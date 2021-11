Le nouveau De Paul menace Valence de la revanche de l’Atlético

11/06/2021 à 17:20 CET

.

L’Atlético de Madrid arrive au Mestalla avec une soif de revanche. Les rojiblancos, blessés par la défaite à Liverpool, menacent un Valence qui a retrouvé ses forces en défense en battant Villarreal. Pour euximeone aura une arme fondamentale : Rodrigo de Paul, qui retournera dans ce qui était sa maison.

Le footballeur qui a atterri à Paterna avec une réputation de dribbleur extrême du Racing de Avellaneda et a subi des débuts malheureux en championnat avec une expulsion pour un coup de coude une minute après avoir fait ses débuts à Sánchez Pizjuán à Séville, Il revient 44 matches officiels plus tard au Racing et reprend l’aventure européenne à l’italien Udinese.

Là, ils ont trouvé leur meilleure version, retardant leur position de quelques mètres pour le transformer en touche et griffe à l’intérieur, soutenus par son excellente vision du jeu et son bon pied pour la longue passe. Dans ce nouveau rôle, celui de Sarandí est devenu un élément permanent de l’équipe nationale argentine et a obtenu un poste à l’Atlético, profitant des absences pour blessures de Marcos Llorente et Thomas Lemar. Leurs meilleurs matchs ont donné un équilibre dont l’équipe rojiblanco rêve.

Maintenant, De Paul menace son ancienne équipe. « Il sera sûrement reconnaissant à Valence, qui était sa première place en Europe, et il gardera de bons souvenirs », a déclaré Simeone, qui, quelques jours auparavant, avait admis des similitudes entre son élève et son ancien partenaire Juan Sebastián ‘la Bruja’ Verón. « Il a la même vision du jeu que peu de footballeurs ont », a-t-il concédé.

Les retrouvailles De Paul-Valence se déroulent à la croisée des chemins pour l’équipe ‘che’, qui a rompu avec la victoire contre Villarreal (2-0) une séquence de sept matchs sans victoire. Après des semaines au cours desquelles en plus de perdre des points, il a perdu son identité, l’entraîneur José Bordalás a redessiné son équipe, l’a repoussée et a reconstitué ses lignes, et le résultat a été une version plus rock et plus fiable qui a à peine concédé des chances à son rival et est allé vite contre lui, donc on espère qu’il pourra répéter la stratégie.

Bien sûr, avec deux milieux défensifs comme Hugo Guillamón et Uros Racic C’était difficile pour l’équipe de créer et ses buts provenaient de deux jeux isolés, donc si elle répétait l’approche et que l’Atlético allait de l’avant, elle devrait passer à un «plan b» pour pouvoir revenir.

La présence ou non d’un milieu de terrain créatif tel que Daniel Wass ou Carlos Soler C’est la principale décision que Bordalás doit prendre et qui marquera en partie le reste de la formation offensive de l’équipe.

Pour cette rencontre, Bordalás maintiendra sûrement les blessés de Maxi Gómez (qui sera remplacé par Marcos André) et s’ajouteront Toni Lato et Gabriel Paulista, avec une blessure musculaire. Sans le défenseur central brésilien-hispanique, Mouctar Diakhaby et Omar Alderete feront leurs débuts en tant que couple titulaire.

En revanche, l’entraîneur pourra également compter à nouveau sur Thierry Correia, qui a déjà joué quelques minutes contre Villarreal mais il n’est pas clair qu’il va retirer le titre de Dimitri Foulquier sur le flanc droit de la défense. A gauche, malgré quelques soucis physiques cette semaine, il semble fixé José Luis Gayà.

Du côté de l’équipe rojiblanco, Simeone s’efforce de résoudre ses problèmes défensifs, un problème inhabituel depuis près de dix ans qu’il dirige l’équipe rojiblanco. Cette constante de marquer des buts, qui l’a amené à commencer 8 des 15 matchs avec un désavantage, a semblé s’installer face au Betis (3-0), mais est retombé comme une dalle face au potentiel offensif de Liverpool (2-0).

Une situation particulièrement dangereuse face à l’équipe de Bordalás, qui donne généralement à ses équipes une intensité dans le braquage dans lequel elles coïncident avec Simeone, qui craint que son équipe Cela pourrait lui coûter l’effort d’avoir joué à Liverpool près d’une heure de match avec une de moins.

Pour pallier ces problèmes, l’équipe rojiblanco récupère Stefan Savic, absent en Ligue des champions pour cause de suspension, et qui reviendra dans le onze à la place de Felipe Monteiro, malchanceux sur Anfield Road et expulsé. José María Giménez et Mario Hermoso compléteront la ligne des trois centraux, avec Kieran Trippier et Yannick Carrasco comme couloirs sur les flancs.

De Paul et le capitaine Jorge ‘Koke’ Resurrección joueront au centre du terrain, et Ángel Correa, Luis Suárez et Antoine Griezmann, ce dernier de retour après sa sanction européenne, définiront la tête. Le plus probable est que la charrúa ‘9’ soit la référence, et l’Argentin et le Français tombent sur les côtés.

Ce choix ce serait au détriment de Joao Félix, qui débutera le match depuis le banc, en attendant une opportunité comme cela s’est produit contre le Betis, lorsqu’il est sorti en finale et a marqué le troisième but.

L’Atlético a récupéré un autre ancien joueur valencien, Geoffrey Kondogbia, absent des derniers matches en raison d’un coup dur. Au chapitre des pertes, outre Lemar et Llorente, l’attaquant Ivan Saponjic est également blessé, passé inaperçu cette saison, au cours de laquelle il n’a pas joué une seule minute dans un match officiel.

– Alignements probables :

Valence CF : Cillessen ; Foulquier, Diakhaby, Alderete, Gayà ; Soler, Guillamón, Wass; Hélder Costa, Marcos André et Guedes.

Athlète de Madrid: Oblak ; Trippier, Savic, Giménez, Hermoso, Carrasco ; Koke, De Paul ; Correa, Suárez et Griezmann.

Arbitre: Soto Grado (Comité Riojano)

Stade: Mestalla.

Calendrier: 16h15.