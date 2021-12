Le nouveau DLC de GTA Online confirme que Michael est toujours en vie après l’histoire de GTA 5

Michael De Santa, l’un des trois protagonistes de Grand Theft Auto V, est toujours en vie après les événements de l’histoire principale, cela semble être confirmé (ou reconfirmé) via le nouveau DLC GTA Online.

Dans The Contract, Franklin conduit dans un studio de cinéma et dit : « Mec, merde, je connais l’un des producteurs du coin. J’espère que son cul n’est pas au travail aujourd’hui. »

On pense qu’il s’agit d’une référence à Michael. Les fans se souviendront peut-être qu’il est devenu producteur de films dans GTA V, et cette ligne de dialogue semble confirmer que Michael est toujours en vie et qu’il fait toujours ce travail.

GTA V avait trois fins d’histoire, et dans l’une d’entre elles, Michael meurt. Dans un autre, Trevor meurt. Cela semblerait donc suggérer que la troisième fin – où Franklin, Trevor et Michael survivent tous – est la fin canon. Comme Kotaku nous le rappelle, une précédente mise à jour de GTA Online a peut-être déjà confirmé cela, ainsi que la survie de Michael, mais nous avons maintenant encore plus de preuves que Michael continue de donner des coups de pied et de faire des films.

Le contrat est décrit comme une « histoire en ligne GTA », ce qui suggère qu’il pourrait y avoir des versements supplémentaires à venir, mais ce ne sont que des spéculations pour le moment. Rockstar a annoncé depuis 2013 qu’il ajouterait un nouveau DLC axé sur l’histoire mettant en vedette les héros de GTA V.

Pour en savoir plus sur The Contract, qui impliquait de récupérer la musique volée de Dr. Dre, consultez les histoires de GameSpot ci-dessous :

GTA V et GTA Online sont sur le point de devenir encore plus gros, lorsque les jeux arriveront sur PlayStation 5 et Xbox Series X en mars 2022. Initialement sorti en 2013, GTA V s’est vendu à 155 millions d’exemplaires, tandis que GTA Online est presque un faiseur d’argent constant grâce à ses diverses microtransactions.

