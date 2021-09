Le nouveau costume d’Aquaman révélé par Jason Momoa

La star d’Aquaman, Jason Momoa, a révélé le nouveau costume qu’il portera pour le prochain film Aquaman et le royaume perdu. La suite du blockbuster DC de 2018 sortira en salles le 16 décembre 2022.

Momoa a posté une image du nouveau costume à côté du costume familier doré et vert qu’il portait dans le premier Aquaman. Le nouveau costume est un numéro noir élégant – les nageoires et les pointes ont disparu, et dans l’ensemble, cela ressemble à quelque chose de beaucoup plus pratique pour nager et se battre dans les profondeurs de l’océan. Momoa a accompagné l’image d’une légende qui se lit comme suit : “Nouveau costume. Plus d’action.” Découvrez-le ci-dessous :

Aquaman et le royaume perdu est réalisé par James Wan, qui a dirigé le premier Aquaman, ainsi que des succès tels que Fast 7, The Conjuring et l’original Saw. De nombreux acteurs principaux du premier film sont également de retour, notamment Amber Heard dans le rôle de Mera, Patrick Wilson dans le rôle d’Orm, Yahya Abdul-Mateen II dans le rôle de Black Manta, Dolph Lundgren dans le rôle du roi Nereus et Temuera Morrison dans le rôle de Thomas Curry.

Abdul-Mateen II a récemment fait allusion à ce que les fans peuvent attendre du nouveau film. Il a déclaré que “le script est meilleur qu’il ne l’était dans le premier”, et a déclaré qu’il “donne aux acteurs beaucoup de bons moments de narration”.

Il y a aussi une émission animée Aquaman, intitulée Aquaman: King of Atlantis, en direction de HBO Max. La série n’a pas encore de date de première, mais la première œuvre d’art a été révélée en février. Un projet lié à Aquaman que nous n’obtiendrons cependant pas est le film dérivé The Trench, qui ne dépasse pas le stade de développement.

