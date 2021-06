La signature d’Esteban Ocon pour un nouveau contrat de trois ans était une « évidence », a déclaré Laurent Rossi, PDG d’Alpine.

L’équipe a annoncé avant sa course à domicile qu’Ocon, qui les a rejoints l’année dernière, resterait dans leurs voitures jusqu’à la fin de 2024 au moins.

Rossi a décrit Ocon comme « un grand affineur » de la voiture, dont l’approche lui rappelait le quadruple champion du monde Alain Prost.

“Il est très bon pour extraire le maximum de la voiture”, a déclaré Rossi. “Et ça se voit, il l’améliore constamment. « Il est sacrément rapide, aussi. Donnez-lui n’importe quelle voiture, il est rapide. Il le montre chaque quali. Cela fait donc de lui un très bon pilote.

Ocon s’est également bien intégré à l’équipe Alpine depuis son arrivée au début de l’année dernière, alors qu’elle courait sous le nom du propriétaire de la marque Renault, a déclaré Rossi.

« C’est un bon coéquipier […] pas seulement à l’autre pilote, mais aussi au reste de l’équipe. Il pousse tout le monde vers le haut et ça se voit. C’est donc un gars formidable à avoir dans l’équipe, en fait.

“Et puis au-delà du pilote de F1, c’est un gars formidable. Il est humble, très généreux de son temps, donnant constamment de son temps. Même à nous dans la plus grande construction, il propose toujours de participer au développement de la nouvelle voiture ou à la notoriété de la marque qui fonctionnera. Donc c’est vraiment bien de l’avoir avec lui. C’est pourquoi nous l’avons signé pour trois ans.

Garder Ocon à bord apporte de la stabilité à la composition de l’équipe. La saison 2022 de F1 sera la première fois depuis le retour de Renault en F1 en 2016 que l’équipe débutera deux championnats consécutifs avec les mêmes pilotes.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

“Nous avons une vision à moyen et long terme des choses chez Renault”, a déclaré Rossi. «Nous voulons être ici pour longtemps, nous voulions donc sécuriser cette première étape. La première étape est de trois ans.

Ocon fait partie du « top 10 des pilotes, au minimum », dit Rossi. « On en a assez vu d’Esteban, on sait qu’il est bon. Je ne veux plus être ici à la recherche d’un autre pilote après deux ans. Le passé récent montre que ça ne tourne jamais vraiment dans le bon sens, tu as un bon pilote, tu veux le garder.

« Alors je pense que c’est bon pour nous, bon pour lui. Nous avons une longue piste pour progresser. Il adhère au projet, il donne de la crédibilité à notre projet.

« Pour moi, c’est aussi une garantie que nous allons être performants sur le département des pilotes. Esteban est sans doute un pilote du top 10, au minimum. Donc on ne fait pas une grosse erreur ici. Donc pour moi, c’était une évidence. Cela fait partie d’un long voyage et Esteban s’intègre assez bien dans ce moule.

Ocon est managé par Mercedes, mais Rossi a confirmé que les champions du monde ne pourront pas faire appel à ses services pendant la durée de son contrat.

“C’est un pilote géré par Mercedes, c’est à peu près tout”, a déclaré Rossi. “Il est donc constamment sous leur direction, mais il n’y a pas de clause telle que Mercedes […] le mettre hors de l’équipe. Non, il reste avec nous pour les trois prochaines années.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de France 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de France 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :