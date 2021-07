Le nouveau directeur de la diversité et de l’inclusion du Michigan reçoit un salaire de 130 800 $ .

Le ministère de l’Éducation du Michigan (MDE) verse à Rane Garcia 130 801 $ par an pour un nouveau poste afin de diriger l’initiative de l’agence sur la diversité, l’équité et l’inclusion (DEI).

MDE a signalé le salaire de Garcia en réponse à une demande de la Freedom of Information Act de The Center Square.

dans son nouveau poste, Garcia “sera responsable du développement et du soutien des efforts et stratégies internes et externes qui favorisent une plus grande équité et inclusion dans les écoles publiques de l’État”.

L’échelle salariale de l’offre d’emploi se situait entre 88 807 $ et 129 506 $.

L’État a justifié son salaire sur le haut de gamme, citant ses décennies d’expérience en tant qu’éducatrice dans de multiples rôles de direction, États, districts et son soutien aux étudiants marginalisés.

Garcia était surintendante du Muskegon Heights Public School Academy System depuis 2016, selon son profil LinkedIn. Garcia a battu 136 candidats pour le poste, dont cinq ont atteint le stade de l’entretien.

En juin 2020, le State Board of Education a décidé de « s’opposer à tout acte de racisme, de manque de respect, de violence et de traitement inéquitable de toute personne », et a cité la mort de George Floyd en garde à vue.

L’initiative « anti-racisme » du conseil d’administration devrait créer un « comité directeur anti-racisme ». MDE appliquera une approche à quatre volets consistant à mobiliser divers groupes d’étudiants et d’éducateurs pour examiner et réviser en permanence «le programme, les ressources, la formation, les politiques, les pratiques et les structures pour l’inclusion, l’équité et aider à éradiquer le racisme».

Les employés de MDE devront cultiver leur « conscience critique », recevoir une formation sur les préjugés implicites et animer des sessions d’apprentissage sur les « espaces sûrs » pour que les employés puissent discuter des préjugés.

L’embauche fait suite à la signature par le gouverneur démocrate Gretchen Whitmer d’un programme éducatif historique de 17 milliards de dollars, mais un veto de 155 millions de dollars pour les élèves en difficulté de la maternelle à la 5e année qui ne savaient pas lire. La nouvelle initiative « antiraciste » sera incluse dans l’augmentation des dépenses qui ne vise pas nécessairement à récupérer la perte d’apprentissage après une année au cours de laquelle certains élèves n’ont jamais vu l’intérieur d’une salle de classe, selon le directeur exécutif du Great Lakes Education Project (GLEP). Beth DeShone.

“Il est regrettable que le ministère de l’Éducation du Michigan ajoute à la bureaucratie de l’éducation avec un nouveau poste uniquement axé sur le sujet politique de la théorie critique de la race”, a écrit DeShone dans un e-mail à The Center Square.

“Ce à quoi le Dr Rice et le département devraient consacrer leur argent et leur temps”, a-t-elle poursuivi, “c’est d’orienter les ressources vers les étudiants et les enseignants qui ont été dévastés sur le plan scolaire et émotionnel lors de l’apprentissage en cas de pandémie; les élèves qui ont du mal à lire et à faire des mathématiques ; les élèves qui ont été touchés par la décision du gouverneur Whitmer et des bureaucrates de l’école de fermer les écoles pour la dernière année scolaire. Chaque élève du Michigan mérite l’attention et le soutien dont il a besoin pour surmonter sa perte d’apprentissage. »

Un nouveau rapport McKinsey quantifie la perte d’apprentissage possible infligée en seulement un an et prédit que sans «interventions immédiates et soutenues», l’apprentissage perdu pourrait réduire les revenus moyens à vie de 49 000 $ à 61 000 $.

McKinsey note que «les élèves qui passent au niveau supérieur sans y être préparés manquent des éléments de base des connaissances nécessaires à la réussite» et «les élèves qui redoublent une année sont beaucoup moins susceptibles de terminer leurs études secondaires».

L’analyse estime que la pandémie a laissé les élèves de la maternelle à la 12e année avec une perte d’apprentissage importante, laissant aux élèves en moyenne cinq mois de retard en mathématiques et quatre mois de retard en lecture.

“Les lycéens sont devenus plus susceptibles d’abandonner l’école, et les personnes âgées du secondaire, en particulier celles issues de familles à faible revenu, sont moins susceptibles de poursuivre des études postsecondaires”, a déclaré McKinsey.