Le nouveau contrat d’Esteban Ocon “un poids sur les épaules”

Esteban Ocon dit qu’un poids a été enlevé de ses épaules maintenant qu’il a signé un nouveau contrat à long terme avec Alpine.

Il y a des spéculations sur l’avenir du Français sur la grille tout au long de l’année, avec des rumeurs régulières selon lesquelles Pierre Gasly le remplacerait une fois son contrat expiré à la fin de la saison.

Ils l’ont maintenant, car Ocon a obtenu un nouveau contrat qui lui permettra de rester un Alpin conducteur jusqu’à fin 2024 au moins.

Le joueur de 24 ans admet qu’il se sent plus détendu maintenant qu’il n’a plus à se soucier de son avenir.

“Oui, ça fait du bien, c’est un poids sur les épaules je dirais, donc je ne peux me concentrer que sur la performance et ce qui compte maintenant, [as] le reste est sécurisé », a-t-il déclaré chez Paul Ricard.

« Je me sens bien avec l’équipe, bien intégré, l’ambiance est fantastique et nous travaillons bien.

« De toute évidence, nous avons de grandes chances de faire de bonnes choses l’année prochaine avec le nouveau règlement, donc c’est définitivement un endroit parfait pour moi.

« C’est le contrat le plus long que j’ai jamais eu dans le sport automobile de toute ma carrière. Donc, venant d’où j’étais il y a quelques années, c’est une position formidable, donc je suis vraiment content.

Avant de rejoindre Alpine, alors connu sous le nom de Renault, Ocon avait des liens étroits avec Mercedes.

Il faisait partie du programme de développement de l’équipe allemande à partir de 2015 et était leur pilote d’essai et de réserve à temps plein en 2019.

Pour cette raison, ses meilleures performances cette année, associées aux difficultés de Valtteri Bottas et à l’incertitude quant à l’avenir de Lewis Hamilton, l’ont amené à être lié à un déménagement là-bas.

Cependant, alors qu’il dit qu’il a encore quelques liens avec l’équipe, il a déclaré qu’il est pleinement engagé envers son employeur actuel pour l’intégralité de son contrat.

“[I’m] complètement un pilote alpin à part entière pour les trois prochaines années, c’est là où j’en suis pour le moment », a-t-il ajouté.

“Bien sûr, il y a toujours des liens avec Mercedes, mais le travail que je fais est avec Alpine, et entièrement Alpine, mais il n’y aura rien ni aucune interaction avec l’équipe Mercedes Grand Prix.”

