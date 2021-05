Le nouveau design de Windows 10 éliminerait les anciennes icônes de Windows XP | La technologie

De nombreuses icônes que nous voyons dans Windows 10 ont été conçues à l’ère de Windows XP et sont donc obsolètes. La mise à jour d’automne arrive pour mettre ces icônes à jour.

La promesse d’un meilleur design par Microsoft semble être sur le point d’être tenue, à l’automne de cette année, nous saurions la mise à jour qu’ils préparent depuis des mois. Cette version s’appellerait Windows 10 Sun Valley ou Windows 10 21H2, cela entraînerait de nombreux changements internes et, surtout, des améliorations visuelles.

Il reste encore quelques mois avant son déploiement mondial, mais grâce aux récentes fuites, nous pouvons avoir une idée des lignes de conception que Microsoft suivra. Le plus frappant de tous est que Windows 10 se débarrasserait des icônes qui peuplaient le système depuis Windows 95.

Oui, vous n’avez pas mal lu. Bon nombre des icônes que nous voyons au cours de notre vie quotidienne lors de l’utilisation de Windows 10 ont été conçues en 95 et au début de 2000. Il est vrai que certaines ont été légèrement redessinées, mais la grande majorité reste intacte et, conformément aux normes actuelles, ils sont visiblement dépassés.

En fait, le problème ou la principale complication dans ce qui est Windows en tant que système d’exploitation est la variété de menus et de sous-menus. Malgré la dernière version de Windows 10, parfois, Lors de la navigation, nous entrons dans des menus qui n’ont rien à voir avec l’apparence actuelle du système d’exploitation.

Les nouvelles icônes auraient un design beaucoup plus minimaliste et avec des lignes moins marquées, en plus d’avoir une taille similaire en général, ce qui ne se produisait pas avec les anciennes icônes. Oui, pour le moment Dans l’image qui a fui, il y a des icônes qui ont encore besoin d’une refonte.

Le changement des icônes serait l’un des nombreux changements attendus dans la refonte, jusqu’à présent, on a vu que les dossiers changeraient également de style et que le centre de contrôle aurait également un lifting. Microsoft a beaucoup de travail à faire pour que tout soit prêt pour l’automne de cette année.