Le nouveau concours de chant Avatar de Fox est encore plus étrange que le chanteur masqué au premier regard

Alter Ego, qui aura une grande première de série de deux nuits plus tard ce mois-ci, sera animé par Rocsi Diaz, personnalité de la télévision lauréate d’un Emmy, avec quelques grands noms du monde de la musique à bord en tant qu’hôtes, dont la gagnante d’un Grammy Alanis Morissette et le boy bander Nick Lachey, devenu personnalité de la télévision. Quant à la façon dont la série utilisera des avatars pour cacher l’identité des chanteurs… eh bien, il faut vraiment le voir pour le croire. Jetez un œil à la série qui pourrait être encore plus étrange (pour le meilleur ou pour le pire) que The Masked Singer !