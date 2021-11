Le nouveau départ des Lakers ne dure qu’une journée : défaite à NY

Les Lakers ont fait un retour considérable lors du match de dimanche dernier contre les Pistons, l’altercation entre James et Stewart, et le sentiment au sein de l’équipe mais aussi dans la tête de nombreux fans était que cela pourrait être un tournant au cours de la saison.. Comme si perdre clairement contre Detroit ne pouvait pas tomber plus bas et que la reprise sans l’étoile la plus brillante était un signe de changement. Eh bien, il est encore temps que cette pensée s’estompe de tous les esprits. Quelques heures seulement se sont écoulées et l’on a vu que les mauvaises ondes sont loin d’avoir fait peur en s’éloignant du sein de l’équipe.

Il n’a pas suffi que James échoue à nouveau à Madison, qui n’y a pas non plus joué l’an dernier, après la sanction de la Ligue pour la gifle intentionnelle d’Isaiah Stewart au Little Caesars Arena. Il fallait aussi un penalty pour Anthony Davis, le deuxième meilleur joueur de cette équipe.. L’attaquant a eu des symptômes de fièvre pendant la première partie de la journée, il était douteux de jouer et il est arrivé moins d’une heure avant le match, ce qui l’a empêché de faire un échauffement correct. C’était une autre pierre sur le chemin pour les Lakers, qui n’ont pas donné le même sens de départ face à l’adversité qu’ils l’avaient fait deux jours auparavant.

C’est vrai qu’il y a eu un retour et qu’il n’a pas été petit. 25 points (54-29) au deuxième quart-temps, ils ne sont devenus rien au quatrième acte, mais dans la partie chaude du match, les Angelenos n’ont pas pu enfoncer les dents. Il est vrai que les Knicks ne sont pas les Pistons, mais ce ne sont pas non plus les Nets (la comparaison que vous n’aimerez pas à NY) et continuer à avoir une grande équipe pour éliminer les matchs difficiles.

La colère que Westbrook et Davis ont suscitée, en particulier à Detroit lors du match précédent, étouffant les joueurs adverses lorsqu’ils ont vu LeBron James expulsé, n’a pas été vue au Madison Square Garden. Ce croc manquait. Les deux ont bien joué pour les circonstances, avec de très bons numéros surtout pour le premier, mais les autres jouent aussi. Élément très valable la saison dernière qui était resté dans le no man’s land, Immanuel Quickley, a réalisé quatre triplés au quatrième quart-temps pour désarmer complètement certains Lakers que, malgré l’approche d’un point, ils n’ont pas pris de l’avance quand ils en ont eu l’occasion et sont tombés à nouveau, pour ne jamais revenir.