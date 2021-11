Le nouveau défi Google Pay peut vous rapporter jusqu’à 70 $ si vous accomplissez ces tâches

Google Pay a un tout nouveau défi si vous êtes à la recherche d’un peu d’argent supplémentaire, vous donnant la possibilité de gagner 25 $ lorsque vous collectez quatre cartes sur cinq et jusqu’à 45 $ pour les parrainages.

Le nouveau « Football Challenge » fait suite au précédent événement « Spring Cleaning », qui avait exigé les mêmes exigences des participants plus tôt cette année. Pour commencer, vous devez d’abord vous inscrire aux récompenses Google Pay, puis commencer à collecter le nombre de cartes requis.

Le #FootballChallenge est officiellement lancé ! 🏈 Obtenez 25 $ lorsque vous collectez 4 cartes de football et jusqu’à 45 $ pour parrainer des amis. https://t.co/gGMlCQ3zG2 pic.twitter.com/sKQQjgjXhE – Google Pay (@GooglePay) 12 novembre 2021

Ouvertes aux utilisateurs d’Android et d’iOS, les tâches sur le thème du football incluent une question triviale. Une fois que vous avez répondu correctement, vous devrez effectuer trois autres missions, selon 9to5Google. Ceux-ci incluent le paiement de deux achats distincts à l’aide de l’application Pay dans n’importe quel magasin physique, bien que cela ne soit disponible que sur les meilleurs téléphones Android. D’autres tâches incluent l’association d’un nouveau compte pour obtenir des informations financières, le paiement avec Google Pay et le parrainage d’un ami.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Le dernier défi augmente vos revenus totaux de 15 $ par parrainage pour un maximum de trois personnes. Cela signifie que vous pouvez obtenir jusqu’à 70 $ de remise en argent. Cependant, vos filleuls doivent effectuer des paiements réels via l’application avant de pouvoir obtenir votre récompense. En savoir plus sur la promotion ici.

De plus, si vous effectuez un achat de 50 $ ou plus après avoir collecté deux cartes pendant le défi, Fanatics vous offrira un code promotionnel de 30 $. Vous pouvez vous inscrire au défi dès maintenant sur la page d’accueil de Google Pay, et l’événement de 10 jours se terminera le 22 novembre.

