations sur la disponibilité du Smart Keyboard Trio 500. En tant que tel, nous ne savons pas quand ni où vous pourrez l’obtenir, ni combien cela vous coûtera.

