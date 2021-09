Le nouveau dock de Logitech est conçu pour un monde de travail à domicile

Logitech a annoncé une nouvelle station d’accueil tout-en-un pour faciliter la visioconférence pour ceux qui travaillent à domicile.

Le nouveau Logi Dock de la société sera certifié pour Google Meet, Microsoft Teams et Zoom lors de son lancement cet hiver, a déclaré la société.

En plus de donner aux travailleurs distants et aux travailleurs hybrides un hub centralisé pour brancher tous leurs appareils, le Logi Dock dispose également de commandes de réunion à une touche et d’un haut-parleur intégré pour prendre des appels vidéo.

Scott Wharton, directeur général et vice-président de Logitech Video Collaboration, a expliqué dans un communiqué de presse comment le Logi Dock est le résultat final de l’examen approfondi des besoins de ceux qui travaillent à domicile :

« Lorsque la pandémie a frappé, nous avons passé un temps incroyable avec nos utilisateurs finaux pour comprendre leurs besoins et leurs problèmes dans un monde de travail à domicile. Le résultat a été Logi Dock. Il s’agit d’une solution d’accueil perturbatrice, simple et moderne. ainsi que des fonctionnalités de collaboration clés telles qu’une seule touche pour joindre et un meilleur contrôle de la sourdine. Et ce n’est pas négligeable, cela transforme notre « nid de rats » encombré de câblage en l’espace de travail élégant que nous aspirons tous à avoir.

(Crédit image : Logitech)

Logi Dock

Comme l’encombrement du bureau peut interférer avec la productivité quotidienne des travailleurs, Logi Dock est conçu pour aider à désencombrer votre bureau en fournissant un point de connexion unique pour tous vos appareils.

La station d’accueil peut connecter jusqu’à cinq périphériques USB et jusqu’à deux moniteurs, tout en chargeant un ordinateur portable jusqu’à 100 W. Avec une seule connexion par câble de Logi Dock à votre ordinateur portable, la nouvelle station d’accueil de Logitechn peut éliminer les fils, dongles et chargeurs inutiles en excès pour donner à votre espace de travail un aspect plus propre et plus organisé.

Logi Dock s’intègre également à l’application Logi Tune de Logitech qui permet de contrôler et de personnaliser l’expérience d’utilisation des appareils de collaboration personnels de l’entreprise. Lorsqu’il est associé à l’intégration du calendrier de l’application, Logi Dock affiche des signaux lumineux intelligents pour avertir les travailleurs distants lorsqu’une réunion est sur le point de commencer. Pendant ce temps, les boutons intuitifs de la station d’accueil vous permettent de rejoindre un appel, de couper un appel, de mettre fin à un appel ou d’allumer ou d’éteindre votre caméra pour créer une expérience de réunion sans effort.

La qualité sonore est un autre avantage de Logi Dock, car les appareils sont conçus avec un son de qualité professionnelle. Les utilisateurs peuvent profiter du haut-parleur antibruit pour les conférences téléphoniques, puis passer automatiquement à un casque Zone Wireless ou à des écouteurs Zone True Wireless pour des conversations privées. Les haut-parleurs de la station d’accueil peuvent également être utilisés pour diffuser de la musique lorsque vous n’êtes pas en réunion.

Logi Dock sera disponible en graphite et en blanc lors de son expédition cet hiver et l’appareil aura un PDSF de 399 $ (environ 289 £).

