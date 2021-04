Le nouveau codec audio à faible débit de Google Duo est sur le point d’améliorer les appels vocaux sur plus d’applications

Google a annoncé son nouveau codec audio Lyra en février, qu’il commencerait à utiliser dans Google Duo. Le codec permet une qualité audio supérieure à des bandes passantes plus faibles, ce qui signifie qu’il est idéal pour les vitesses de réseau plus lentes. Vendredi, Google a annoncé qu’il étendait ce nouveau codec aux développeurs tiers, ouvrant Lyra à un monde de possibilités.

Dans le cadre de nos efforts pour rendre les meilleurs codecs universellement disponibles, nous avons ouvert Lyra, permettant à d’autres développeurs d’alimenter leurs applications de communication et d’emmener Lyra dans de nouvelles directions puissantes.

Pour rappel, Lyra dispose d’un encodeur pour capturer l’audio, qu’il compresse puis décode à l’aide d’un modèle génératif, un type de modèle d’apprentissage automatique. Le modèle permet de recréer l’audio à des débits binaires particulièrement bas, aussi bas que 3 kbps tout en conservant une sortie de qualité comparativement élevée. Vous pouvez obtenir une explication plus détaillée sur le blog AI de Google, mais Lyra est essentiellement idéal pour une utilisation sur les meilleurs téléphones Android bon marché ou sur les réseaux lents. Google souligne l’importance d’une technologie comme Lyra, en particulier dans les marchés émergents qui n’ont pas de vitesses Internet rapides à une époque où le télétravail est devenu une norme.

La nouvelle technologie audio Lyra de Google Duo offre aux utilisateurs un son fiable et de haute qualité, même sur un réseau 2G. En savoir plus sur Jamieson Brettle, chef de produit #Android. pic.twitter.com/asAkV3Gi8s – Android (@Android) 2 mars 2021

Rendre Lyra open source signifie que le codec peut être utilisé dans plus d’applications de communication, mais Google espère que les développeurs trouveront de nouvelles façons d’utiliser le codec. Cela pourrait inclure des utilisations pour des applications non vocales ou même de la musique, ce qui serait idéal pour des plates-formes comme Spotify qui se développent continuellement vers des marchés plus mondiaux, mais les possibilités sont infinies.

Google affirme que Lyra est écrit en C ++ “pour la vitesse, l’efficacité et l’interopérabilité” et que la version bêta et la démo d’aujourd’hui sur GitHub permettent aux développeurs de fournir des commentaires rapidement.