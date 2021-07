Le nouveau décret présidentiel poussera à la neutralité du net, limitera les grandes fusions, restreindra les clauses de non-concurrence

Le président Joe Biden. (Photo officielle de la Maison Blanche / Adam Schultz)

Dans le but de promouvoir une plus grande concurrence entre les entreprises et le travail, le président Biden publiera aujourd’hui un décret exécutif visant à limiter la concentration de l’argent et du pouvoir dans de nombreuses entreprises américaines, en particulier la technologie et les soins de santé.

L’ordonnance, qui sera annoncée vendredi, favoriserait un contrôle accru des fusions de grandes entreprises, en particulier par les «plates-formes Internet dominantes», limiterait l’utilisation de clauses de non-concurrence qui restreignent la rémunération et la mobilité des employés, et chercherait à rétablir les normes de neutralité du net annulées. par l’administration Trump.

Mais cela ne s’arrête pas aux grandes initiatives. Il impose également spécifiquement une plus grande concurrence entre les fabricants de médicaments en encourageant les programmes étatiques et tribaux qui importent des médicaments d’ordonnance moins chers du Canada tout en permettant la vente d’appareils auditifs en vente libre dans les pharmacies. Et cela poussera les compagnies aériennes à offrir des remboursements lorsque le Wi-Fi en vol ne fonctionnera pas.

Pris dans son ensemble, le décret est la réponse du président aux préoccupations bipartites concernant la portée et la portée des entreprises technologiques géantes telles que Facebook, Apple et Amazon, car c’est un clin d’œil aux analystes du travail qui ont déclaré que la surutilisation des restrictions clauses de non-concurrence a freiné la mobilité et les rémunérations sur le marché du travail.

“Une concurrence saine est vitale pour un système capitaliste efficace”, a déclaré Brian Deese, le principal conseiller économique de Biden, dans le New York Times. “C’est un moteur de salaires plus élevés, de prix plus bas, de plus d’innovation et de création d’entreprises.”

L’ordre, en partie, concorde avec une phalange de projets de loi au Congrès qui visent également à limiter les plus grandes entreprises technologiques du pays.

Actuellement, cinq projets de loi fédéraux créeraient un cadre pour démanteler les grandes entreprises technologiques en plus petites ; rendre les fusions plus coûteuses et plus difficiles ; démanteler des entreprises qui utilisent leur domination dans un domaine pour s’établir dans un autre ; et arrêter les entreprises qui créent des marchés soi-disant ouverts et les faire jouer uniquement pour favoriser leurs propres produits – une accusation antitrust à laquelle Apple et Google sont confrontés dans leurs magasins d’applications propriétaires.

Alors que les projets de loi sont confrontés à des routes escarpées au Congrès, les décrets ou les proclamations d’un président contournent entièrement le Congrès, mais varient quelque peu en termes de portée et de poids juridique. En général, ce sont des directives pour les agences fédérales – et non pour les citoyens – et ciblent souvent les niveaux d’application ou de réglementation de la loi existante.

Par exemple, le décret d’aujourd’hui exige que la Federal Trade Commission limite ou interdise certains accords de non-concurrence, ce qui est une source croissante de discorde, en particulier parmi les travailleurs les moins bien payés et les entrepreneurs en technologie. Il y a deux ans, l’État de Washington a révisé ses lois réglementant les clauses de non-concurrence pour mettre fin à la non-concurrence pour les employés qui gagnaient moins de 100 000 $ par an et les entrepreneurs indépendants qui gagnaient moins de 250 000 $ par an en 2020.

En outre, l’ordre charge également la FEC d’examiner les fusions et acquisitions de grandes entreprises telles que l’offre d’Amazon d’acheter MGM Studios.