Le nouveau défi sur le thème du football de Google Pay offre un moyen facile de gagner 25 $ gratuitement

Google Pay ne peut tout simplement pas arrêter de donner de l’argent aux gens. Forte du succès de son événement « Spring Cleaning » il y a quelques mois, l’application est de retour avec des missions sur le thème du football qui peuvent vous rapporter 25 $ en espèces gratuites, simplement en effectuant quelques tâches simples.

Le « Football Challenge » est désormais disponible dans l’application Pay repensée, jusqu’au 22 novembre. Chaque tâche individuelle vous amène un pas de plus vers une récompense de 25 $, avec quatre cartes requises pour atteindre l’objectif. Avec cinq actions différentes disponibles, vous avez le choix de l’itinéraire à suivre. Google propose une question-questionnaire sur le football pour vous aider à démarrer, mais sinon, vous devrez suivre trois des quatre autres opportunités basées sur l’argent :

Effectuez deux paiements sans contact sur votre appareil Android compatible NFC. Associez un nouveau compte pour obtenir des informations financières. Payez deux amis différents pour deux cartes. Complétez un parrainage réussi.

Cette dernière tâche augmente en fait votre cashback total, Google offrant 15 $ par parrainage pour un maximum de 3 amis en plus de la récompense de 25 $. Si ces étapes vous semblent familières, c’est parce qu’elles sont conformes à ce qui était requis pour marquer 30 $ en avril. Cette fois, cependant, vous n’avez que dix jours pour accomplir vos tâches — un délai relativement court, surtout par rapport aux prolongations accordées à la dernière promotion au printemps.

Si vous êtes prêt à tenter le coup, ouvrez l’application Pay sur votre smartphone et appuyez sur l’événement sur la page principale. Le temps s’épuise à 00 h 00 PT le 22 novembre, donc si vous vous rendez dans un magasin ce week-end, n’oubliez pas d’effectuer des paiements sans contact. Consultez les conditions générales complètes de l’événement de Google ici.

