Le nouveau corgi de la reine nommé d’après l’aire de pique-nique de Balmoral appréciée par les arrière-petits-enfants royaux | Royale | Nouvelles

Les rapports suggèrent que Sa Majesté, 95 ans, a passé du temps avec les enfants de Zara Tindall, Mia, sept ans, Lena, trois ans et bébé Lucas – ou les enfants de Peter Phillips, Isla, neuf ans, et Savannah, 10 ans. Peter est le petit-fils aîné de la reine et Zara est Sa sœur. Ce sont les enfants de la princesse Anne, 71 ans.

Et la reine a accueilli deux nouveaux Corgis dans la famille juste avant la mort du prince Philip en avril.

Les chiens auraient apporté “du bruit et de l’énergie” au château de Windsor tandis que Philip, décédé à l’âge de 99 ans, était malade.

Et l’un des corgis a été nommé d’après le lieu de pique-nique préféré qu’elle a visité avec ses arrière-petits-enfants à Balmoral ces derniers jours.

Le pique-nique a eu lieu à Glen Muick – un site de beauté à 13 kilomètres du château, selon Richard Eden, rédacteur en chef du journal du Daily Mail.

La reine a nommé l’un des corgis Muick – et Sa Majesté a plus de 30 chiens au total.

La reine a onze arrière-petits-enfants.

Le soir des funérailles du duc, une photo a été partagée de la reine et de Philip assis sur une couverture de pique-nique – avec en toile de fond les Coyles of Muick.

La photographie a été prise par la comtesse de Wessex. En juin, Sophie a déclaré à la BBC : “Nous avons eu la chance d’aller en Écosse à mi-parcours, et je ne sais pas si vous vous souvenez de la photo que j’ai prise d’eux.

“J’étais enceinte de Louise à l’époque. Nous y sommes allés à mi-parcours et juste pour être là à cet endroit, c’était un moment” Oh mon Dieu “.”

La biographe royale Penny Junor a déclaré au Sun: “Il y a quelques années, il a été décidé qu’elle n’en aurait plus.

«Mais ses corgis sont extrêmement importants pour elle. Au fil des ans, ils ont été plus proches d’elle que n’importe quel être humain.

Elle a ajouté: “Les corgis sont intensément loyaux et aimants et ils ne l’ont jamais laissée tomber.”

Elle a également été rejointe par le prince Andrew et Sarah Ferguson.