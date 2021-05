Le nouveau contrat d’Edinson Cavani pourrait bloquer Harry Kane ou Erling Haaland à Manchester United et Dwight Yorke craint qu’il n’empêche les Red Devils de remporter le titre

La légende de Manchester United, Dwight Yorke, craint que le nouveau contrat d’Edinson Cavani ne coûte à l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer le titre de Premier League la saison prochaine.

L’ancien leader pense que le séjour prolongé du vétéran pourrait empêcher un nouvel attaquant plus jeune d’arriver à Old Trafford cet été, au milieu de liens avec Harry Kane et Erling Haaland.

Cavani a 15 buts pour Man United jusqu’à présent cette saison et a été récompensé par une nouvelle prolongation de contrat d’un an

Cavani restera à United pendant un an après avoir décidé de ne pas revenir en Amérique du Sud pour signer une prolongation de contrat à Old Trafford.

L’Uruguayen de 34 ans a été un grand succès au club et a exercé une grande influence sur et en dehors du terrain, fournissant “ le modèle parfait ” aux jeunes joueurs du club tout en contribuant 15 buts et cinq passes décisives en 36. Jeux.

Mais son nouvel accord a mis un gros point d’interrogation sur les autres projets de transfert d’été de Solskjaer, au milieu de liens à long terme avec l’arrivée d’un nouvel attaquant au club.

Kane et Haaland ont tous deux été liés à des déménagements à Old Trafford, bien que les deux stars exigeraient d’énormes frais de transfert pour inciter Tottenham et Borussia Dortmund à vendre.

Harry Kane a encore frappé dans les buts pour Tottenham cette saison, mais les difficultés du club du nord de Londres ont vu le capitaine de l’Angleterre lié à un grand déménagement.

La machine à buts Haaland est liée à tous les clubs d’élite du monde, mais Man United peut-il gagner la course pour le wonderboy de 20 ans?

Cavani a été considéré par beaucoup comme le parfait pallier jusqu’à ce que les géants de la Premier League se lancent pour un nouveau leader de classe mondiale.

Mais Yorke craint que l’accord ne soit une bonne nouvelle pour Man United.

“Je ne pense pas que beaucoup de gens s’attendaient à ce que Cavani fasse aussi bien que lui, et je pense que Man United et Ole sont ravis de ce qu’il a contribué jusqu’à présent”, a déclaré l’ancien attaquant de United au talkSPORT Breakfast.

«Quand vous vous débrouillez bien, vous devriez être récompensé, et il a été récompensé par ce nouveau contrat.

«Mais mon problème avec cela est, est-ce que cela entrave vraiment l’introduction d’une version plus jeune d’un n ° 9?

«Il est primordial que nous remportions le titre de Premier League la saison prochaine, et est-ce que Cavani va vraiment nous faire franchir la ligne? C’est probablement la seule pierre d’achoppement.

Jim White et Perry Groves louent l’impact d’Edinson Cavani sur Manchester United cette saison et pensent qu’il mérite une autre saison en Premier League

«Ole occupe ce poste depuis trois ans, il s’est vraiment consolidé dans ce rôle de manager maintenant, il fait jouer les gars comme Manchester United, il nous a menés à quatre demi-finales et maintenant à une finale, alors peut-il nous faire passer. la ligne et vraiment intensifier? C’est le défi qu’il a.

«J’espère que la signature de Cavani, bien qu’il ait été formidable pour nous, ne nous empêchera pas de recruter les joueurs dont nous avons besoin.

“Je pense que nous avons besoin de deux autres joueurs pour vraiment dépasser la ligne en termes de défi pour le titre de Premier League la saison prochaine.”

