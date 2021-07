Le nouveau complexe du ministère des Énergies nouvelles et renouvelables vise à être un campus à énergie positive nette ; Voici comment

Le complexe est situé sur un site de 2,7 acres dans le quartier de Lodhi Road à New Delhi.

Atal Akshay Urja Bhawan : Le gouvernement de l’Inde, ces dernières années, s’est concentré sur l’énergie verte et la conservation de l’énergie. Dans le cadre de cette vision à long terme, le ministère des Énergies nouvelles et renouvelables (MNRE) de l’Union se dote d’un siège – l’Atal Akshay Urja Bhawan – qui serait un campus à énergie positive nette en intégrant des systèmes d’énergie renouvelable et des stratégies passives. L’objectif est non seulement de réduire l’empreinte carbone mais aussi de rendre ces stratégies accessibles et éducatives au grand public. Le complexe est situé sur un site de 2,7 acres dans le quartier de Lodhi Road à New Delhi. Pour mieux comprendre le campus et comment il vise à être un complexe net positif, Bulbul Dhawan de Financial Express Online s’est entretenu avec Shaon Sikta Sengupta, directeur d’Edifice Consultants. Edifice Consultants est le consultant civil du projet.

« Avec la menace imminente d’un changement climatique irréversible affectant des vies dans le monde entier, il est devenu impératif de concevoir et de mettre en œuvre de nouveaux modes de vie durables. L’Atal Akshay Urja Bhawan vise à être un point de repère qui incarne la conscience énergétique et démontre un nouveau modèle de développement civique qui mélange l’iconicité avec une interface publique interactive », a déclaré Sengupta.

Parlant des divers aspects liés à l’exploitation des énergies renouvelables dans le complexe, Sengupta a déclaré : « Une multitude d’interventions stratégiques se combinent avec des sources d’énergie alternatives pour faire d’Atal Akshay Urja Bhawan un campus net positif. Des stratégies telles que l’orientation du bâtiment, les fenestrations, les jaalis, les enveloppes de bâtiment écoénergétiques et les dispositifs d’ombrage fonctionnent en tandem pour réduire le gain de chaleur passif. Des panneaux photovoltaïques sur le toit et le mur sud produisent de l’électricité à hauteur de 1100 kWc avec un potentiel de production de 19 lakh unités d’énergie par an. Des refroidisseurs à vis refroidis à l’eau ont été utilisés pour créer un système de refroidissement radiant — passant à travers des tuyaux PEX, ils abaissent uniformément la température de surface. De plus, la réduction de l’empreinte climatique du bâtiment et les appareils économes en énergie ont encore réduit la consommation d’énergie du bâtiment. Le projet vise également à économiser l’eau en récupérant ses eaux de pluie et en traitant ses eaux usées, en les réutilisant dans la tour de refroidissement et le rinçage et l’horticulture. L’aménagement paysager du site a été fait avec la flore locale et indigène, avec tous les appareils d’éclairage alimentés par des panneaux solaires individuels.

Le réalisateur a également parlé des caractéristiques et des éléments uniques du complexe. « L’Atal Akshay Urja Bhawan s’inscrit dans la tradition de l’architecture institutionnelle et publique de New Delhi, en utilisant le grès beige de Dholpur comme matériau de façade principal. Les faces est et nord présentent une façade vitrée en double vitrage continu (DGU) pour laisser entrer la lumière du jour dans les espaces intérieurs tout en les isolant de la chaleur. La façade Est est isolée thermiquement avec des doubles parois construites en maçonnerie ACC avec un remplissage en laine de verre de 200 mm d’épaisseur. La façade ouest recouvre les noyaux de service et présente des murs solides et des jaalis en GFRC qui permettent aux plantes grimpantes de pousser dessus et d’apporter des brises rafraîchissantes dans le bâtiment pour une ventilation transversale », a déclaré Sengupta.

« Le soffite du toit solaire se compose également de jaalis, offrant une couverture esthétique aux projections de toit et liant le bâtiment au lexique architectural du paysage urbain des Lutyens. Sur le bord sud, un mur solaire protège le bâtiment et sa cour sud du rayonnement incident en plus de contribuer à ses sources d’énergie. Pour répondre aux exigences fonctionnelles du campus et favoriser un domaine public engageant, le bâtiment suit la même orientation que le site, s’alignant le long de l’axe nord-sud, tout en maximisant considérablement la surface du toit pour les panneaux solaires. Un bord public perméable est créé à côté de l’empreinte du bâtiment sur le bord est pour célébrer la façade du site », a ajouté le directeur.

Cependant, entreprendre un tel projet s’accompagne également de certains défis. Sengupta a également parlé d’eux, déclarant : « La dilution de l’intention, qui consiste à atteindre le statut Net Positive du projet, est toujours une possibilité imminente tout au long du cycle du projet. Au fur et à mesure que vous avancez, les rencontres de projet peuvent être un cas où nous devons donner la priorité à la durabilité comme seul et unique objectif pour mettre de côté tous les autres arguments de dilution de la conception. Elle doit être mise en œuvre par tous les acteurs des projets avec une détermination sans compromis. Cela doit être méticuleusement planifié, chaque produit scruté puis sélectionné. L’impact du temps doit être pris en compte pour obtenir le produit le mieux adapté, que ce soit pour les services MEP ou pour les finitions architecturales et intérieures.

