Le nouveau contrat de Thomas Tuchel au Chelsea FC devrait être confirmé après des pourparlers positifs avec Roman Abramovich à Porto

Abramovich n’a initialement donné son feu vert qu’à un contrat de 18 mois lorsque Tuchel a été nommé successeur de Frank Lampard en janvier.

Mais l’ancien patron du Paris Saint-Germain a convaincu le propriétaire russe de Chelsea qu’il peut s’appuyer sur son succès spectaculaire cette saison et lancer un défi à la domination nationale de Manchester City.

Abramovich, qui s’est rendu au Portugal pour la victoire 1-0 de Chelsea à l’Estadio do Dragao, a rencontré Tuchel pour la première fois au milieu des célébrations sur le terrain après le coup de sifflet final.

Mais il souhaitait une réunion plus formelle au siège du club à Porto dimanche matin.

Il est entendu que ces conversations se sont extrêmement bien déroulées, les deux hommes discutant des plans futurs et de la manière de tirer parti du deuxième triomphe du club en Ligue des champions.

Il verra le nouvel accord à long terme de Tuchel confirmé, peut-être dès le début de la semaine.

Il a déclaré: «Je ne suis même pas sûr à 100%, mais j’ai peut-être un nouveau contrat maintenant avec cette victoire. C’est possible, mon manager a dit quelque chose à ce sujet, mais je ne le savais pas. Vérifions cela d’abord.

« J’ai parlé au propriétaire en ce moment sur le terrain. C’était le meilleur moment pour une première rencontre ou le pire car désormais ça ne peut qu’empirer.

« Nous parlerons demain, nous parlerons plus tard. J’attends cela avec impatience.

«Je peux lui assurer que je vais rester affamé. Que je veux le prochain titre. Que je me sens absolument heureux de faire partie d’un club vraiment ambitieux, un groupe fort qui correspond parfaitement à mes convictions, ma passion pour le football en ce moment. Mon désir est donc d’aller chercher plus de victoires. Mon envie est de grandir en tant qu’entraîneur et mon envie est de pousser le groupe dès le premier jour de la saison prochaine.

«C’est ce que je suis, donc ce serait bien de le rencontrer un peu plus près. Nous sommes en contact, mais pas personnellement. Nous sommes en contact constant et il sait indirectement ce qui se passe de moi et maintenant c’est agréable de le rencontrer.

Kai Havertz a marqué le seul but du match, mettant fin aux espoirs de Guardiola d’un premier titre en Ligue des champions avec City.

Lorsqu’on lui a demandé comment il réagirait à la victoire, Tuchel a ajouté: “Eh bien, il s’agit de la prochaine, honnêtement. Je l’ai vécu à un niveau inférieur, mais avec mon premier titre dans le football professionnel.

«Je n’ai pas été surpris, mais c’était même un sentiment agréable que cela ne m’a pas trop fait. Je ne suis pas arrivé au prochain entraînement avec moins de faim ou d’ambition.

«Bien sûr, c’est le moment de célébrer pendant quelques jours, de profiter et de le laisser pénétrer. Bien sûr, c’est le moment maintenant pour une ou deux semaines et d’en parler et d’y réfléchir.

«Mais alors, étonnamment, cela ne fait pas grand-chose pour vous. Et je pense que c’est bien, parce que personne ne veut se reposer, je veux le prochain, le prochain titre, le prochain processus.