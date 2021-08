Le nouveau contrôleur Xbox Recon de Turtle Beach combine l’expertise audio avec un pad décent à un prix fort – impressions

Vous connaissez probablement tous bien le nom Turtle Beach et vous l’associez probablement tous à une chose en particulier : les casques de jeu. De temps en temps, cet expert de l’audio pour les jeux se lance cependant dans quelque chose de nouveau – et c’est le cas pour le Contrôleur de reconnaissance, un nouveau pad Xbox de la société.

Le contrôleur est un effort intéressant, et qui s’appuie sur les points forts pour lesquels Turtle Beach est bien connue avec quelques gadgets intelligents – mais c’est aussi un bel élément de kit à tous les niveaux, un contrôleur Xbox parfaitement utilisable – si, c’est-à-dire, vous pouvez estomac le fait qu’il est câblé.

Parlons d’abord de la grande caractéristique déterminante. En haut du contrôleur, au-dessus du bouton d’accueil Xbox, se trouve une sélection de boutons de contrôle audio supplémentaires.

Vous savez où cela va, évidemment – ​​un tas de fonctionnalités que vous trouverez habituellement dans les casques Turtle Beach sont ici, intégrées directement dans le contrôleur. Il y a des préréglages d’égalisation, la possibilité de définir un mélange de volume personnalisé entre l’audio du jeu et du chat, une bonne surveillance du micro et un bouton de sourdine dédié.

Le paramètre « Audition surhumaine » de la société est également inclus en tant que bascule dédiée. Ceci est conçu pour amplifier les sons les plus faibles du mix afin que, par exemple, vous puissiez entendre des pas se faufiler derrière vous, ou le bruit sourd d’une grenade atterrissant à proximité. C’est un ajout intéressant pour les environnements compétitifs, mais risque d’aplatir des mixages sonores plus soigneusement construits dans les jeux solo.

Les différentes options de contrôle audio du contrôleur fonctionnent avec n’importe quel casque standard que vous branchez sur la prise 3,5 mm au bas du contrôleur – et bien que votre kilométrage varie en fonction de la qualité des canettes que vous y branchez, j’ai trouvé le boutons lumineux sur le contrôleur pour être plus utiles au milieu du jeu que même les commandes de fantaisie cuites dans les oreillettes ou le câblage de casques plus chers.

Au-delà de l’ampli audio intégré, il s’agit d’un contrôleur Xbox assez standard qui est compatible avec les consoles PC et Xbox One & Series X & S. Il possède toutes les fonctionnalités que vous attendez, bien que le seul ajout notable soit deux palettes « à action rapide » sur la face inférieure du contrôleur.

Vous pouvez mapper ces deux entrées supplémentaires à la fonction que vous préférez et enregistrer des profils personnalisés que vous pouvez ensuite basculer entre eux à la volée. Il s’agit d’une fonctionnalité similaire à celle d’autres contrôleurs « pro », y compris le propre contrôleur Elite de Microsoft – bien que les options plus coûteuses aient certes plus de boutons de meilleure qualité. Pourtant, c’est une bonne option à avoir, et aide à distinguer ce contrôleur en dehors des trucs d’égaliseur audio.

Et qu’en est-il de la fonction de contrôle réelle ? Eh bien, c’est sympa. Ce n’est certainement pas le contrôleur supplémentaire que vous confiez à l’invité de la maison que vous n’aimez pas beaucoup pour le multijoueur. En fait, vous pourriez vous en emparer vous-même. Il est léger grâce à sa nature câblée et sans batterie, mais ne se sent pas tellement qu’il semble fragile – il a une sensation décente. La perte de connectivité sans fil pique moins grâce au contrôleur livré avec un gros câble tressé de 10 pieds.

Il y a aussi une arme secrète sur la fonction d’entrée de jeu – « Pro-Aim », une fonctionnalité qui vous permet de réduire temporairement la sensibilité de la manette droite – aidant dans des situations intenses telles que le sniping. Ce type de fonctionnalité est courant sur les souris de jeu et convient parfaitement, si vous en avez l’utilité.

Les inconvénients sont apprivoisés. En termes de mémoire musculaire, vous pourriez être d’abord frustré que les boutons Démarrer, Sélectionner et Capturer soient légèrement décalés grâce aux boutons d’égalisation audio – mais votre cerveau rattrapera cela. Je ne suis pas un grand fan du D-Pad profond et concave – je ne peux pas imaginer ce sentiment particulièrement bien dans Street Fighter, mais je suis un joueur de bâton de combat, donc ce n’est pas une vraie considération.

J’adore les gâchettes à texture plus grossière, mais je ne suis pas un grand fan des poignées caoutchoutées, qui sont traversées par une bande de plastique dur – soit caoutchouté ou non, ce truc à mi-chemin est de la foutaise. Les sticks analogiques correspondent aux déclencheurs avec une sensation agréable à leur texture de bord, et bien que je puisse pinailler toute la journée, j’ai sauté dans de nombreux jeux et j’ai trouvé ce contrôleur naturel et confortable.

À 59,99 $ / 49,99 £, la manette Turtle Beach Recon est proposée au même prix, à donner ou à prendre selon la région, que la manette sans fil Xbox officielle standard. Vous perdez la connectivité sans fil, mais gagnez les cloches et les sifflets supplémentaires que cela a à offrir. Vous seul pouvez décider si cela vaut la peine pour vous.

D’un point de vue plus objectif, c’est certainement l’un des contrôleurs au meilleur rapport qualité-prix dans sa gamme de prix. Si vous êtes prêt à vivre avec un câble, cela peut même vous faire économiser de l’argent, car les paramètres d’égalisation peuvent élever les casques moins chers, réduisant ainsi le besoin de dépenser pour une solution audio vraiment chère. Selon votre situation, c’est une recommandation très facile.

Le Turtle Beach Recon est disponible en noir ou blanc pour 49,99 £ / 59,99 $, et est maintenant disponible.