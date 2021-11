Le nouveau coprésident de Games Aid examine comment l’organisation caritative peut évoluer

L’association caritative des jeux vidéo Games Aid a récemment nommé Terry Haynes et George Osborn (photo) comme nouveaux coprésidents, remplaçant Des Gayle, l’ancien président de l’organisation. Haynes est actuellement responsable du développement commercial chez Studio Gobo et Osborn travaille en tant que responsable des campagnes et des communications chez Ukie.

PCGamesInsider.Biz s’est entretenu avec George Osborn pour discuter de son nouveau rôle chez Games Aid, de l’avenir de l’organisation et des postes pour lesquels l’organisme de bienfaisance recrute actuellement.

PCGamesInsider.Biz : En quoi consiste votre rôle chez Games Aid ?

Osborn : Je suis coprésident de Games Aid avec Terry Haynes. Nous avons la responsabilité de façonner l’orientation de Games Aid en tant qu’organisation caritative, en travaillant avec les administrateurs pour nous assurer qu’elle atteint ses objectifs et soutient les organisations caritatives – et par extension les jeunes – que l’industrie nous a demandé d’aider.

Pouvez-vous nous rappeler un peu l’histoire de Games Aid ? Depuis combien de temps fonctionne-t-il et qu’a-t-il accompli au fil des ans ?

Games Aid a été enregistré pour la première fois en tant qu’organisation caritative en juillet 2000, mais a été correctement formé en août 2008, ce qui signifie qu’il existe depuis 15 ans.

La mission de Games Aid est de soutenir les petites organisations caritatives qui aident les jeunes, en particulier issus de milieux défavorisés, à travers le pays en agissant comme leur pont dans le monde des jeux.

Notre modèle démocratique signifie que les collecteurs de fonds peuvent avoir confiance que nous soutenons des causes soutenues par des entreprises de jeux

Georges Osborn

Les œuvres caritatives sont nommées par des personnes de l’industrie du jeu, nos causes choisies sont ensuite sélectionnées par les membres de Games Aid lors d’une élection et l’argent que nous collectons est réparti uniformément entre les œuvres caritatives que nous soutenons chaque année.

Games Aid a levé près de 4,5 millions de livres sterling au cours de cette période, ce qui est formidable. Mais parce que nous soutenons des œuvres caritatives plus petites, chaque livre a un impact encore plus important, offrant à nos œuvres caritatives le type de soutien qui peut faire une différence majeure pour les communautés qu’elles soutiennent.

Quels sont vos espoirs et vos ambitions pour Games Aid ?

Notre ambition pour Games Aid est de nous assurer qu’il est le mieux placé pour faire le plus de bien possible aux personnes que nous soutenons et à l’industrie qui nous soutient.

Nous savons que nous avons un rôle et une opportunité uniques de canaliser le pouvoir, l’énergie et la décence des personnes travaillant dans le secteur des jeux au Royaume-Uni pour soutenir des organisations vraiment fabuleuses qui font un travail inestimable pour leurs communautés.

En tant qu’administrateurs, nous avons la responsabilité de tenir cette promesse et notre ambition est de le faire aussi efficacement que possible.

Envisagez-vous de changer quoi que ce soit en ce qui concerne la façon dont l’organisation est gérée?

Je pense qu’il est juste de dire que nous réfléchissons à la façon dont nous pouvons évoluer pour continuer au mieux le bon travail accompli jusqu’à présent. Games Aid a apporté beaucoup de bien à un éventail d’organisations caritatives à travers le pays grâce au travail acharné de ses administrateurs bénévoles, mais nous savons que le paysage caritatif a changé. La collecte de fonds dans le secteur caritatif, et à cette intersection avec les jeux, n’a jamais été aussi active et cela signifie que nous devons nous assurer de trouver le bon endroit pour le faire.

Heureusement, Games Aid est bien placé pour le faire. Notre soutien aux plus petits organismes de bienfaisance fait de nous un « pont » parfait vers la collecte de fonds par le biais de jeux ; notre modèle démocratique signifie que les collecteurs de fonds peuvent avoir confiance que nous soutenons des causes soutenues par des entreprises de jeux ; nous avons également une feuille de route pour faire une réelle différence de plus d’une décennie.

Il est important que nous travaillions avec l’industrie pour nous assurer de maintenir cette position et de la développer au cours de l’année à venir.

Le confinement a été très dur pour les associations caritatives. C’est un témoignage de l’engagement de nos fiduciaires qu’ils ont réussi à faire avancer les choses

Georges Osborn

Quelle est la relation entre Games Aid et d’autres associations caritatives, comme Special Effect ?

Nous entretenons d’excellentes relations avec un éventail d’organisations caritatives dans l’industrie et en dehors de celle-ci. Special Effect, par exemple, est un organisme de bienfaisance que Games Aid a soutenu à ses débuts dans ses efforts de collecte de fonds et que j’ai aussi beaucoup d’affection personnelle (même si mes jambes craquent de plus en plus sous mes propres efforts pour le soutenir).

La pandémie de Covid a eu un impact sérieux sur toutes les organisations de collecte de fonds (bien qu’à l’inverse, l’industrie des jeux ait prospéré pendant cette période). Comment Games Aid réagira-t-il alors que les restrictions de verrouillage se relâchent ?

Le verrouillage a été très dur pour les organisations caritatives, y compris Games Aid. C’est un témoignage de l’engagement de nos administrateurs qu’ils ont réussi à faire avancer les choses pendant une période si difficile et je pense que nous sommes tous extrêmement reconnaissants pour le travail qu’ils ont fait pour y parvenir. Dans le même temps, les défis que Covid a présentés nous donnent matière à réflexion sur la façon dont Games Aid fonctionnera à l’avenir et une opportunité de remodeler les choses.

Nous prévoyons toujours de poursuivre bon nombre de nos événements en personne bien connus comme nos soirées de comédie, nos journées de golf et nos compétitions de karting. Mais nous cherchons des moyens d’élargir notre portée, à la fois en termes d’activités de financement et de structure, pour remplir notre mission le plus efficacement possible. Cela signifiera beaucoup de travail acharné dans les mois à venir, mais nous sommes impatients de partager où nous allons au début de 2022.

Quelles sont les idées de collecte de fonds/caritatives les plus innovantes dont vous ayez entendu parler dans le monde du jeu ?

Je pense qu’il y a eu des façons fantastiques dont les jeux ont soutenu de bonnes causes au cours des dernières années.

J’ai adoré la vente aux enchères caritative organisée par Special Effect et Mediatonic pour permettre à une marque de créer un skin dans Fall Guys, qui a permis de récolter près d’un million de dollars pour l’association. Je pense que Safe In Our World a fait un excellent travail en utilisant le soutien de Jingle Jam l’année dernière pour proposer une gamme de cours de formation gratuits en santé mentale pour les gestionnaires de communauté dans les jeux, ce qui est vraiment inestimable pour l’industrie dans son ensemble.

J’ai également apprécié certaines activités dans le jeu vraiment réfléchies. Je suis toujours aussi ravi et excité de voir Games Aid figurer dans les panneaux publicitaires de Football Manager (et pas seulement parce que je suis un grand fan du jeu, bien sûr).

Vous pouvez voir Games Aid sur le panneau publicitaire à côté du terrain dans Football Manager.

Mais j’ai aussi pensé que des initiatives comme ustwo jeux plantant des arbres pour chaque fois qu’une copie d’Alba: A Wildlife Adventure est téléchargée étaient également remarquablement réfléchies. Cela a montré que les bons jeux que peuvent faire n’ont pas besoin d’être – et ne devraient pas être – mesurés uniquement en termes d’argent et je pense que c’est un point vraiment important à souligner. Les jeux ont la capacité d’atteindre un public énorme de manière authentique et je pense que ces exemples montrent comment cela peut se traduire en bien pour tout le monde.

Games Aid est actuellement à la recherche de plus d’administrateurs. Quel type de personnes tirerait le meilleur parti de cette participation et quel type d’engagement devraient-elles prendre ?

Plus précisément, nous recherchons des fiduciaires ayant une formation en développement des affaires et des compétences en matière de sensibilisation des influenceurs. Nous savons que Games Aid a réussi à collecter des fonds par des moyens traditionnels, mais nous aimerions augmenter notre portefeuille de collecte de fonds plus large.

Être syndic est un plaisir, mais c’est aussi une responsabilité. Le modèle actuel de Games Aid met beaucoup l’accent sur le fait que les administrateurs trouvent le temps de faire du bon travail au nom de l’association caritative, ce qui signifie qu’il est particulièrement important de prendre ce travail au sérieux.

Lorsque nous nous réunissons, nous pouvons faire énormément de bien et nous aider à le faire nous aide à le communiquer au monde entier.

Georges Osborn

Cependant, nous sommes aussi un groupe amical et nous savons que nous sommes tous ici avec la motivation de faire le bien. Donc, si vous sentez que vous souhaitez ajouter un peu de travail caritatif au nom du secteur et que vous êtes prêt à faire un changement, nous serions ravis que vous postuliez – quel que soit votre parcours !

Parlons des « jeux pour de bon ». Pouvez-vous nous dire pourquoi les sociétés de jeux devraient considérer la charité en général et Games Aid en particulier comme faisant partie de leur responsabilité d’entreprise ? Quels conseils pouvez-vous donner aux entreprises qui souhaitent en faire plus ?

Les entreprises peuvent jouer un rôle crucial en permettant tant de bien dans la société. Nous savons que les partenariats d’entreprise et les commandites jouent un rôle essentiel dans le soutien aux organismes de bienfaisance à travers le pays, donc même le fait de détourner des fonds des entreprises vers des organismes de bienfaisance fera une énorme différence d’un point de vue pratique.

Mais ce qui est vraiment important, c’est que les entreprises qui prennent des mesures positives pour soutenir le bien dans la société au sens large voient de réels avantages pour elles-mêmes. Les consommateurs et les employés examinent de plus en plus les valeurs et les causes que les entreprises soutiennent pour voir si cela correspond à ce qu’ils croient. Prendre une mesure active pour soutenir des causes qui tiennent à cœur aux personnes avec qui vous travaillez aide à cimenter ces relations, offrant des avantages à tout le monde.

En regardant Games Aid en lui-même, il y a des raisons vraiment tangibles pour lesquelles vous devriez nous soutenir. Outre l’avantage incontestable de soutenir un éventail de jeunes à travers le Royaume-Uni, soutenir Games Aid nous aide à faire une déclaration d’intention sur le pouvoir de l’action collective de l’industrie. Lorsque nous nous réunissons, nous pouvons faire énormément de bien et nous aider à le faire nous aide à le communiquer au monde entier et cela vaut vraiment la peine d’aider.

Voyons-nous plus d’organisations caritatives se tourner vers les jeux pour les aider ? Quels conseils pouvez-vous donner aux organisations caritatives qui considèrent les jeux et les joueurs comme une source potentielle de collecte de fonds ?

Oui, nous voyons plus d’organisations caritatives que jamais se tourner vers les jeux pour obtenir de l’aide. En fait, j’ai rejoint Games Aid en tant qu’administrateur parce que j’ai été contacté par tellement d’organisations caritatives cherchant à collecter des fonds grâce à des jeux dans mon travail quotidien chez Ukie que j’ai pensé que je devais participer à l’association caritative de l’industrie !

Mon principal conseil aux organisations caritatives qui cherchent à utiliser les jeux comme une opportunité de collecte de fonds ou de sensibilisation est de prendre le temps de comprendre le secteur. Le secteur des jeux a une culture et un modèle de fonctionnement distincts, ce qui signifie que de nombreuses approches utilisées pour collecter des fonds en dehors des jeux ne correspondent pas vraiment aux opportunités de collecter des fonds dans le jeu ou via le streaming.

Quiconque regarde votre flux peut être transformé d’un spectateur en un donateur en un instant avec une gamme d’outils sympas

Georges Osborn

La meilleure façon pour les associations caritatives de bénéficier des jeux est de prendre le temps de connaître l’industrie, de rencontrer des gens du secteur, d’être visible lors d’événements lorsque cela est possible, de poser des questions et de trouver cette façon authentique d’attacher votre cause à l’intérêt des joueurs ou L’industrie. Nous sommes un groupe amical et sommes heureux de donner un bouvillon.

Comment les YouTubers, les streamers Twitch et les influenceurs peuvent-ils jouer un rôle dans les futurs efforts de collecte de fonds ?

Le moyen le plus simple est d’intégrer une campagne de Tiltify, Streamlabs Charity ou un autre service dans votre flux. En prenant dix minutes pour créer un compte, définir un objectif de collecte de fonds pour une cause et afficher la superposition sur votre flux, toute personne regardant votre flux peut passer du statut de spectateur à celui de donateur en un instant grâce à une gamme d’outils intéressants.

J’en ai vu la valeur de première main, où un flux de collecte de fonds que j’ai lancé à très court terme chez Ukie a généré 3 000 £ grâce à des dons sur Tiltify pour une gamme d’organismes de bienfaisance en santé mentale. C’est pourquoi nous avons mis en place cela avec Games Aid, mais nous vous recommandons de jeter un œil aux causes au cas où vous souhaiteriez soutenir une grande cause.

Mais également, ne sous-estimez pas la valeur de soutenir publiquement une cause. Prendre le temps d’expliquer pourquoi un organisme de bienfaisance est important pour vous sur votre flux ou vos réseaux sociaux – et soit en partageant des messages clés, soit en les renvoyant vers eux – est un moyen vraiment positif de provoquer le changement et j’encourage les streamers et les Youtubers à prendre le temps de le faire.

La date limite de candidature à Games Aid pour les administrateurs est le vendredi 5 novembre et vous pouvez postuler sur le site Games Aid. George Osborn prend la parole à Pocket Gamer Connects Digital NEXT ce mois-ci.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/interviews-and-opinion/72614/games-aids-new-co-chair-considers-how-the-charity-can-evolve/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));