Le nouveau complot autoritaire du «complot de l’homme d’affaires» est plus proche que vous ne le pensez 10z viral

— extrait du rapport Hartmann

Cette semaine pourrait être la dernière chance avant les prochaines élections pour Joe Biden et les démocrates de prouver qu’ils peuvent réellement gouverner et accomplir les choses que le peuple américain veut. S’ils échouent, le fascisme gagne.

L’histoire montre que la plupart des nations démocratiques ne réalisent pas à quel point leur problème de fascisme est grave jusqu’à ce qu’il les rattrape complètement. On l’a vu dans les années 30 en Italie, en Allemagne, en Espagne et au Japon ; aujourd’hui, cela s’est produit en Hongrie, en Turquie, en Égypte, en Russie, aux Philippines et au Brésil, et est bien avancé en Pologne, en Inde et dans plusieurs pays plus petits.

Ici en Amérique, le GOP a aujourd’hui un grave problème de fascisme, et il nous met tous en danger. C’est plus proche que la plupart d’entre nous ne le réalisent.

Le fascisme ne concerne pas seulement la fusion des intérêts de l’oligarque et de l’État ; elle exige également une répudiation de la primauté du droit et des institutions de la démocratie elle-même.

C’est exactement ce qui se passe au plus profond du Parti républicain en ce moment même. Le Trumpisme a toujours été une question de fascisme.

Les quelques républicains qui ont voté pour destituer et condamner Donald Trump voient leurs partis locaux et étatiques les répudier, alimentés par la rage des gens qui ont adhéré aux fausses croyances d’un « État profond » contrôlé par les Juifs ou les Noirs qui travaille contre leur sauveur, Donald Trump.

Nous avons déjà vu ce film et, tragiquement, l’histoire nous dit que la plupart des pays ne reconnaissent leur problème de fascisme que dans le rétroviseur après avoir consommé leur démocratie.

C’est ainsi qu’Adolf Hitler est arrivé au pouvoir en Allemagne une décennie après avoir été arrêté et emprisonné pour avoir tenté de renverser le gouvernement de Bavière en 1923. Il a fallu à son mouvement et à ses collègues politiques dix ans de plus pour se frayer un chemin au pouvoir en 1933. .

Ils l’ont fait en diffusant des livres comme Mein Kampf et des brochures proclamant des complots socialistes et juifs de l’État profond et une Lugenpresse ou « presse mensongère », en les promouvant avec un accent particulier dans les États du sud de droite comme la Bavière et les régions rurales durement touchées par l’économie. le pays.

Ce qui a pris une décennie aux fascistes allemands se passe en quelques années ici aux États-Unis à cause de la vitesse des médias sociaux.

Il est amplifié par les médias appartenant aux oligarques et la lâcheté ou l’opportunisme de hauts responsables républicains, peu disposés à affronter honnêtement et ouvertement les mensonges poussés par les théoriciens du complot fascistes ou prêts à embrasser le fascisme de Trump afin qu’ils puissent gagner les élections en 2022 et 2024.

En janvier dernier, les sénateurs démocrates ont voté pour condamner Donald Trump pour incitation à l’insurrection, tandis que les sénateurs républicains représentant environ 40 millions d’électeurs en moins ont bloqué sa destitution.

Néanmoins, le message dans les médias de droite et dans l’underground fasciste sur les réseaux sociaux, souvent repris par les médias grand public, était que le Sénat avait voté pour « disculper » ou « acquitter » Trump. » (En fait, le vote ne l’a simplement “pas supprimé”, bien qu’une majorité du Sénat ait voté en faveur de la condamnation.)

Pour voir à quel point cette crise du fascisme est omniprésente dans les médias conservateurs, il suffit de consulter la newsletter quotidienne qui les suit sur therighting.com.

Ce sont tous des symptômes d’un parti politique pris en charge par un élément fasciste. Depuis six ans maintenant, cet élément est nourri et alimenté en ligne par des gouvernements étrangers, un petit nombre d’oligarques américains et des Américains suprémacistes blancs en colère.

Un pays glisse dans une oligarchie lorsque sa législature cesse de répondre aux besoins de la majorité du peuple, et à la place ne fait que voter des lois ou promulguer des politiques qui aident la classe oligarchique.

Comme plusieurs études l’ont documenté, en particulier les travaux de Gilens et Page, ce processus a commencé avec la révolution Reagan en 1981 et, au début des années 2000, s’est tellement solidifié dans notre politique nationale que le Congrès a cessé d’adopter des lois et des politiques qui ressemblent à ce que la majorité des Américains voulaient, comme le montrent les sondages nationaux sur les politiques publiques.

Avant la révolution Reagan de 1981, le Congrès faisait généralement ce que la majorité des Américains voulaient. C’est ainsi que nous avons obtenu Medicare, Medicaid, la sécurité sociale, des bons d’alimentation, des aides au logement, des subventions Pell pour l’université, un chômage de longue durée, un salaire minimum, la sécurité alimentaire et pharmaceutique, ainsi que des lois et des agences protégeant notre air et notre eau purs.

Depuis la révolution Reagan, cependant, les républicains au Congrès ont été largement obsédés par la déréglementation de l’industrie et la libération de banquiers prédateurs et de pollueurs industriels contre le public américain. Leur objectif singulier a été les réductions d’impôts pour les riches morbides, qui ont fait sortir des dizaines de milliards de dollars des poches et de la richesse de la classe ouvrière américaine et dans les bacs à argent des oligarques de cette nation.

C’est extraordinairement dangereux.

L’oligarchie dure rarement plus d’une génération ; c’est une forme de gouvernement instable, parce que les gens n’obtiennent pas ce qu’ils veulent ou ce dont ils ont besoin.

En règle générale, les oligarchies basculent dans l’une des deux directions au sein de cette génération : soit le retour à la démocratie, soit un véritable État policier fasciste.

Deux fois auparavant dans l’histoire américaine, des oligarchies se sont soulevées et ont défié notre gouvernement lui-même, et les deux fois nous les avons vaincus.

La première fois s’est produite à l’époque de 1830-1860 dans le Sud, lorsque les propriétaires de plantations du Sud ont consolidé le pouvoir dans ces États et ont mis fin à tout semblant de démocratie, en truquant les élections et en imposant un État policier. Ils ont finalement tendu la main pour détruire cette démocratie gênante au nord dans ce que nous appelons la guerre civile.

Nous avons vaincu ces oligarques et brisé leur fortune politique et économique. La plantation de Robert E. Lee, par exemple, est maintenant connue sous le nom de cimetière national d’Arlington et la plantation Parchman en Louisiane est maintenant une prison d’État.

Les oligarques fascistes se sont de nouveau soulevés en Amérique dans les années 1920 et 1930 et, en 1933, ont monté un complot de «conspiration d’hommes d’affaires» pour kidnapper ou tuer le président Franklin D. Roosevelt et le remplacer par un «bon républicain».

Le président Roosevelt a devancé cette courbe, après que le général de marine Smedley Butler a dénoncé le complot et déclaré la guerre ouverte aux oligarques qu’il a qualifiés de « royalistes économiques ».

“Ces royalistes économiques”, a déclaré FDR, “se plaignent que nous cherchons à renverser les institutions de l’Amérique. Ce dont ils se plaignent vraiment, c’est que nous cherchons à leur enlever leur pouvoir. Notre allégeance aux institutions américaines exige le renversement de ce type de pouvoir. »

À l’époque, les oligarques finançant le Parti républicain se plaignaient également qu’aider la personne moyenne au lieu de simplement accorder des réductions d’impôts aux riches était « inconstitutionnel » et encombraient leurs scènes de drapeaux américains lorsqu’ils prononçaient des discours politiques, comme pour démontrer leur uber-patriotisme. .

FDR les a interpellés : « En vain, ils cherchent à se cacher derrière le drapeau et la Constitution. Dans leur aveuglement, ils oublient ce que représentent le drapeau et la Constitution. Maintenant, comme toujours, ils défendent la démocratie, pas la tyrannie ; pour la liberté, pas pour la sujétion ; et contre une dictature dirigée par la mafia et les plus privilégiés. »

FDR a réuni le peuple américain avec ses conversations régulières au coin du feu, et le peuple américain a rejeté les oligarques fascistes des républicains. En conséquence, le GOP n’a jamais contrôlé le Congrès pendant plus de deux ans, de 1933 à 1996.

Aujourd’hui, en utilisant le manteau des médias sociaux qui permettent à leurs mensonges les plus virulents et les plus empoisonnés de se répandre de manière invisible et incontrôlée, des oligarques fascistes, des trolls étrangers et un groupe épris d’autoritarisme au sein de la base républicaine dénigrent à nouveau la démocratie et l’état de droit en Amérique.

Certains démocrates, observant ce processus et ses conséquences, se réjouissent des batailles internes au sein du GOP. Nous devons faire attention à ce que nous recherchons.

La psychologie et l’histoire montrent qu’environ un cinquième de la population de n’importe quel pays sont des gens qui penchent vers l’autoritarisme. Plutôt que de valoriser la démocratie, le débat et la primauté du droit, leur valeur la plus élevée est la sécurité et la stabilité.

Par conséquent, ils embrasseront tout oligarque qui désigne un « autre » et fournit même la preuve la plus faible que ces « autres » sont responsables de la crise actuelle du pays.

C’est exactement la dynamique que nous voyons se dérouler en ce moment. Les « autres » que ces fascistes identifient incluent spécifiquement les démocrates « socialistes » ; Les Noirs des grandes villes comme Detroit, Milwaukee et Philadelphie qui, selon les républicains, se livraient à une « fraude électorale » généralisée ; et des Juifs riches comme George Soros qui, disent-ils, les financent.

Cette affirmation bizarre est à la base du mouvement « stop the voler » de Donald Trump et représente la plus grande menace pour l’avenir de la démocratie en Amérique.

Les politiciens républicains fascistes l’utilisent actuellement pour élaborer et promouvoir une législation de plus en plus draconienne sur la suppression des électeurs ; plus de 100 lois de ce type ont été adoptées dans environ deux douzaines d’États juste depuis que Trump a perdu les élections.

Comme l’ancien membre du Congrès Riggleman l’a déclaré à CNN, le plan du GOP pour 2022 est de fonctionner sur « arrêter le vol » et « l’intégrité du scrutin ».

Ce sont des codes pour rendre le vote plus difficile pour tous, sauf pour les Blancs de la classe moyenne, et représentent une attaque directe contre les fondements mêmes de la démocratie américaine.

La plupart des autoritaires sont des « adeptes autoritaires », ils sont donc prêts à suivre rapidement tout démagogue « leader autoritaire » compétent qui prétend que lui seul peut les sauver.

La propagation de ce mouvement fasciste au sein du Parti républicain et son adhésion à des personnalités puissantes et en vue comme les sénateurs Lindsey Graham, Ted Cruz, Tom Cotton, Rick Scott et Josh Hawley, représentent la plus grande menace à laquelle l’Amérique a été confrontée depuis les années 1930.

Tous les Américains véritablement patriotes doivent s’unir pour répudier ce cancer qui se propage rapidement au sein du Parti républicain.

Si nous ne le faisons pas, 2024 en Amérique pourrait simplement faire écho à 1933 en Europe.

