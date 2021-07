La technologie Deepfake continue de devenir effrayante, faisant d’énormes progrès en termes de réalisme et de plausibilité. Un très bon exemple (et très médiatisé) de cette avancée est survenu plus tôt cette année, lorsqu’une vidéo TikTok massivement virale semblait montrer des images de Tom Cruise. En réalité, il s’agissait d’un acteur superposant numériquement le visage de l’acteur au sien. Et c’était si bon qu’il aurait semé la peur même parmi certains responsables à Washington DC. Leur crainte étant apparemment que cette technologie soit bien trop avancée pour le confort. Et, sur une note connexe, cela nous amène maintenant à Roadrunner, un documentaire d’Anthony Bourdain qui arrive dans les salles américaines vendredi.

Il contient également un élément de deepfake.

Nouveau documentaire d’Anthony Bourdain

Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain sort dans les salles américaines le vendredi 16 juillet. Le film utilise des images d’archives, des prises de vues et une narration de Bourdain lui-même (enregistrée avant sa mort par suicide en 2018) pour raconter l’histoire du célèbre chef et auteur.

Le documentaire, cependant, a fait la une des journaux avant sa sortie aux États-Unis. Pour des raisons qui ont plus à voir avec le réalisateur Morgan Neville qu’avec Bourdain lui-même.

Vous voyez, la voix de Bourdain peut être entendue fournissant une narration tout au long du film. Parce qu’il n’est plus avec nous et qu’il peut réellement contribuer à un projet comme celui-ci, cependant, le réalisateur a dû recourir à une petite triche afin d’insérer des extraits spécifiques de dialogue de Bourdain qu’il souhaitait.

En bref : une partie de l’audio que vous entendez dans la bande-annonce ci-dessus et à certains points du film ? Bourdain n’a jamais prononcé ces mots. L’intelligence artificielle a aidé à reproduire la voix de Bourdain, le résultat final étant ce que vous entendez réellement. Vous voulez voir si vous pouvez repérer la voix profonde de Bourdain dans la bande-annonce ci-dessus ? Parce que c’est bien là. (Si vous voulez un indice, c’est à peu près à mi-chemin de la bande-annonce. Plus précisément, ce sont les premiers mots que vous entendez de Bourdain après 1h30.)

Nous sommes habitués au deepfake maintenant – mais dans un documentaire ?

Certaines des nouvelles deepfake dont nous avons fait état dans le passé appartiennent essentiellement à la catégorie des jeux et du divertissement. Des manigances technologiques sans signification L’un de mes clips deepfake préférés de tous les temps dans ce sens qui m’a fait rire tout de suite est ce morceau de vieille séquence de Star Trek dans lequel quelqu’un a monté Jeff Bezos et Elon Musk.

Avec quelque chose comme le documentaire d’Anthony Bourdain, cependant, c’est quelque chose de complètement différent. Il y a une attente de véracité ici. Certes, les émissions documentaires et les films ont souvent des acteurs qui rejouent des séquences. De telle sorte que le spectateur sache qu’il ne voit pas l’événement se produire en temps réel. Mais ces séquences ne trompent pas le spectateur, de la même manière que l’insertion dans un morceau de narration créé par l’IA pourrait le faire.

Là encore, si Neville avait l’intention de tromper les gens, il l’a mal fait. Parce que, eh bien, il a en fait parlé et confirmé ce peu de licence de réalisateur qu’il a pris sur le projet. De plus, il a déformé des extraits enregistrés de la voix de Bourdain afin de présenter Bourdain en train de lire ses propres mots. Des mots que le chef a réellement écrits au cours de sa vie (pour lesquels Neville n’a pu trouver aucun enregistrement réel).

“Si vous regardez le film, à part cette ligne que vous avez mentionnée, vous ne savez probablement pas quelles sont les autres lignes qui ont été prononcées par l’IA, et vous ne le saurez pas”, a déclaré Neville au New Yorker. “Nous pouvons avoir un panel d’éthique documentaire à ce sujet plus tard.” Dans une interview séparée avec GQ, il a déclaré que la famille de Bourdain lui avait dit “Tony aurait été cool avec ça.” Et, “J’essayais juste de rendre (les citations) vivantes.”

