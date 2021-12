Le nouveau disque dur NAS de 20 To de Seagate met fin à vos problèmes de stockage

Peu importe le nombre de disques durs que je reçois, il me semble toujours manquer de stockage. Je suis actuellement à 148 To, mais je n’ai plus que 8 To sur le NAS principal et je dois récupérer plus de disques dans quelques mois. Heureusement, la dernière annonce de Seagate vise directement mes besoins d’utilisation : la marque a annoncé des variantes de 20 To des disques durs Exos et IronWolf Pro, les deux modèles étant mis en vente à partir de la fin du mois.

J’ai déjà plus de 40 To répartis sur divers disques IronWolf et IronWolf Pro, et je les recommande vivement si vous souhaitez acheter l’un des meilleurs modèles NAS pour Plex. J’ai commencé avec deux disques IronWolf de 14 To il y a trois ans, et ils tiennent très bien dans mon NAS principal – un DiskStation DS1019+ – qui fonctionne 24h/24 et 7j/7.

Alors, qu’est-ce que vous obtenez avec les disques 10 To Exos et IronWolf Pro ? Les deux disques sont basés sur la technologie d’enregistrement magnétique conventionnel (CMR), vous obtiendrez donc une fiabilité à long terme, et ils tournent à 7 200 tr/min et incluent une garantie de cinq ans en standard.

L’Exos 20 To est conçu pour les cas d’utilisation des centres de données, et va jusqu’à 285 Mo/s pour les transferts de fichiers et a une faible latence de 4,16 ms. Avec un MTBF de 2,5 millions d’heures, l’Exos est garanti pour durer plusieurs années sous des charges de travail exigeantes 24h/24 et 7j/7.

L’IronWolf Pro 20 To devrait être plus pertinent pour les acheteurs de NAS, et comme tous les modèles Pro de plus de 10 To, il possède un châssis scellé à l’hélium pour une meilleure durabilité. Il est doté de capteurs de vibrations rotatifs intégrés et est conçu pour les charges de travail intenses, Seagate vantant une endurance de 300 To/an. Il va également jusqu’à 285 Mo/s pour les transferts et inclut le système de gestion de la santé IronWolf pour surveiller la santé et l’état du disque. Comme c’est le cas avec tous les disques IronWolf Pro, vous bénéficiez de trois ans de services de récupération de données en standard.

Quant au coût de ces disques, l’Exos 20 To coûte 670 $, tandis que l’IronWolf Pro 20 To est disponible pour 650 $. Vous pourrez mettre la main sur les disques plus tard dans le mois. Vous ne voulez pas attendre les disques de 20 To ? La variante 18 To de l’IronWolf Pro est maintenant en vente.

