Le nouveau Code de la route ajoutera ces nouvelles réglementations le 21 mars 2022 | Moteur

La nouvelle Loi sur la circulation et la sécurité routière entrera en vigueur le 21 mars 2022. Nous révisons les règles que nous devrons respecter ensuite pour éviter de nouvelles amendes.

Début décembre, le Congrès a approuvé la réforme de la loi sur la circulation, la circulation des véhicules et la sécurité routière. Il a ensuite annoncé que les nouvelles règles et amendes prendraient effet trois mois après leur publication au BOE. Le texte est paru hier dans le livre officiel, avec lequel la nouvelle loi sera une réalité le 21 mars 2022.

Il existe plusieurs exceptions. Ce qui est publié au BOE établit que toutes les mesures entreront en vigueur trois mois plus tard, à l’exception des modifications relatives aux articles 75, 98, 99, 100, 101 et aux annexes V, VI et VII, qui sont entrées en vigueur aujourd’hui.

Parmi les mesures du nouveau Code de la route qui entrent en vigueur aujourd’hui figurent celles qui font du non-paiement un infraction mineure; enfreignent également l’obligation des conducteurs d’être à tout moment en mesure de contrôler leur véhicule ; ou des infractions commises par des cyclistes qui ne présentent pas de danger pour la circulation.

Les règles du nouveau Code de la route qui entre en vigueur en mars 2022

Ce sera le 21 mars prochain quand, sauf exceptions ci-dessus, il entrera en vigueur l’actualité du Code de la route.

Nous examinons quelles sont les principales règles qui seront activées à ce moment-là :

Augmenter de 3 à 6 les points à déduire de à l’aide d’appareils de téléphonie portables pendant la conduite Augmente les points à déduire de 3 à 4 pour ne pas utiliser, ou ne pas le faire correctement, le ceinture de sécurité, système de retenue pour enfants, casque et autres éléments de protection obligatoires. dépasser les cyclistes ou cyclomoteurs sur des routes à plus d’une voie dans chaque sens, il sera obligatoire de changer de voie 6 points par jeter des objets sur la route ou à proximité pouvant causer des accidents ou des incendies Deux ans sans commettre d’infraction est la période qui doit s’écouler avant qu’un conducteur puisse récupérer votre solde de points initial

2 points de la carte peuvent être récupérés pour la réalisation de cours de conduite sûrs et efficaces

Les conducteurs mineurs de tout véhicule (cyclomoteurs, permis AM, motos jusqu’à 125cc, vélos et véhicules de mobilité personnelle) ne peuvent pas circuler avec un taux d’alcool supérieur à 0, à la fois dans le sang et dans l’air expiré. alcoolique Il sera obligatoire pour les véhicules de transport routier de personnes immatriculés à partir du 6 juillet 2022 La possibilité que les voitures et les motos puissent dépassement des limites de vitesse de 20 km/h sur les routes conventionnelles lorsqu’ils croisent d’autres véhicules L’utilisation de dispositifs sans fil à utiliser dans le casque protection des conducteurs de motos et de cyclomoteurs Une nouvelle infraction grave est introduite, avec un montant de 200 euros pour non-respect des restrictions de circulation découlant de l’application des protocoles en cas d’épisodes de pollution et de zones à faibles émissions

Il est introduit, comme infraction avec 500 euros de pénalité, d’utiliser des dispositifs d’intercommunication non autorisés par règlement dans le tests pour l’obtention et la récupération des permis ou permis de conduire ou d’autres autorisations administratives pour conduire

En plus de ce qui précède, pour la première fois dans la législation espagnole, la référence à la véhicule automatisé, dans divers articles du Code de la route.

Cet article a été publié dans Autobild par Noelia López.