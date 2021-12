Le nouveau commissaire de police peut-il apporter un réel changement au NYPD ?

Keechant Sewell, qui sera commissaire de police de la ville de New York, prend la parole lors d’une conférence de presse à New York le 15 décembre 2021. (Photo de YUKI IWAMURA/. via .)

Mercredi, le maire élu de New York, Eric Adams, a annoncé sa nomination historique du chef des détectives du comté de Nassau, Keechant Sewell, en tant que première femme et troisième Afro-Américain à diriger le plus grand service de police du pays à Queensbridge Houses, à Long Island City, les projets où elle a grandi.

Quelques instants après que les journalistes ont publié les premières photos de l’événement, le twitterverse s’est déclenché, non pas au rendez-vous de Sewell, mais sur la fresque murale derrière le podium où se tenaient Adams et Sewell, qui présentaient des portraits proéminents de Malcolm X, Angela Davis, Nat Turner, Huey Newton et la radicale encore en fuite et vivant à Cuba, Assata Shakur.

« Eh bien, cela ne présage rien de bon », a écrit @RyanGirdusky.

« Un mur de personnes sur lesquelles il aurait planté des preuves », a tweeté @egoldmanrevolt.

« Des niveaux de cooptation dégoûtants jamais vus auparavant », a écrit @Plz_Relax.

« Ça ne servira à rien ! Un Black Lib en charge n’empêchera pas les Blacks de s’entretuer, je parie qu’il va empirer les choses ! a dit @Louis122757.

« CHOQUANT ET RÉPULSIF » a écrit l’ancien commissaire de police de New York et actuel commentateur de Newsmax, Bernard Kerik, que j’ai interviewé au Federal Correctional Institute de Cumberland, dans le Maryland, alors qu’il purgeait une peine de quatre ans pour fraude fiscale et mentait à des fonctionnaires. « Les marxistes radicaux noirs de cette fresque appartenaient à des groupes qui étaient responsables d’un certain nombre d’assassinats de la police de #NYC dans les années 70 et 80. Assata Shakur, l’inspiration de #BLM et un tueur de flic condamné, vit en exil à Cuba », a déclaré Kerik.

CHOQUANT ET RÉPULSIF : Les marxistes radicaux noirs de cette fresque appartenaient à des groupes responsables d’un certain nombre d’assassinats de la police de #NYC dans les années 70 et 80. Assata Shakur, l’inspiratrice de #BLM et tueuse de flics condamnée, vit en exil à Cuba. https://t.co/lOgRWcfduH – Bernard B. Kerik (@BernardKerik) 15 décembre 2021

Et c’est ainsi que ça commence.

Ce qui sera sans aucun doute l’un des plus convaincants et émotionnellement taxer quatre ans dans l’histoire moderne de la ville de New York débute le 1er janvier lorsque Adams, un ancien capitaine du NYPD, prête serment au Kings Theatre de Brooklyn, et Sewell prend les rênes des 55 000 employés du NYPD, dont 36 000 officiers armés.

« En tant que commissaire de police, je réalise la vision articulée par le maire élu Adams, renforcée par l’inclusion de personnes et de partenaires qui font le travail sur le terrain », a déclaré Sewell au presseur, montrant un soutien prêt à une variété d’Adams’ propositions, y compris le retour controversé d’agents d’infiltration en civil et l’utilisation de l’arrêt et de la fouille controversés.

Sewell a déclaré qu’elle était « à 100 pour cent pour la transparence et la responsabilité » dans le département et a promis d’avoir le dos de ses officiers « mais ils doivent avoir le dos du public. Je tiendrai mes officiers responsables et je sais qu’ils feront de même avec moi.

Les deux ont annoncé un plan audacieux pour fournir une variété de services, y compris des services de restauration et de santé mentale dans ou à proximité des postes de police locaux, gardant potentiellement des milliers de personnes de couleur hors du système de justice pénale.

Ce sont des propositions révolutionnaires pour le NYPD – et peut-être pourquoi Adams a jugé bon de faire l’annonce où il l’a fait, suggérant un changement dans la façon dont le NYPD interagira avec ses résidents noirs et bruns – avec des stratégies communautaires combinées à des services de police traditionnels, tous dirigés par Sewell.

Le NYPD est l’un des groupes quasi-militaires les plus puissants et les mieux armés au monde, propriétaire de véhicules blindés de transport de troupes, d’une flotte de drones sous-marins et de camionnettes de surveillance qui peuvent passer à côté d’une voiture et la scanner à la recherche d’explosifs. L’ancien commissaire de police Ray Kelly s’est un jour vanté que le département pouvait abattre un avion.

Mais le NYPD, comme la ville et la nation, est au milieu d’un calcul racial. Comme le note le New York Times, Sewell sera chargé de diversifier le département, ce qui a amélioré son recrutement parmi les Hispaniques et les Asiatiques, mais les Noirs ne représentent toujours que 15% de la force dans une ville à 25% de Noirs. Les femmes représentent 19% des forces de police, selon le Civilian Complaint Review Board, l’agence chargée d’enquêter sur les accusations portées contre la police. Et, bien sûr, la direction du département est majoritairement blanche et masculine.

Le maire élu de New York, Eric Adams, à droite, annonce que Keechant Sewell est le nouveau commissaire de police de la ville de New York lors d’une conférence de presse à New York le 15 décembre 2021. (Photo de YUKI IWAMURA/. via .)

Patrick Lynch, président de la puissante Police Benevolent Association, le syndicat de la police qui négocie collectivement avec la ville, a soutenu l’ancien président Donald Trump l’année dernière sans consulter les membres. Il a également exprimé très clairement son opposition aux appels à la réforme du NYPD.

Les dirigeants noirs ont longtemps critiqué le NYPD pour son utilisation occasionnelle de la force meurtrière contre les victimes noires – Amadou Diallo, Eleanor Bumpurs, Patrick Dorismond, Eric Garner et Akai Gurley, pour n’en nommer que quelques-uns – et pour ne pas punir les officiers qui les tuent.

Cela n’a pas aidé l’image du NYPD de voir des flics conduire des voitures de patrouille dans des manifestants de Black Lives Matter lors des manifestations quotidiennes après la mort de George Floyd, ou de regarder un officier se promener et renverser avec désinvolture une fille blanche debout sur le trottoir qui était même pas un manifestant.

En 2021, même les interactions raciales mineures en Amérique sont considérées comme des tests de Rorschach – les gens voient ce qui correspond à leur programme.

La peinture murale sur le mur de la salle communautaire du projet de logements sociaux où a grandi le prochain commissaire du département de police de New York n’avait rien à voir avec ce que le maire élu et le commissaire avaient à dire.

Mais c’est tout ce que trop de gens ont vu – offrant un aperçu des nombreux doutes et défis auxquels Sewell est confronté alors qu’elle prend les rênes du département et essaie de l’orienter dans la direction qu’Adams a fixée.

Adams a couru et a gagné sur une plate-forme centriste, une qui promettait un petit quelque chose à tout le monde. Son engagement à faire baisser la criminalité tout en réformant et en soutenant la police a attiré de gros donateurs bien en dehors de son quartier natal de Brooklyn et lui a même valu l’approbation de l’archiconservateur New York Post de Rupert Murdoch.

Mais le problème avec le juste milieu, c’est que vous avez une chance égale de bouleverser tout le monde.

Le crime est un problème épineux partout, encore plus à New York où le NYPD ne semble diffuser que des images de caméras de sécurité montrant des Noirs et des Hispaniques commettant des crimes. Adams a promis de rétablir les opérations policières d’infiltration en civil et d’intensifier le redoutable « arrêt et fouille », en vertu duquel les flics ont exécuté quelque 685 724 arrêts au plus fort du programme en 2011. La grande majorité des personnes arrêtées étaient noires et hispaniques.

Adams et Sewell ont ignoré un chahuteur au presseur qui a demandé pourquoi ils ramenaient la tactique controversée.

Avec Sewell, le maire élu veut clairement revendiquer un terrain d’entente sur toutes les questions de sécurité publique. Mais plus tard, lors de l’annonce de Louis Molina comme nouveau commissaire du service correctionnel de la ville, Adams a déclaré qu’il soutiendrait le recours à l’isolement pour les détenus violents, une abomination pour les défenseurs de la réforme pénitentiaire.

Adams pense qu’il peut amener une police humaine dans une ville de 8,4 millions d’habitants qui connaît actuellement une augmentation suspecte des crimes violents et liés aux armes à feu un an après les manifestations de Floyd. Je dis suspecte parce que les personnes qui s’occupent de la lutte contre la criminalité font également tous les rapports d’incidents criminels, pratiquement sans surveillance.

Mais comme le montre la peinture de la salle communautaire de Queensbridge Houses, le couple sera également des leaders noirs dans une ville majoritairement blanche mais incroyablement diversifiée à une époque où la race a assailli la nation, où tout ce qu’un politicien dit ou fait est vu à travers un prisme racial, et lorsque l’ancien président Donald Trump s’est engagé à utiliser toute discorde du Parti démocrate, tout faux pas de maire démocrate pour convaincre ses partisans craintifs de le renvoyer à la Maison Blanche.

Le tweet de @lukeoneil47 sur le presseur de Queensbridge était sur l’argent.

Cette situation était « conçue dans un laboratoire pour rendre tout le monde fou ».

Clem Richardson est un journaliste, rédacteur en chef, rédacteur de projets spéciaux et chroniqueur primé. Clem a travaillé pour six journaux – l’Anderson Independent, l’Atlanta Journal-Constitution, le Chicago Sun-Times, le Miami Herald, le New York Newsday et le New York Daily News – au cours d’une carrière de trois décennies. Il a remporté à deux reprises le prix Father Mychal Judge du New York City Press Club du « Heart of New York » et a reçu le prix 2014 pour l’ensemble de ses réalisations de l’Association des journalistes noirs de New York. Clem est marié et père de trois filles. Il vit à Brooklyn, NY

