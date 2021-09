Le nouveau DJI Osmo Mobile 5 veut rendre les bâtons de selfie à nouveau cool

Que souhaitez-vous savoir

DJI a lancé son dernier cardan pour smartphone, l’Osmo Mobile 5. L’OM5 présente un design mis à jour avec une tige d’extension intégrée, bien que la durée de vie de la batterie en prenne un coup. L’OM5 est maintenant disponible en deux couleurs et coûte 159 $.

DJI vient de lancer une mise à jour de sa série de cardans pour smartphone Osmo Mobile avec le nouvel Osmo Mobile 5, qui pourrait finir par devenir l’un des meilleurs cardans pour smartphone du marché.

Le nouveau cardan présente un design mis à jour qui, selon la société, est 1/3 plus petit que l’Osmo Mobile 4. Il existe également une nouvelle pince magnétique pour mieux s’adapter aux étuis de smartphone et est “compatible avec encore plus de modèles de smartphones que son prédécesseur”.

Cependant, la plus grande amélioration trouvée dans le nouveau cardan de DJI est la tige d’extension intégrée qui transforme essentiellement l’OM5 en un bâton de selfie de 159 $. Cela dit, cela devrait également faciliter l’accès aux endroits difficiles d’accès pour de meilleurs angles.

Il y a aussi un bouton supplémentaire sur la poignée, qui, selon DJI, aidera les utilisateurs “à accéder et à contrôler les fonctionnalités et fonctions principales de DJI OM 5 plus facilement”.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Source : DJI

L’Osmo Mobile 5 a la même stabilisation à 3 axes que celle des modèles précédents pour aider à garder les vidéos stables, avec des fonctionnalités telles que le panorama, le timelapse et le Spin Shot. ActiveTrack a également été mis à jour pour une meilleure réactivité et peut suivre les sujets avec un zoom jusqu’à 3x. DJI a même inclus de nouveaux didacticiels prédéfinis pour les vidéastes amateurs afin de les aider à passer au niveau supérieur, et l’application associée peut générer automatiquement des vidéos complètes, avec effets et transitions.

Source : DJI

Quiconque achète le nouveau DJI OM5 recevra le cardan, la pince magnétique, le trépied, la dragonne, le câble d’alimentation USB-C vers A et une pochette de transport. DJI vend également une nouvelle pince avec des lumières de remplissage qui peuvent être ajustées pour différents niveaux de luminosité et températures de couleur.

La batterie est évaluée à seulement six heures et demie, ce qui est une baisse par rapport à l’autonomie de 15 heures de l’OM4 et probablement une victime de la conception plus compacte.

Le nouveau DJI Osmo Mobile 5 est compatible avec la plupart des meilleurs téléphones Android et est disponible en deux couleurs, Sunset White et Athens Grey. Le cardan est disponible à l’achat dès maintenant auprès de DJI et arrivera chez des détaillants comme Best Buy “à une date ultérieure”.

Petit mais stable

DJI Osmo Mobile 5

Pour ces angles difficiles à atteindre

Le nouvel Osmo Mobile 5 apporte l’impressionnante technologie de stabilisation à 3 axes de DJI dans un boîtier encore plus petit avec une tige d’extension intégrée et des capacités de suivi améliorées pour donner un coup de pouce à votre vidéographie mobile.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Le meilleur de Hulu

Ce sont les meilleurs Hulu Originals en streaming maintenant.

La collection de contenus originaux de Hulu couvre tous les genres – de la comédie à l’horreur, et tout le reste. Dans cet esprit, nous avons dressé une liste de certains des meilleurs films Hulu Originals actuellement diffusés en continu.