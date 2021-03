Le nouveau contrat d’Ole Gunnar Solskjaer, les choix d’Erling Haaland, la légende d’Arsenal recommande Martin Odegaard et le futur de Gareth Bale

Comme toujours, la pause internationale en valait vraiment la peine – non?

N’était-ce pas formidable de voir nos équipes nationales jouer des matchs très, très importants contre d’autres équipes nationales? Je veux dire, comment pourrions-nous nous attendre à voir le puissant Saint-Marin, l’Albanie et, euh, le Luxembourg autrement? Quoi, quelqu’un a perdu contre le Luxembourg?

.

La République d’Irlande attend avec impatience la fin de la trêve internationale

Ce genre de pause inutile dans le match national nous amène normalement à chercher des choses à commenter mais, heureusement, le monde du football a été gentil avec nous au cours des sept derniers jours en remplissant la colonne de pouces avec toutes sortes de nouvelles qui ne demandent qu’à l’être. regardé.

Ole Gunnar Solskjaer devrait recevoir un nouveau contrat même si Manchester United ne parvient pas à soulever un trophée cette saison – et étant donné que la seule chose qu’ils peuvent encore gagner est la Ligue Europa, il n’y a aucune pression pour gagner cela maintenant.

Une légende du club passe à autre chose: le milieu de terrain défensif préféré de Pelé, Nicky Butt, l’a appelé un jour après avoir réalisé son ambition d’entraîneur de terminer Thomas Tuchel sur la ligne de touche.

Butt, apparemment, ne voit pas d’accord avec John Murtough, le nouveau directeur de football au titre épouvantable chez United – il est donc parti. Il ne sera probablement pas sans travail pendant trop longtemps car il est aligné pour rejoindre Roy Keane au Celtic – cela devrait être amusant!

.

Solskjaer pourrait obtenir un nouvel accord à Old Trafford

Paul Ince pense que Murtough doit retirer son doigt et commencer à signer des «héros» – et penser que je pensais qu’Ince pourrait être un manager de United en attente quand il a si bien commencé sa carrière à Macclesfield. Quels héros sont imaginés par Incey, je me demande?

L’un pourrait être Raphael Varane, qui aurait décidé de déménager à Old Trafford cet été. Cela ne plaira pas à Harry Maguire, à moins que Varane ne parle anglais.

Un autre pourrait être Erling Haaland que Solskjaer connaît très bien depuis son passage à Molde et il sait certainement où se trouve le fond des filets plus qu’Anthony Martial.

Ayant vu Jesse Lingard être plus productif que Brogba ces dernières semaines, on pense que United aligne une branche d’olivier pour l’international anglais dans l’espoir qu’il puisse oublier comment ils l’ont fait sortir de la porte et revenir au club en apportant cette nouvelle- trouvé forme avec lui.

.

Lingard est un joueur qui renaît depuis qu’il a rejoint West Ham en prêt

United, ainsi que Manchester City, sont liés au prodige brésilien Gabriel Veron qui joue pour Palmeiras en Amérique du Sud – United a, après tout, un grand taux de succès avec des joueurs appelés Veron.

Le roi Klopp prépare une frénésie de dépenses estivales – Liverpool est lié à l’international néerlandais Donyell Malan, Sander Berge de Sheffield United, Jadon Sancho du Borussia Dortmund et Patson Daka – le remplaçant de Salzbourg pour Haaland qui marque des buts pour le plaisir.

Tommy et Tammy se sont disputés à Chelsea. Abraham sera probablement vendu cet été, que Chelsea signe ou non ce garçon norvégien que tout le monde croit obtenir.

Christian Pulisic n’a pas l’intention de rester pour voir cela se produire – il veut jouer aux Jeux olympiques cette année et quitter Stamford Bridge, donc une fin d’été chargée pour lui à l’époque.

. – .

Haaland est l’un des attaquants les plus redoutés d’Europe en ce moment et les meilleurs clubs de Premier League veulent tous le signer

Selon Jose Mourinho, Jose Mourinho est toujours l’un des managers les plus « importants » du jeu. Il est également un super détective peu connu et sa mission actuelle est de découvrir l’identité de la taupe du club qui a dit aux gens que les joueurs seniors n’aiment pas ses séances d’entraînement.

Jermain Defoe estime qu’Harry Kane doit quitter Tottenham s’il veut gagner quoi que ce soit – probablement parce qu’il pense qu’ils ne gagneront jamais rien.

L’agent de Gareth Bale a rapidement atténué les flammes allumées par son client affirmant qu’il rentrait à Madrid cet été en suggérant que les commentaires avaient été sortis de leur contexte – le contexte étant, incidemment, un journaliste demandant à Bale quels étaient ses plans à la fin de saison et Bale a répondu qu’il retournait à Madrid.

Les légendes d’Arsenal Ian Wright et Nigel Winterburn ne sont pas d’accord sur ce qu’ils devraient dépenser leur budget de transfert de conte de fées en juillet.

Wright pense qu’Arteta devrait persuader Martin Odegaard de quitter le Real Madrid de manière permanente et de s’installer dans le nord de Londres. Winterburn pense qu’Arteta devrait obtenir Jack Grealish d’Aston Villa. Je pense que nous pouvons tous convenir que la pensée de Wright est un peu moins improbable

.

Odegaard pourrait rejoindre Arsenal définitivement après un bon début de vie aux Emirats

Chris Wilder voulait 4 millions de livres sterling pour quitter Sheffield United selon leurs propriétaires – un million une victoire cette saison alors. Rappelez-vous, c’est aussi un million pour chaque tir cadré que Rhian Brewster a atteint depuis son départ de Liverpool.

Leeds United resserre sa défense en matière de cybersécurité après le récent scandale de piratage à Man United – leur priorité devrait sûrement être leur défense réelle?

Ince susmentionné a le sentiment que Gareth Southgate distribue des casquettes à l’Angleterre comme des confettis – l’un des joueurs à bénéficier de la générosité de Southgate était Ollie Watkins d’Aston Villa, qui est passé de la non-ligue à marquer des buts internationaux contre le puissant Saint-Marin. Ouais, il a probablement trouvé son passage à Weston-Super-Mare plus éprouvant.