Le nouveau DLC d’Assassin’s Creed Valhalla ajoute des unités de cavalerie qui continuent de me botter le cul

J’ai vraiment apprécié le nouveau DLC Assassin’s Creed Valhalla, Siege of Paris. L’exploration de la nouvelle carte était géniale et le scénario était parfaitement rythmé. Bon produit! Mais il y a une partie du DLC qui craint : les soldats de cavalerie. Ils sont ennuyeux et à cause du fonctionnement de Valhalla, ces connards ne sont pas amusants à gérer.

Siege of Paris voit le personnage principal de Valhalla, viking-assassin Eivor, se lancer dans une grande aventure en France. Là-bas, elle doit faire face à un roi fou, à des membres de la famille royale pleurnichards, à des paysans impuissants et à des clans vikings désespérés. Donc, les trucs habituels. Mais avant de partir pour la France, certains personnages disent à Eivor de faire attention. Ils la préviennent que l’armée française est redoutable, à la fois bien armée et savamment entraînée. J’ai roulé des yeux en entendant cela.

« Ouais, bien sûr, quoi que tu dises, mon pote », moi, parlant à ma télévision.

Et pour la plupart, mon scepticisme quant au fait que l’un des soldats en France pourrait vaincre mon Eivor super puissant et de haut niveau s’est avéré exact. J’étais presque intouchable. Puis je suis tombé sur des bâtards en armure à cheval et je me suis dit : « Oh…

Les unités de cavalerie sont une douleur dans mon cul blindé. Pour commencer, ces salauds sont rapides et possèdent des piques ou des bâtons qui peuvent facilement vous frapper de loin, infligeant beaucoup de dégâts au passage. Ils ont un mouvement qui les implique de vous empaler et de jeter Eivor sur le champ de bataille. C’est nul. Que Dieu vous aide si plusieurs de ces unités se présentent. Vous serez ballotté comme une balle de baseball pendant les World Series.

Ces connards subissent également beaucoup plus de dégâts que prévu. J’attaquais plusieurs fois et ils continuaient à me botter le cul. Un autre fait ennuyeux est que leurs chevaux semblent presque impossibles à tuer lorsqu’ils les montent. Je ne suis pas au-dessus de tuer un cheval pour me faciliter la vie mais soit ces chevaux sont des dieux, soit mon arme principale, le marteau de Thor, n’est pas aussi puissante que je le pensais. Mais une fois que j’ai tué le cavalier, je pouvais facilement abattre le cheval d’un seul coup. (Et j’ai fait ça souvent parce que je voulais ma revanche.)

Certains guides suggèrent de les cacher et de les enlever avec des flèches de feu et du poison. Cette stratégie fonctionne, finalement, mais ce n’est pas très amusant. Vous pouvez également faire ce que j’ai fait et simplement courir comme un viking sauvage avec des fourmis dans leur pantalon, en essayant d’utiliser des capacités et des attaques de mêlée sur le cavalier. Ce n’est pas une bonne stratégie, mais c’est un peu plus amusant que de se cacher et de réduire sa santé avec un arc et des flèches.

En théorie, cela aurait pu être des ennemis amusants si Valhalla vous laissait combattre à cheval avec vos armes principales. Mais tu ne peux pas. Vous ne pouvez utiliser votre arc qu’à cheval. Si vous essayez d’utiliser votre épée, Eivor donne un coup de pied faible et lent. Vous ne pouvez donc pas avoir un duel passionnant à cheval avec ces unités de cavalerie. Au lieu de cela, vos options sont : A. Se cacher et tirer ou B. Tourner en rond, prendre des coups et essayer de tuer le cheval ou le cavalier aussi vite que possible. Il y a une option C, mais c’est juste s’enfuir et ignorer ces mangeurs de merde.

Dans un DLC qui a fait un excellent travail en mélangeant l’ancienne action furtive des anciens jeux Assassin’s Creed avec le frisson d’être un puissant viking, ces ennemis à cheval se sentent comme un gros raté. Heureusement, ceci étant Internet, j’obtiendrai des réponses expliquant à quel point ces ennemis sont faciles à combattre et ce que je fais mal. C’est donc quelque chose à espérer, je suppose.