Le nouveau code de la route controversé de la DGT a déjà une date : tout ce qu’il faut savoir | Moteur

C’est tout ce que vous devez prendre en compte pour éviter d’être pénalisé sur la route avec l’arrivée du nouveau code de la route controversé.

Enfin, nous connaissons déjà la date d’entrée en vigueur du nouveau Code de la circulation, de la circulation des véhicules à moteur et de la sécurité routière où bon nombre des réglementations actuelles sont renforcées à la recherche d’une plus grande sécurité, certaines entrant en vigueur dès maintenant. tandis que d’autres devront attendre trois mois après sa publication au BOE.

Il attendait, et enfin le nouveau code de la route entrera en vigueur le 21 mars prochain à l’exception de quelques mesures spécifiques qui seront prises demain, mercredi et qui viennent d’être publiées au Journal Officiel de l’Etat.

Certaines dispositions entrent en vigueur ce mercredi comme l’obligation pour les conducteurs d’être à tout moment dans les conditions de conduite du véhicule, la notification des infractions et la recherche de données accessibles par les organismes compétents.

L’application My DGT vous offre divers avantages. La principale est que vous ayez la possibilité de porter votre permis de conduire avec la même validité que votre permis physique sur votre mobile.

Mais les changements importants entreront en vigueur le 21 mars 2022, y compris la règle controversée qui interdit de dépasser la limite de vitesse de 20 km/h lors de dépassements sur routes conventionnelles.

Bien que nous ayons déjà expliqué les principaux changements du nouveau code de la route DGT, nous allons résumer les principaux ainsi que d’autres secondaires que vous devez également connaître pour éviter toute amende :

Nous sommes pénalisés de six points pour conduire main tenant un téléphone portable, assorti d’une amende économique de 200 euros. Ce serait trois points si le contrevenant utilise le téléphone portable mais ne l’a pas en main. Il est interdit de jeter des objets qui pourraient provoquer des incendies ou des accidents sur la route ou à proximité avec la perte de six points de la carte. Aussi six points de pénalité pour dépassement mettant en danger les cyclistes sans laisser la séparation minimale de 1,5 m. Quatre points de pénalité pour ne pas utiliser correctement la ceinture de sécurité, mais aussi des systèmes de retenue pour enfants, des casques et d’autres éléments de protection. Trois points de pénalité si le véhicule est dans un mécanisme de détection radar ou des cinémamètres. Une période de deux ans sans commettre d’infraction pour récupérer le solde de points initial. Port obligatoire du casque pour les utilisateurs de véhicules de mobilité personnelle comme les scooters. De plus, ces véhicules ne pourront pas circuler sur les trottoirs et les zones piétonnes. L’obligation d’éthylotests anti-démarrage sera intégrée dans les véhicules professionnels de transport de personnes, à compter du 6 juillet 2022. Il sera possible de récupérer les points du permis pour l’achèvement des cours de conduite certifiés par la DGT.

Il s’agit d’une série de règles qu’il faut très bien connaître pour éviter toute amende dans les trois mois, nombre d’entre elles étant déjà en vigueur dans les prochaines heures.