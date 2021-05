Le nouveau design audacieux d’Android 12 montre que Google prend enfin la marque Pixel au sérieux

Nous verrons bientôt une sixième année où Google construira ses propres téléphones sous la marque Pixel. Les fuites et les rumeurs du Pixel 6 semblent vraiment intéressantes, et si même la moitié d’entre elles s’avèrent exactes, nous devrions voir un diable de téléphone sur le marché cet automne. Mais le matériel n’est que la moitié de l’équation; si vous êtes Google, c’est encore moins de la moitié.

Google est et a toujours été un éditeur de logiciels. La plupart des services que Google produit sont des applications et des logiciels que les gens adorent, même s’il y a beaucoup d’autres choses à propos de l’entreprise que nous aimons beaucoup moins. Google a récemment été critiqué pour des problèmes de confidentialité, mais il convient de rappeler que Google n’a jamais caché comment il gagne son argent. Nous avons accepté de donner nos détails en échange de services comme Android, Google Photos ou Chrome, car ils sont vraiment bons.

Nous parlerons davantage des problèmes de confidentialité et des controverses à l’avenir, car les deux comptent, mais pour le moment, jetons un coup d’œil à Android 12. Android 12 apporte d’assez gros changements sous le capot qui le rendent plus sécurisé, protège nos données privées, et nous donner plus de contrôle sur tout cela. Mais l’éléphant dans la pièce est, bien sûr, la refonte audacieuse que Google appelle Material You.

Vous pouvez aimer ce que vous voyez dans Material You, ou vous pouvez le détester. Vous allez probablement l’aimer ou le détester encore plus une fois que vous aurez la chance de voir les derniers changements sur les téléphones réels lorsque Android 12 sera enfin lancé cet automne. Personnellement, je ne le sens pas, mais j’aime que les choses soient très propres et simples, ce qui me met en minorité. C’est important – pas la partie sur ce que j’aime, mais la partie qui dit que je suis en minorité. Les plus les gens semblent aimer ce qu’ils ont vu jusqu’à présent.

La version d’Android 12 de Samsung ressemblera à la version d’Android 11 de Samsung.

Une autre chose importante est que vous ne verrez rien du tout comme Google nous l’a montré à I / O 2021 sur la grande majorité des téléphones Android lors du déploiement d’Android 12. Des entreprises comme Samsung et Xiaomi (ainsi que d’autres marques chinoises populaires) sont les entreprises qui vendent presque tous les téléphones Android, et elles ont leur propre apparence et leur propre apparence qui ne sera pas abandonnée.

Je dis essentiellement que le Material You que nous avons montré jusqu’à présent ne vivra que sur la ligne Pixel de Google et d’autres téléphones qui suivent l’exemple de Google en ce qui concerne le “stock” Android. L’élément le plus frappant de Material You – les couleurs système extraites de votre fond d’écran et utilisées dans toutes vos applications et widgets Google – est une exclusivité Pixel au lancement, et nous ne savons pas quand même d’autres téléphones Android «de série» pourraient le voir.

Voici où les choses deviennent vraiment intéressantes. Matériel Vous et la nouvelle interface utilisateur d’Android 12 ressemblent beaucoup à ce que Samsung nous offre avec sa version actuelle de One UI. Du moins en surface, de toute façon. Il n’y a pas de comparaison individuelle, mais l’aspect général avec de grands composants d’interface utilisateur, des commandes colorées, la personnalisation et la lisibilité sont des choses que Samsung fait depuis plus d’un an, et les gens l’adorent.

Oui, je dis que Google essaie de donner à l’interface du téléphone Pixel un aspect et un comportement plus similaires à ceux de Samsung. Combat moi.

Je pense que Google fait cela parce qu’il se soucie enfin de vendre des téléphones Pixel. Cela ne signifie pas que l’entreprise s’en fichait avant, mais maintenant, il y a une forte pression pour que la gamme Pixel se vende suffisamment pour au moins essayer de réaliser un profit. Le Pixel 6 va essayer de concurrencer d’une manière que les téléphones Pixel précédents n’ont jamais fait avec des fonctionnalités réservées au Pixel comme le stockage gratuit de photos de «haute qualité» dans Google Photos, une intégration profonde avec votre maison intelligente, le meilleur appareil photo sur n’importe quel téléphone , et maintenant une interface utilisateur qui plaira à plus de gens.

Google n’est satisfait que s’il est au sommet.

Google consiste à trouver un moyen de conquérir le marché par ses régions inférieures et de se frayer un chemin vers le haut de celui-ci. Nous l’avons vu depuis la création de l’entreprise – la recherche Google a changé la façon dont nous utilisons tous Internet. Chrome et son succès ont été une réponse directe à la question de savoir comment Google pourrait affronter Microsoft et Internet Explorer. Les Chromebooks étaient la réponse de Google à ces netbooks bon marché que nous aimions tous détester. Si Google veut fabriquer un smartphone, il envisage de fabriquer le smartphone le plus vendu.

Cela ne signifie pas que Google réussira. Cela dépend en grande partie de la manière dont Google exploitera son propre silicium et son nouveau SoC pour smartphone faisant ses débuts dans le Pixel 6 – oui, je suis certain que cela va se produire. Le Pixel 5 a montré que Google pouvait créer un téléphone satisfaisant à utiliser même sur du silicium de milieu de gamme, mais il utilisait un SoC standard de Qualcomm. Avec sa propre puce, Google peut créer la plate-forme de smartphone Android parfaite pour rivaliser avec les meilleurs téléphones Android d’aujourd’hui.

Le matériel du Pixel 6 est toujours un point d’interrogation – cela peut être terrible. Mais du côté des logiciels, Google est sur le point de diffuser le Pixel 6 en Amérique du Nord, en Europe et au Japon. Cela pourrait être un énorme succès, ou cela pourrait se retourner contre vous, mais au moins Google se présenterait pour le combat.

