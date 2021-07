Le nouveau dock Switch OLED de Nintendo peut être acheté seul

in

Nintendo a surpris les fans avec le très attendu Switch “Pro” mardi. L’annonce de la console de nouvelle génération est intervenue au cours de l’été, avant la date de sortie de l’automne. C’est exactement ce que les rumeurs ont dit qu’il se produirait. Mais le nouveau Switch n’était pas un modèle Pro.

Les fans ont vite appris que le modèle Switch OLED serait beaucoup moins excitant que prévu initialement. Le nouveau commutateur dispose d’un écran OLED plus grand de 7 pouces, de 64 Go de RAM, d’un support amélioré et d’une connectivité Ethernet intégrée pour la nouvelle station d’accueil. Mais cette station d’accueil ne propose pas la mise à niveau de puce très attendue qui prendrait en charge les jeux TV 4K. Mis à part la déception initiale, il y a déjà de bonnes nouvelles à propos de ce dock Switch OLED. Vous pouvez l’acheter séparément.

L’écran OLED est la principale caractéristique du nouveau Switch. L’écran est légèrement plus grand qu’auparavant, mais le passage à OLED est la véritable mise à niveau ici. Le jeu en mode portable vient de recevoir un coup de pouce significatif, et c’est peut-être tout ce qui compte avec cette mise à niveau. Nintendo peut se permettre de faire des choses que d’autres dans l’industrie pourraient éviter parce que la Switch se vend si bien. Les spécifications ne signifient pas autant pour les acheteurs tant que leurs jeux Nintendo préférés prennent vie sur cet écran.

La nouvelle station d’accueil Switch OLED

La nouvelle station d’accueil Switch OLED est la deuxième mise à niveau majeure de la console. Comme le prétend la rumeur, la station d’accueil est livrée avec un port Ethernet, ce qui améliorera la connectivité Internet à la maison. C’est le genre de mise à niveau que de nombreux joueurs apprécieront, en particulier ceux qui jouent à beaucoup de jeux en ligne sur la télévision.

Nous avons déjà appris que le nouveau dock Switch OLED est compatible avec l’ancienne console Switch et vice-versa. Cela signifie que vous pourriez théoriquement acheter uniquement la nouvelle station d’accueil si la connectivité LAN filaire est tout ce dont vous avez besoin de la nouvelle génération de commutateurs.

Un rapport de Digital Trends a affirmé que la nouvelle station d’accueil Switch OLED pouvait être achetée séparément. Nintendo l’a ensuite confirmé à CNET, révélant une énorme mise en garde :

Le dock blanc et le dock noir seront vendus séparément (pas de câble HDMI, pas d’adaptateur secteur, pas dans un emballage) sur la boutique en ligne Nintendo. Il ne sera pas vendu au détail.

Nintendo n’a pas révélé le prix du dock Switch OLED. Le quai actuel se vend 59,99 $ sur la boutique en ligne de l’entreprise. Un adaptateur LAN Nintendo Switch coûte 30 $, vous pouvez donc ajouter une connectivité Ethernet au modèle Switch actuel avec un accessoire officiel Nintendo. Il est probable que le nouveau quai coûterait moins que ces deux combinés. L’écran OLED est de loin la mise à niveau la plus chère pour le nouveau modèle Switch. C’est le genre de mise à niveau qui justifie une augmentation de prix de 50 $. Mais tout cela n’est que spéculation à ce stade.

Le modèle Switch OLED de Nintendo sera lancé le 8 octobre pour 349,99 $.

