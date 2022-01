Le nouveau DLC de Dead Cells est lancé aujourd’hui

Plus de trois ans après que Dead Cells a émergé de la boue de l’accès anticipé, le troisième DLC du roguelike a été lancé sur toutes les plateformes. La nouvelle extension, La reine et la mer, ajoute deux biomes, de nouveaux ennemis et un nouveau boss. Le nouveau DLC a une très jolie bande-annonce animée que vous pouvez voir ci-dessous.

Dead Cells: The Queen and the Sea DLC – Bande-annonce animée

Les deux nouveaux biomes invitent les joueurs à participer à des absurdités nautiques. L’épave infestée emmènera les joueurs à travers un vaisseau fantôme effrayant qui est hanté, selon le communiqué de presse, par des « horreurs eldritch impitoyables ». Le phare, le deuxième biome, introduit un élément de contre-la-montre où les joueurs tenteront de se mettre en sécurité alors que les incendies s’élèvent en dessous d’eux et que les ennemis tentent de ralentir leur progression. Ces nouveaux niveaux sont parallèles aux niveaux High Peak Castle et Throne Room et culminent dans un nouveau boss final difficile, The Queen. En plus des nouveaux biomes et boss, The Queen and the Sea ajoute un nouvel animal de compagnie, le Leghugger. Cette créature peut être invoquée pour aider dans les batailles difficiles et évolue au fil du temps.

Le DLC comprend également une variété de nouvelles armes. Selon le communiqué de presse, ceux-ci incluent « un nouveau crochet à main qui jette les ennemis dans les murs, le trident abyssal, qui est un trésor caché dans les profondeurs du naufrage accessible par une quête secondaire secrète, et la rapière de la reine : une arme puissante qui tranche à travers la réalité. »

La reine et la mer conclut l’histoire racontée dans les précédents DLC de Dead Cells, The Bad Seed et Fatal Falls. Mais, juste parce que c’est la conclusion de cette histoire, cela ne signifie pas nécessairement que c’est la fin de Dead Cells. En 2019, le développeur d’origine Motion Twin a confié le développement en cours de nouveau contenu pour le jeu à Evil Empire, un nouveau studio fondé par d’anciens membres de l’équipe Motion Twin. Motion Twin reste impliqué dans la gestion de Dead Cells, tandis que Evil Empire gère l’essentiel du développement.

