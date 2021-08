Le nouveau CyberDog terrifiant de Xiaomi peut courir et faire des backflips

Si le Xiaomi CyberDog dans l’image ci-dessus vous semble familier, c’est parce que nous avons déjà vu ce concept. Habituellement, Boston Dynamics est l’entreprise qui fait l’actualité avec des chiens robots effrayants. Cependant, Xiaomi s’intéresse également à la robotique pour la maison. En plus de dévoiler mardi le smartphone Mix 4 et ses spécifications déjantées, Xiaomi a également levé le voile sur le CyberDog. Le compagnon inattendu peut être le vôtre pour environ 1 500 $ si vous faites partie des 1 000 premiers fans de Xiaomi à passer une commande.

Xiaomi ne fabrique pas seulement des téléphones, des tablettes et des PC. L’entreprise a également développé un écosystème complet d’appareils intelligents pour la maison. En plus de cela, elle fabrique des scooters et a annoncé il y a quelques mois qu’elle fabriquait également des voitures électriques. Par conséquent, l’annonce de CyberDog ne devrait vraiment surprendre personne.

La robotique et l’IA vont de pair, et nous venons tout juste de commencer à explorer ce que les robots intelligents peuvent faire. Mis à part les blagues sur l’apocalypse de Terminator, ces robots compagnons ne feront que devenir plus intelligents et ils pourraient avoir une place dans la maison du futur. C’est probablement le but de Xiaomi avec le CyberDog. L’entreprise explore ce type particulier de technologie et détermine s’il pourrait être un ajout à votre maison, aussi effrayant que cela puisse paraître.

Que peut faire le CyberDog de Xiaomi ?

Tout d’abord, cette bête artificielle peut se déplacer jusqu’à 3,2 mètres par seconde. Converti au système impérial, c’est 7,16 milles à l’heure. Xiaomi a développé ses propres servomoteurs pour le robot, avec un couple et une vitesse de rotation de 32 N·m/220 tr/min. Le CyberDog fait aussi des backflips. Plus utile est la capacité de transporter jusqu’à 6 livres de poids supplémentaire.

Récapitulatif des spécifications et des fonctionnalités de Xiaomi CyberDog. Source de l’image : Xiaomi

La plate-forme NVIDIA Jetson Xavier NX alimente le CyberDog. Il est décrit comme “un supercalculateur IA pour les systèmes embarqués et périphériques, qui comprend 384 cœurs CUDA, 48 cœurs Tensor, un processeur 6 Carmel ARM et 2 moteurs d’accélération d’apprentissage en profondeur”. L’alimentation de l’IA est un système de 11 « capteurs de haute précision ». Ils fournissent une rétroaction instantanée pour le mouvement. Xiaomi voulait également des systèmes biologiques “entièrement” modélisés. Cela inclut les capteurs tactiles, les capteurs à ultrasons, le GPS, les microphones et les caméras.

Que peut voir le robot ?

Xiaomi a emballé un tas de capteurs de caméra dans le Cyberdog: “Caméras interactives AI, caméras fisheye binoculaires ultra grand angle et module Intel RealSense D450 Depth.” De plus, son algorithme de vision par ordinateur permet aux développeurs de former le robot. Le CyberDog dispose de trois ports USB-C et d’un connecteur HDMI, vous pouvez donc le connecter à d’autres appareils.

Grâce au réseau de caméras, le CyberDog peut suivre des objets, localiser et cartographier des emplacements, éviter les obstacles et naviguer dans les environs :

Cela signifie que CyberDog peut analyser son environnement en temps réel, créer des cartes de navigation, tracer sa destination et éviter les obstacles. Couplé à la posture humaine et au suivi de la reconnaissance faciale, CyberDog est capable de suivre son propriétaire et de contourner les obstacles.

Le robot répondra aux commandes vocales et une application compagnon vous permettra également de contrôler votre animal Xiaomi.

Le CyberDog coûtera 9 999 yuans (1 541 $), mais il n’y aura que 1 000 unités disponibles.

